“ศุภจี”โชว์ผลเชิญ Otis McAllister เจรจาการค้าผู้ประกอบการไทย ยอดปัง 3,837.8 ล้าน

“ศุภจี” เผยผลการจัดทำโครงการ Exclusive Incoming Mission เชิญบริษัท Otis McAllister, Inc ผู้นำเข้ารายใหญ่ของสหรัฐฯ เจรจาจับคู่ธุรกิจกับผู้ประกอบการสินค้ากลุ่มอาหารของไทย ประสบความสำเร็จเกินคาด มีมูลค่าการซื้อขาย 3,837.8 ล้านบาท
นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงผลการจัดทำโครงการ Exclusive Incoming Mission โดยเชิญบริษัท Otis McAllister, Inc จากสหรัฐฯ เดินทางมาเจรจาจับคู่ธุรกิจร่วมกับผู้ประกอบการในกลุ่มสินค้าอาหารของไทย ที่กระทรวงพาณิชย์ ว่า การจัดทำโครงการนี้ เป็นการดำเนินการภายใต้นโยบาย Quick Big Win ของกระทรวงพาณิชย์ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรม รวมถึงการขยายการส่งออก โดยแผนงานเชิงรุกในการช่วงชิงส่วนแบ่งการค้าในตลาดสหรัฐฯ ให้กับผู้ประกอบการของไทย เพื่อรับมือกับการขึ้นภาษีของสหรัฐฯ และสร้างโอกาสในการส่งออกสินค้าไทยที่มีศักยภาพไปยังตลาดสหรัฐฯ โดยเฉพาะสินค้าในกลุ่มเกษตรและอาหารที่สหรัฐฯ ยังมีความจำเป็นต้องนำเข้าและผลิตได้ไม่เพียงพอ ซึ่งจะช่วยเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภคในประเทศและเป็นการส่งเสริมความร่วมมือที่ดีระหว่างไทยและสหรัฐฯ ในการเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร
โดยผลการเจรจาจับคู่ธุรกิจร่วมกับ 6 บริษัท ประสบความสำเร็จเกินคาด มีมูลค่าการสั่งซื้อทันที 12.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 378.6 ล้านบาท และคาดการณ์มูลค่าสั่งซื้อภายใน 1 ปี 123.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 3,837.8 ล้านบาท โดยสินค้าสำคัญที่ได้รับการสั่งซื้อ อาทิ ปลาซาร์ดีนกระป๋อง ปลาทูน่ากระป๋อง ข้าวหอมมะลิ น้ำมันพริก และบริษัทยังสนใจที่จะนำเข้าสินค้าใหม่ ๆ อาทิ อาหารทะเลกระป๋องอื่น ๆ ผลไม้กระป๋อง ผลไม้อบแห้ง ข้าวเก่า ปลายข้าว ข้าวนึ่ง เป็นต้น ซึ่งจะมีการหารือในรายละเอียดกับผู้ส่งออกไทยต่อไป
“ได้ใช้โอกาสในการเดินทางเยือนประเทศไทยของคณะผู้บริหาร Otis ในครั้งนี้ สอบถามถึงผลกระทบจากมาตรการภาษีของสหรัฐฯ ที่เพิ่งประกาศล่าสุด และรับฟังมุมมองของผู้นำเข้าเกี่ยวกับแนวโน้มการนำเข้าสินค้าไทยในตลาดสหรัฐฯ เพื่อนำมาปรับมาตรการในการบุกเจาะตลาดสหรัฐฯ ต่อไป”นางศุภจีกล่าว
น.ส.สุนันทา กังวาลกุลกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กล่าวว่า ที่มาของการจัดทำโครงการนี้ เกิดขึ้นในช่วงที่นางศุภจีนำคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงพาณิชย์ เดินทางเยือนนครลอสแอนเจลิส สหรัฐฯ เมื่อเดือน พ.ย.2568 และได้เข้าพบหารือกับ Mr.Royce A. Nicolaisen, CEO บริษัท Otis McAllister, Inc. ผู้นำเข้าข้าวไทยรายใหญ่ที่สุดในสหรัฐฯ จึงได้เชิญให้เดินทางมาประเทศไทยในช่วงต้นปี 2569 เพื่อร่วมงานเจรจาการค้าภายใต้กิจกรรม Exclusive Incoming Mission และใช้โอกาสนี้หาสินค้าไทยไปจำหน่ายเพิ่มเติม ซึ่งทางผู้บริหารได้ตอบตกลง และ DITP ได้ประสานงานอย่างต่อเนื่อง จนเกิดงานนี้ขึ้น
สำหรับบริษัท Otis McAllister, Inc. เป็นผู้นำเข้าและดำเนินธุรกิจเป็นตัวกลางซื้อ-ขายสินค้าให้แก่ลูกค้าทั่วโลก โดยธุรกิจหลักของบริษัทประกอบด้วย Foodservices, Travel Retail (การนำสินค้าเข้าขายใน Duty Free ในสนามบิน) เป็นต้น สำหรับตลาดสหรัฐฯ บริษัทนำเข้าผลิตภัณฑ์จากไทย เวียดนาม เปรู ปากีสถาน เอกวาดอร์ อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ และอินเดีย สำหรับผลิตภัณฑ์ธัญพืช เช่น ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ข้าวบาสมาติ เมล็ดควินัว เป็นต้น และผลิตภัณฑ์อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง เช่น ปลาซาร์ดีน และทูน่า