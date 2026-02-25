ซีพี ออลล์ ผนึกกำลังครอบครัวองค์กร จัดเดิน-วิ่งการกุศลครบ 4 จังหวัด ระดมพลังช่วยฟื้นฟูโรงพยาบาลหาดใหญ่

แม้เนื้อตัวจะชุ่มด้วยเม็ดเหงื่อ ร่างกายจะอ่อนล้า ทว่าใบหน้าของผู้เข้าร่วมกิจกรรมกลับเต็มไปด้วยรอยยิ้มแห่งความภาคภูมิใจ เพราะทุกคนสามารถวิ่งเข้าเส้นชัยได้สำเร็จ และเหนือไปกว่านั้นคือความอิ่มใจที่ก้าวเล็ก ๆ แต่ละก้าวนี้ได้มีส่วนช่วยเหลือสังคม ด้วยการร่วมสมทบทุนฟื้นฟูโรงพยาบาลหาดใหญ่
ปิดฉากลงไปอย่างสวยงามกับกิจกรรม “Good Health & Happy Family 2026 by CP ALL” เดิน–วิ่งเพื่อสุขภาพ จัดโดย บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ กิจกรรมนี้อยู่ภายใต้โครงการ Work Life Quality ที่มุ่งสร้างสุขภาวะที่ดีให้แก่พนักงาน ด้วยความเชื่อที่ว่า “สุขภาพที่ดีของพนักงาน คือพลังสำคัญขององค์กร”
กิจกรรมประกอบด้วย วิ่งการกุศลระยะ 5 กิโลเมตร และระยะ 10 กิโลเมตร จัดขึ้นด้วยกัน 4 จังหวัด ได้แก่
•กรุงเทพมหานคร ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (31 มกราคม 2569)
•จังหวัดนครสวรรค์ ณ สวนสาธารณะอุทยานสวรรค์ (10 กุมภาพันธ์ 2569)
•จังหวัดชลบุรี ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ วิทยาเขตอีอีซี (13 กุมภาพันธ์ 2569)
•จังหวัดขอนแก่น ณ สวนสาธารณะบึงทุ่งสร้าง (21 กุมภาพันธ์ 2569)
โดยทุกพื้นที่ได้รับการตอบรับอย่างอบอุ่นจากพนักงานและครอบครัว รวมผู้สมัครกว่า 2,615 คน สามารถระดมทุนเพื่อสังคมได้รวม 1,307,500 บาท บรรยากาศในงานทุกจังหวัดอบอวลด้วยรอยยิ้มและความประทับใจจากพี่น้องผองเพื่อนพนักงานและครอบครัวซีพี ออลล์ ที่มาร่วมวิ่งและร่วมเชียร์กันอย่างคับคั่ง
นายอิศรา เงินไพโรจน์ พนักงาน ซีพี ออลล์ นักวิ่งชายคนแรกที่เข้าเส้นชัย ระยะ 5 กิโลเมตร จากสนามวิ่งกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า “ก่อนจะหันมาเริ่มวิ่งนั้นไม่ได้ห้ใส่ใจสุขภาพนัก กินเหล้า สูบบุหรี่ จนเป็นภูมิแพ้ และความดันโลหิตสูง เลยหันมาดูแลสุขภาพด้วยการวิ่งอย่างต่อเนื่องได้ 12 ปี จนสุขภาพดีขึ้น ทุกครั้งที่ได้วิ่งด้วยกันกับพี่น้องชาวซีพี ออลล์ รู้สึกสนุกและอบอุ่นมาก วิ่งไปทักทายกันไป กลมเกลียวกันมากขึ้น และยังได้ร่วมทำบุญร่วมกันด้วย”
เช่นเดียวกับ นางพิมพ์ฬวีร์ ขวาลำธาร พนักงาน ซีพี ออลล์ นักวิ่งหญิงผู้เข้าเส้นชัยคนแรก ระยะ 10 กิโลเมตร จากสนามวิ่งกรุงเทพฯ ที่การวิ่งช่วยให้สุขภาพดีขึ้น และอยากเป็นแรงบันดาลใจให้เพื่อนพนักงานหันมาดูแลสุขภาพเช่นเดียวกัน “ตั้งแต่เป็นหัวหน้างานก็หันมาดูแลสุขภาพอย่างจริงจัง เพราะมองว่าถ้าตัวเองไม่แข็งแรงก็คงดูแลลูกน้องและคนรอบข้างได้ไม่เต็มที่ อีกทั้งถ้าอยากให้ลูกน้องแข็งแรงไปด้วยกัน ก็ต้องเริ่มจากเราที่เป็นหัวหน้า ทำให้เขาเห็นเป็นตัวอย่างก่อน ตั้งแต่เริ่มวิ่งเมื่อ 6 ปีที่แล้วก็แทบจะไม่เจ็บป่วยเลยค่ะ”
ผู้ร่วมกิจกรรมไม่เพียงแค่ได้สุขภาวะที่ดี ยังได้ความสมัครสมานสามัคคีในหมู่ผู้บริหาร พนักงาน และครอบครัว อันเป็นไปตามความมุ่งหมายที่จะขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) อีกทั้งยังอิ่มใจไปด้วยกันกับการร่วมแบ่งปันและช่วยเหลือสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งกำลังใจไปยังพี่น้องชาวใต้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ภายใต้ปณิธาน “Giving & Sharing” เพื่อเติบโตไปด้วยกันอย่างมั่นคงและยั่งยืน