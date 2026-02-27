“ศุภจี”เปิดหลักสูตร ปั้นเจ้าของธุรกิจเป็นอินฟลูเอนเซอร์ รุ่นที่ 3

“ศุภจี”เปิดหลักสูตร ปั้นเจ้าของธุรกิจให้เป็นอินฟลูเอนเซอร์ รุ่นที่ 3 เดินหน้ายกระดับ SME ไทยสู่การเป็นอินฟลูเอนเซอร์ ที่สามารถสร้างตัวตน สร้างแบรนด์ และสร้างยอดขายบนโลกออนไลน์ หลังทำมา 2 รุ่น ปั้นเป็นอินฟลูเอนเซอร์ได้แล้ว 2,455 ราย สร้างยอดขาย 1,062 ล้านบาท ส่วนรุ่นนี้ เตรียมจัดไลฟ์มาราธอน 1-10 เม.ย.69 ก่อนคัดเหลือ 30 คนเข้าครอสอบรมเข้ม สุดท้ายใครปัง ได้รับรางวัล DBD Influencer Award
นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดหลักสูตร ปั้นเจ้าของธุรกิจให้เป็นอินฟลูเอนเซอร์ รุ่นที่ 3 (The Influencer Journey : TIJ#3) ที่โรงละครอักษรา คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ ว่า กระทรวงพาณิชย์มีจุดมุ่งหมายในการยกระดับผู้ประกอบการ SME ไทย ให้สามารถพัฒนาทักษะการขายด้วยตนเองจนก้าวไปสู่การเป็นอินฟลูเอนเซอร์ หรือ CEO Influencer ที่สามารถสร้างตัวตน สร้างแบรนด์ และขยายยอดขายบนแพลตฟอร์มดิจิทัลได้อย่างยั่งยืน
โดยการจัดหลักสูตร TIJ#3 มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาทักษะผู้ประกอบการไทย ให้สามารถสร้างคอนเทนต์ ไลฟ์ขายสินค้า และสร้างแบรนด์ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ได้อย่างมืออาชีพ ซึ่งหลักสูตรนี้ จัดมาอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 แล้ว และตลอด 2 ปีที่ผ่านมา สามารถปั้นผู้ประกอบการให้เป็นอินฟลูเอนเซอร์ได้ถึง 2,455 ราย สร้างมูลค่าการค้ารวมกว่า 1,062 ล้านบาท และเฉพาะปี 2568 ผู้ประกอบการสร้างยอดขายได้กว่า 500 ล้านบาท จากกิจกรรมไลฟ์มาราธอนเพียง 2 เดือน
สำหรับปีนี้มีผู้สมัครเข้าร่วมหลักสูตรทั้งรูปแบบออนไซต์และออนไลน์กว่า 2,000 ราย โดยได้รับเกียรติจาก 8 อินฟลูเอนเซอร์ และนักธุรกิจชื่อดังร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ ได้แก่ คุณอิน สาริน รณเกียรติ เจ้าของแบรนด์ทาร์ตไข่ YOLK และขนม Holiday Pastry คุณโอม ปัณฑพล ประสารราชกิจ ผู้บริหารค่ายเพลง Gene Lab คุณนัท นิสามณี เลิศวรพงศ์ เจ้าของเครื่องสำอางแบรนด์ Lip it คุณแต๋ง กฤษฏิ์กุล ชุมแก้ว ผู้ก่อตั้งร้าน After Yum คุณจูดี้ จารุกิตติ์ ศรีสวัสดิ์ คุณแพรรี่ ไพรวัลย์ วรรณบุตร อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง คุณซันนี่ จาวลา ยูทูปเบอร์ด้านเทคโนโลยีเจ้าของช่อง Sunnylogy และคุณปุ้ย ปริวรรตน์ อรุโณทยานันท์ เจ้าของและผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ moodata.me
นางศุภจีกล่าวว่า หลังจากนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะคัดเลือกผู้ประกอบการจำนวน 150 ราย ร่วมมหกรรมไลฟ์มาราธอน (Live Marathon) จำหน่ายสินค้าบนแพลตฟอร์ม Shopee LIVE และ TikTok LIVE ระหว่างวันที่ 1–10 เม.ย.2569 ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการได้ทดลองตลาดจริง เพิ่มยอดขาย และขยายฐานลูกค้าบนแพลตฟอร์มดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรม จากนั้นจะเฟ้นหา 30 คนสุดท้าย เข้าสู่กิจกรรมไฮไลต์ Influencer Bootcamp ที่เข้าร่วมพัฒนาศักยภาพเชิงลึกจำนวน 3 วัน 2 คืน ติวเข้มกับผู้เชี่ยวชาญ และอินฟลูเอนเซอร์ที่มีชื่อเสียงมากกว่า 10 ท่าน อาทิ คุณมอสมัดจุก ครีเอเตอร์สายเอนเตอร์เทน คุณบีม สรีดา เจ้าของแบรนด์ความงาม คุณปุยฝ้าย ปุยแสบปาก นักไลฟ์ขายน้ำพริก คุณอาร์ม GoodSunday ครีเอเตอร์ สายไวรัล คุณจูเนียร์ HAAB นักสร้างแบรนด์อาหารและเครื่องดื่ม คุณเฟิร์น ATIPA Shop เจ้าของแบรนด์แฟชัน คุณง้วงติดกระดุมเม็ดแรก กูรูการตลาดออนไลน์ และคุณเจมส์ Insightist เทรนเนอร์ AI
