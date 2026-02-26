“พาณิชย์”ชวนดู MasterChef Thailand ซีซันนี้ใช้วัตถุดิบปริศนาจากสินค้าเกษตร

กรมการค้าภายในชวนพี่น้องประชาชน ร่วมชมรายการ MasterChef Thailand Season 7 (EP3) ติดตามดูความพิเศษของโจทย์ วัตถุดิบปริศนาจากสินค้าเกษตรไทย ที่ผ่านการรังสรรค์ของผู้เข้าแข่งขันในรายการ ในวันที่ 1 มี.ค.69 หลังยกทัพมาถ่ายทำที่กระทรวงพาณิชย์
นายวิทยากร มณีเนตร อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมขอเชิญชวนประชาชนร่วมติดตามความพิเศษของโจทย์ วัตถุดิบปริศนาจาก “สินค้าเกษตรไทย” ในรายการ MasterChef Thailand Season 7 (EP3) ซึ่งเกิดจากความร่วมมือกันระหว่างกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์กับบริษัท Heliconia H Group ผู้ผลิตรายการ MasterChef Thailand โดยได้ถ่ายทำที่กระทรวงพาณิชย์ และได้รับเกียรติจากนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นผู้มอบโจทย์ด้วยตนเอง เพื่อรังสรรค์เมนูภายใต้แนวคิด “Local Ingredients World Class Experiences”
โดยตามแนวคิด “Local Ingredients World Class Experiences” เป็นการนำวัตถุดิบเกษตรไทยคุณภาพ มาท้าทายฝีมือผู้เข้าแข่งขันให้ถ่ายทอดศักยภาพของวัตถุดิบไทยในมิติที่ลึกกว่ารสชาติ แต่ต้องสะท้อนเรื่องราว แหล่งที่มา คุณค่าทางเศรษฐกิจ และศักยภาพของเกษตรกรไทยอย่างครบถ้วน เพื่อสร้างประสบการณ์และโอกาสให้กับสินค้าเกษตรของไทยในเวทีสากล
“ขอเชิญชวนมาร่วมลุ้นและติดตามว่าวัตถุดิบปริศนาจากสินค้าเกษตรไทยจะถูกตีความออกมาในรูปแบบใด ในวันอาทิตย์ที่ 1 มี.ค.2569 เวลา 18.00–20.00 น. ทาง Channel 7HD และรับชมย้อนหลังผ่าน Netflix เวลา 22.00 น. ของวันเดียวกัน รวมทั้งออกอากาศซ้ำทาง Channel 7HD วันพฤหัสบดีที่ 5 มี.ค.2569 เวลา 23.10–00.40 น. โดยผลลัพธ์ของโจทย์ครั้งนี้ จะไม่ใช่เพียงคำว่าอร่อย แต่คือบทพิสูจน์ว่าศักยภาพของวัตถุดิบเกษตรไทย พร้อมก้าวสู่มาตรฐานระดับโลกเพียงใด อย่าพลาดรับชม”นายวิทยากรกล่าว
สำหรับความร่วมมือดังกล่าว เกิดจากกรมการค้าภายในมียุทธศาสตร์การตลาดเชิงรุก ที่มุ่งสร้างการรับรู้และขยาย Demand ให้กับสินค้าเกษตรไทย ผ่านการเชื่อมโยงของกิจกรรมที่สร้างสรรค์ของรายการที่มีศักยภาพ โดยสามารถบอกเล่าเรื่องราว สร้างคุณค่าอย่างเป็นระบบ ซึ่งไม่เพียงแข่งขันด้านรสชาติ แต่ต้องสะท้อนถึงศักยภาพของสินค้าเกษตรไทย ในการพัฒนาสู่ตลาดระดับสากล ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสในการสร้างมูลค่าเพิ่มยกระดับสินค้าเกษตรไทยให้มีภาพลักษณ์ระดับพรีเมียม อันสอดคล้องกับเป้าหมายการยกระดับรายได้เกษตรกรและสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานราก จึงได้ร่วมมือกับบริษัท Heliconia H Group ผู้ผลิตรายการ MasterChef Thailand และได้แถลงข่าวร่วมกันเมื่อวันที่ 18 ธ.ค.2568 ที่ผ่านมา