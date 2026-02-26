“คมนาคม”เร่งเครื่องแผนฟื้นฟูรถไฟ เข้ม TOR”ไทย-จีน”เฟส2 ปลอดภัยสูงสุด

“คมนาคม”ประชุมติดตามแผนฟื้นฟู รฟท.ขับเคลื่อนเป็นรูปธรรม -งบลงทุนปี 69 เร่งรถไฟไทย-จีน เฟส 1,2 รถไฟสายใหม่ “ชุมพร - ระนอง”กำชับ ร่าง TOR ก่อสร้างมีเงื่อนไขมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 นายปัญญา ชูพานิช รองปลัดกระทรวงคมนาคม ในฐานะหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการขนส่ง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานกำกับ ติดตาม การดำเนินการตามแผนฟื้นฟูของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ครั้งที่ 2/2569 โดยมี นายอนันต์ โพธิ์นิ่มแดง ผู้ว่าการ รฟท. ผู้แทนกรมการขนส่งทางราง (ขร.) สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) สำนักงบประมาณ คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช. และกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ในฐานะเลขานุการ เข้าร่วมการประชุม
นายปัญญา ชูพานิช เปิดเผยว่า คณะทำงานฯ ได้ติดตามความคืบหน้าการดำเนินการของ รฟท. ตามข้อสั่งการของคณะทำงานฯ จากการประชุมครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2569 โดยเร่งรัดการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2569 ของ รฟท. ให้เป็นไปตามกรอบเวลาที่วางไว้ โดยให้ความสำคัญกับโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ อาทิ การเร่งรัดโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง (ไทย - จีน) ระยะที่ 1 และ 2 (ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา - หนองคาย) ซึ่งจะเป็นเส้นทางหลักในการเชื่อมโยงเศรษฐกิจไทยสู่ภูมิภาคอาเซียนและจีน รวมถึงโครงการรถไฟสายใหม่ ช่วงชุมพร - ระนอง ที่จะกลายเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการแลนด์บริดจ์ (Land Bridge) เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ให้กับพื้นที่ภาคใต้
ทั้งนี้ ได้กำชับให้ รฟท. บรรจุมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดไว้ในข้อกำหนดเงื่อนไขของงานจ้าง (TOR) ของทุกโครงการ และเร่งเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าในเส้นทาง ICD ลาดกระบัง - ท่าเรือแหลมฉบัง เพื่อจูงใจให้ผู้ประกอบการหันมาใช้ระบบรางเพิ่มมากขึ้น
ในด้านการยกระดับคุณภาพการให้บริการและประสิทธิภาพองค์กร รฟท. รายงานความคืบหน้าโครงการสำคัญ อาทิ โครงการปรับปรุงรถโดยสารรองรับรถโบกี้ไฟฟ้ากำลัง ระยะที่ 1 จำนวน 96 คัน โดยงวดที่ 1 จำนวน 5 คัน จะแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2569 และงวดที่ 2 อีกจำนวน 5 คัน อยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม 2569 ในขณะที่การติดตั้งระบบ Solar Cell เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ได้กำชับให้ รฟท. เร่งซ่อมแซมและติดตั้งแผงใหม่ทดแทนส่วนที่เสียหายจากเหตุพายุโดยเร็ว เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามเป้าหมายภายในปี 2569 รวมถึงเร่งรัดโครงการจัดหาและซ่อมบำรุงรถจักรล้อเลื่อน เพื่อส่งมอบความสะดวกสบายและความปลอดภัยสูงสุดให้แก่ประชาชน
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด และกำหนดการติดตามความคืบหน้าครั้งต่อไปในเดือนเมษายน 2569 เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนฟื้นฟูเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเห็นผลเป็นรูปธรรม เพื่อส่งมอบบริการที่ดีที่สุดให้กับประชาชนต่อไป