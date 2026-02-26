“พาณิชย์”เยี่ยมแหล่งผลิต“แห้วสุพรรณ” ดันเพิ่มช่องทางขายผ่านแม็คโคร-โลตัส

กรมทรัพย์สินทางปัญญาลงพื้นที่ จ.สุพรรณบุรี ตรวจเยี่ยมกระบวนการผลิต “แห้วสุพรรณ” และผลักดันให้ผู้ประกอบการเข้มคุณภาพ มีระบบตรวจสอบย้อนกลับ เพื่อให้ผู้บริโภคทราบแหล่งที่มา และมีความมั่นใจได้สินค้าคุณภาพตามที่คาดหวัง พร้อมพา ซีพี แอ็กซ์ตร้า ไปชมกระบวนการผลิต ช่วยเปิดทางเข้าไปขายในห้างแม็คโคร-โลตัส
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมได้ลงพื้นที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีแม่บ้าน อสม. แปรรูปแห้ว ตำบลวังยาง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อตรวจเยี่ยมกระบวนการผลิตสินค้า “แห้วสุพรรณ” ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) โดยได้ตรวจเยี่ยมกระบวนการผลิตสินค้าตามมาตรฐานที่ขึ้นทะเบียน GI ไว้ พร้อมส่งเสริมให้ผู้ประกอบการตระหนักถึงความสำคัญของการจัดทำระบบควบคุมคุณภาพสินค้าและระบบตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) เพื่อให้ผู้บริโภคได้ทราบถึงแหล่งที่มาทุกขั้นตอน ตั้งแต่แหล่งปลูก การเก็บเกี่ยว และการแปรรูป ช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคว่าจะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพตรงตามที่คาดหวัง โดยผู้ประกอบการที่ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพโดยคณะกรรมการจังหวัดหรือหน่วยตรวจสอบรับรอง จะได้รับอนุญาตให้ใช้ตรา GI ไทยได้คราวละ 2 ปี
ทั้งนี้ ยังได้แจ้งว่า จะได้โอกาสร่วมกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพสินค้า GI ที่กรมจัดขึ้น อาทิ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อยกระดับภาพลักษณ์สินค้าพรีเมียม ซึ่งมีความสวยงาม ทันสมัย และสามารถถ่ายทอดเรื่องราว (Storytelling) เชื่อมโยงอัตลักษณ์ท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี การขยายโอกาสทางการค้าผ่านงานแสดงสินค้าและแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ได้รับความนิยม การต่อยอดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรสร้างสรรค์ โดยเชื่อมโยงแหล่งผลิตเข้ากับกิจกรรมท่องเที่ยวของชุมชนเพื่อสร้างรายได้เพิ่มให้แก่เกษตรกร การสนับสนุนด้านการจัดส่งสินค้าในอัตราพิเศษผ่านความร่วมมือกับบริษัทไปรษณีย์ไทย เป็นต้น
โดยในโอกาสนี้ กรมได้นำผู้บริหารบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) ผู้ดำเนินธุรกิจค้าส่ง–ค้าปลีกภายใต้แบรนด์แม็คโครและโลตัส นำโดยนายสมนึก ยอดดำเนิน ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสินค้าอาหารสด และนางชนิดา พื้นแสน ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายกิจการองค์กร ประสานงานภาครัฐและการบริหารความสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร่วมเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์สินค้าแห้วสุพรรณแปรรูป อาทิ แห้วเฟรนช์ฟราย แห้วต้มสีสมุนไพร แห้วแช่อิ่มอบแห้ง แป้งแห้วสำหรับทำอาหาร เป็นต้น และได้หารือร่วมกับผู้ประกอบการถึงแนวทางส่งเสริมและขยายช่องทางจำหน่ายสินค้าแห้วสุพรรณผ่านเครือข่ายห้างแม็คโครและโลตัสทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงผู้บริโภคในวงกว้าง โดยมุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดสมัยใหม่ ทั้งด้านการรักษาคุณภาพมาตรฐานและการบริหารจัดการผลผลิตให้เพียงพอและต่อเนื่อง
นอกจากนี้ กรมได้ให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการเกี่ยวกับการสร้างแบรนด์สินค้าให้เข้มแข็ง รวมทั้งแนวทางคุ้มครองเครื่องหมายการค้าทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในระยะยาว พร้อมเน้นย้ำการใช้จุดแข็งด้านคุณประโยชน์ทางโภชนาการของแห้วสุพรรณในการสื่อสารการตลาด เพื่อเจาะกลุ่มผู้บริโภคอาหารเพื่อสุขภาพที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยแห้วเป็นพืชที่มีเส้นใยอาหารสูง ช่วยชะลอการดูดซึมไขมันและคอเลสเตอรอล ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ลดความเสี่ยงโรคหลอดเลือดอุดตัน ทั้งยังส่งเสริมระบบขับถ่าย จึงมีศักยภาพในการต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพได้เป็นอย่างดี
จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นแหล่งปลูกแห้วคุณภาพดีของประเทศไทย ด้วยสภาพภูมิประเทศที่มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม มีชั้นดินลึกจากตะกอนลำน้ำ ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์และสามารถกักเก็บน้ำได้ดีเหมาะกับการปลูกแห้ว ทำให้ได้ผลผลิตคุณภาพดี มีลักษณะกลม เนื้อแน่น กรอบ รสชาติหวานมันเป็นเอกลักษณ์ ปัจจุบันมีผู้ผลิตแห้วสุพรรณในพื้นที่ 169 ราย มีปริมาณผลผลิตรวมกว่า 5.2 ล้านกิโลกรัมต่อปี ส่งจำหน่ายไปยังตลาดค้าส่งสำคัญทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด อาทิ ตลาดไท ตลาดสี่มุมเมือง ตลาดศรีเมือง (ราชบุรี) และตลาดโคราช (นครราชสีมา) เป็นต้น ราคาจำหน่ายปัจจุบันอยู่ที่ 80–100 บาทต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้น 1.14–1.43 เท่า จากราคาก่อนเป็น GI ที่ 70 บาทต่อโลกรัม สร้างมูลค่าทางการตลาดรวมกว่า 183 ล้านบาทต่อปี