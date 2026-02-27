บอร์ด รฟท.เคาะขยายเวลาสร้างไฮสปีด "ไทย-จีน" 3 สัญญา ไฟเขียวซื้อเครื่องยนต์ซ่อม ”รถจักร อัลสตอม” งบ 465 ล้าน

บอร์ด รฟท.เคาะขยายเวลาก่อสร้างงานโยธา ไฮสปีดเทรน "ไทย-จีน" สัญญา 3-5 , สัญญา 4-2 และสัญญา 4-3 และเห็นชอบซื้อเครื่องยนต์ 10 เครื่อง ลุยซ่อม”รถจักร อัลสตอม” งบกว่า 465 ล้านบาท
นายอนันต์ โพธิ์นิ่มแดง รองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) รฟท. ครั้งที่ 4/2569 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 มีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาการดำเนินงานตามสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง เพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพ - หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพ - นครราชสีมา) จำนวน 3 สัญญา เนื่องจาก มีการเข้าพื้นที่ล่าช้า อย่างไรก็ตา รฟท.จะทำแผนงานเพื่อเร่งรัดการก่อสร้างโครงการรถไฟไทย-จีน เพื่อให้ก่อสร้างเสร็จโดยเร็ว และจะแก้ปัญหาอุปสรรค เพื่อไม่ให้มีการขยายเวลาก่อสร้างเพิ่ม
รายงานข่าวแจ้งว่า โครงการก่อสร้างรถไฟไทย-จีน ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพ - นครราชสีมา ที่บอร์ด รฟท.เห็นชอบขยายเวลาก่อสร้างงานโยธา ได้แก่ สัญญาที่ 3-5 งานโยธาสำหรับช่วงโคกกรวด-นครราชสีมา ขยายระยะเวลาทำการตามสัญญาและแก้ไข (ครั้งที่ 3) อีก 130 วัน นับจากวันสิ้นสุดสัญญา (ที่ขยายก่อนหน้านี้ครั้งล่าสุด) วันที่ 10 มีนาคม 2569 เป็นสิ้นสุดวันที่ 18 กรกฎาคม 2569
สัญญาที่ 4-2 งานโยธา สำหรับช่วงดอนเมือง-นวนคร ขยายระยะเวลาสัญญาจ้างก่อสร้าง(ครั้งที่ 2) อีก 204 วัน นับจากวันสิ้นสุดสัญญา (ที่ขยายก่อนหน้านี้ครั้งล่าสุด) วันที่ 6 ตุลาคม 2569 เป็นสิ้นสุดวันที่ 28 เมษายน 2570
สัญญาที่ 4-3 งานโยธา สำหรับช่วงนวนคร -บ้านโพ ขยายระยะเวลาสัญญาจ้างก่อสร้าง (ครั้งที่ 3 ) อีก 223 วัน นับจากวันสิ้นสุดสัญญา (ที่ขยายก่อนหน้านี้ครั้งล่าสุด) วันที่ 20 เมษายน 2569 เป็นสิ้นสุดวันที่ 29 พฤศจิกายน 2569
โดยผู้รับจ้าง ไม่มีสิทธิ์เรียกร้อง รับค่าใช้จ่าย หรือค่าตอบแทน หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ รวมถึงไม่มีคำใช้จ่ายใดของที่ปรึกษาควบดูมงานฯ (CSC) ที่ปรึกษาบริหารโครงการฯ (PVIC) รวมทั้งการรถไฟฯ ไม่เสียประโยชน์และไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินโครงการอื่นๆ แต่อย่างใด
@ไฟเขียวจัดซื้อเครื่องยนต์ 10 เครื่อง ซ่อม ”รถจักร อัลสตอม” วงเงินกว่า 465 ล้านบาท
นอกจากนี้บอร์ด รฟท.ยังอนุมัติสั่งซื้อเครื่องยนต์พร้อมประกอบติดตั้งใช้กับรถจักรดีเซลไฟฟ้า อัลสตอม จำนวน 10 เครื่อง จากบริษัท บรอดแคส ดีพอท (ไทยแลนต์) จำกัด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 465.236 ล้านบาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง คำจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดย กำหนดส่งของ 665 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาซื้อขาย โดยเป็น ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ Caterpillar ประเทศสหรัฐอเมริกาผลิตโดย Caterpillar ประเทศสหรัฐอเมริกา จำหน่ายโดยบริษัท บรอดแคส ดีพอท (ไทยแลนด์) จำกัด ประเทศไทยรับประกันคุณภาพเป็นเวลา 2 ปี
สำหรับการสั่งซื้อเครื่องยนต์พร้อมประกอบติดตั้งใช้กับรถจักรดีเซลไฟฟ้า อัลสตอม จำนวน 10 เครื่อง อยู่ภายใต้โครงการซ่อมบูรณะเปลี่ยนเครื่องยนต์รถจักรดีเซลไฟฟ้าอัลสตอม (Alsthom) จำนวน 10 คัน ตั้งงบประมาณ 496.20 ล้านบาท ผลประมูลวงเงิน 465.236 ล้านบาท คาดว่าจะลงนามในสัญญา มี.ค. 2569 โดยจะได้รถที่เปลี่ยนเครื่องยนต์ใหม่มาใช้งาน 2 คันแรกในเดือน พ.ค. 2570 และได้ครบตามสัญญาจำนวน 10 คันในเดือน ม.ค. 2571