เมื่อจบกิจกรรม Influencer Bootcamp แล้ว จะเข้าสู่กิจกรรม Influencer Challenge ผ่านการประชาสัมพันธ์ร้านค้าที่ช่องทางดิจิทัล อาทิ โซเชียลมีเดีย บล็อก วิดีโอบล็อก และคลิปสั้นบนแพลตฟอร์มต่าง ๆ เพื่อสร้างการรับรู้ สร้างความน่าเชื่อถือ เพิ่มยอดผู้ติดตาม และยอดขายในตลาดออนไลน์ และสุดท้ายกิจกรรม DBD Influencer Award โดยผู้ประกอบการที่สามารถสร้างตัวตนบนแพลตฟอร์มดิจิทัล สร้างยอดขาย มีจำนวนผู้ติดตาม และการมีส่วนร่วมของผู้บริโภคที่โดดเด่นจะได้รับรางวัล DBD Influencer Award และโอกาสเจรจาจับคู่ธุรกิจ เพื่อยกย่อง เชิดชู และสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการมุ่งพัฒนาร้านค้าและศักยภาพทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
“ต้องขอขอบคุณพันธมิตรแพลตฟอร์มชั้นนำอย่าง AIYA Flash Express Google Kcoslive Kollective One NexGen Commerce Reezlive Shopee Shout TikTok และ Tell Score ที่มาร่วมกันพัฒนาผู้ประกอบการไทยให้สามารถเติบโตได้แบบมืออาชีพ พร้อมสนับสนุนองค์ความรู้ โปรโมชัน และเครื่องมือดิจิทัลที่จะเสริมศักยภาพผู้ประกอบการไทยให้แข่งขันได้ในตลาดโลกต่อไป และขอให้ผู้ประกอบการทุกท่าน หาตัวตนให้เจอ หาวิธีทำให้ธุรกิจ มีความเข้มแข็ง มีความปัง กระทรวงพาณิชย์ และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พร้อมสนับสนุนทุกท่านอย่างเต็มที่”นางศุภจีกล่าว
ปัจจุบัน e-Commerce เป็นหัวใจสำคัญของเศรษฐกิจไทย โดยในปี 2567 มูลค่าการค้าออนไลน์ของไทย สูงถึง 14.7 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 153% ส่งผลให้ไทยมีขนาดตลาด e-Commerce ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของอาเซียน รองจากอินโดนีเซีย สะท้อนว่าการค้าดิจิทัลไม่ใช่เพียงทางเลือกอีกต่อไป แต่เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยประเทศไทยมีผู้ประกอบการ SME มากกว่า 3.25 ล้านราย ซึ่งเป็นฐานธุรกิจสำคัญของระบบเศรษฐกิจ ขณะเดียวกัน ยังมีผู้สร้างคอนเทนต์และอินฟลูเอนเซอร์มากกว่า 3 ล้านราย โดยตลาดคอนเทนต์ครีเอเตอร์และอินฟลูเอนเซอร์มีมูลค่ารวมกว่า 45,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นมากกว่า 20% ต่อปี
โดยผู้บริโภคให้ความเชื่อถือ Micro และ Nano Influencer มากขึ้น การที่เจ้าของธุรกิจสามารถลุกขึ้นมาสร้างตัวตนของตนเองได้ จึงเป็นกลยุทธ์สำคัญในการเพิ่มยอดขายและสร้างความน่าเชื่อถือในระยะยาว สอดคล้องกับเป้าหมายรัฐบาลที่ต้องการผลักดัน SME ให้มีสัดส่วนทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 40% ของ GDP ภายในปี 2570 ดังนั้น หลักสูตร TIJ#3 จะช่วยเพิ่มยอดขาย และเปลี่ยนเจ้าของธุรกิจให้กลายเป็นแบรนด์ที่มีชีวิต มีตัวตน และมีพลังในการสื่อสารกับผู้บริโภคได้โดยตรง ซึ่งจะช่วยให้ SME ไทยเติบโตอย่างมั่นคง และเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของเศรษฐกิจดิจิทัลไทยในอนาคตต่อไป