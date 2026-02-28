“พาณิชย์”เผยปี 68 ระงับขายของปลอมออนไลน์ 1,613 กรณี ขยายผลจับรายใหญ่ 270 คดี

กรมทรัพย์สินทางปัญญาเผยปราบละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาออนไลน์ ปี 68 ระงับการขายบนแพลตฟอร์มชื่อดัง 1,613 กรณี ส่วนใหญ่เป็นเสื้อผ้า กระเป๋า เครื่องใช้ไฟฟ้า ตลับหมึก ลิขสิทธิ์เพลง และขยายผลไปสู่การทลายแหล่งเก็บ จับผู้ค้ารายใหญ่ได้ 270 คดี ยึดของกลาง 475,000 ชิ้น มูลค่าความเสียหายกว่า 180 ล้านบาท ย้ำปี 69 ลุยเข้มต่อ
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในปี 2568 ที่ผ่านมา กรมได้ร่วมกับเจ้าของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาและผู้ประกอบการด้านอินเทอร์เน็ต ระงับการจำหน่ายสินค้าละเมิดบนแพลตฟอร์มออนไลน์ อาทิ Lazada, Shopee, TikTok Shop, Line และ NocNoc จำนวน 1,613 กรณี ส่วนใหญ่เป็นสินค้าประเภทเสื้อผ้า กระเป๋า เครื่องใช้ไฟฟ้า ตลับหมึกโทนเนอร์ และลิขสิทธิ์เพลง เป็นต้น และยังดำเนินการเชิงรุกสำรวจร้านค้าออนไลน์ พบกรณีต้องสงสัยอาจเข้าข่ายการจำหน่ายสินค้าละเมิด 990 กรณี และรับแจ้งเบาะแสจากประชาชนอีก 115 กรณี โดยได้ส่งต่อข้อมูลให้กับเจ้าของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาและกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
ทั้งนี้ กรมยังได้บูรณาการปฏิบัติงานร่วมกับ บก.ปอศ. และภาคเอกชนตัวแทนเจ้าของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา ขยายผลสืบสวนจากการปราบปรามสินค้าละเมิดออนไลน์ สู่แหล่งต้นตอที่มีการกักเก็บสินค้าและเครือข่ายผู้กระทำผิดรายใหญ่ โดยในปี 2568 มีการจับกุมทั้งหมด 275 คดี ลดลง 6.78% ยึดของกลาง 475,014 ชิ้น เพิ่มขึ้น 116.40% รวมมูลค่าความเสียหาย 183,014,040 บาท เพิ่มขึ้น 149.45% เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2567 ที่มีการจับกุม 295 คดี ของกลาง 219,512 ชิ้น รวมมูลค่าความเสียหาย 73,365,855 บาท ซึ่งสะท้อนประสิทธิภาพในการมุ่งเป้าปราบปรามสินค้าละเมิดตั้งแต่ต้นน้ำได้อย่างเห็นผลเป็นรูปธรรม
ขณะเดียวกัน ได้บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ประสานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมดำเนินการปิดกั้นเว็บไซต์ที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ภาพยนตร์และเพลง ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ จำนวน 196 กรณี รวม 1,075 URLs และ 41 Domain Name และร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้าและจำหน่ายกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet TV Box) โดยไม่ได้รับอนุญาต และนำกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์มาใช้เป็นเครื่องมือในการละเมิดลิขสิทธิ์ออนไลน์ โดยมีการจับกุมผู้กระทำความผิด จำนวน 2 คดี ของกลาง 1,790 ชิ้น รวมมูลค่าความเสียหายประมาณ 2.6 ล้านบาท
นางอรมนกล่าวว่า เพื่อให้การปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบนแพลตฟอร์มออนไลน์มีประสิทธิภาพเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง ในปี 2569 กรมได้กำหนดทิศทางการทำงานเชิงรุก โดยขยายความร่วมมือ MOU กับ บก.ปอศ. และแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ชต่าง ๆ เพื่อยกระดับมาตรการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบนแพลตฟอร์มออนไลน์ไปสู่การจับกุมผู้กระทำความผิดที่ลักลอบจำหน่ายและกักเก็บสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยจะดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดรายใหญ่และเครือข่ายที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มงวดและเด็ดขาด
“กรมขอเน้นย้ำประชาชนอย่าหลงเชื่อซื้อสินค้าที่ราคาถูกหรือจัดโปรโมชันลดราคา ทำให้สินค้ามีราคาถูกกว่าท้องตลาดอย่างผิดปกติ ซึ่งอาจก่อให้เกิดอัตรายแก่ประชาชนผู้บริโภค และขอรณรงค์ให้ประชาชน “ไม่ซื้อ ไม่ใช้ และไม่สนับสนุนสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา” เนื่องจากเป็นสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน ไม่มีคุณภาพ แม้มีลักษณะคล้ายของแท้ แต่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิตและร่างกาย โดยขอให้เลือกซื้อสินค้าจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ พร้อมตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน ราคาเหมาะสมและไม่ต่ำกว่าท้องตลาดจนผิดปกติ และหากประชาชนพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา สามารถแจ้งเบาะแสมายัง กองป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา กรมทรัพย์สินทางปัญญา โทร. 02-547-4702 สายด่วน 1368 หรือเว็บไซต์ www.ipthailand.go.th” นางอรมนกล่าว