การค้าชายแดน-ผ่านแดน ม.ค.69 เพิ่ม 10.9%

การค้าชายแดนและผ่านแดน เดือน ม.ค.69 มีมูลค่า 161,135 ล้านบาท เพิ่ม 10.9% ได้แรงหนุนจากการค้าผ่านแดนไปจีน สิงคโปร์ เวียดนามที่ขยายตัวสูงถึง 50.7% เป็นแรงหนุน แต่การค้าชายแดนกับเพื่อนบ้าน ลด 18.2% เฉพาะกัมพูชา ยอดเหลือ 0 บาท ลด 100%
นางอารดา เฟื่องทอง อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า การค้าชายแดนและการค้าผ่านแดน เดือน ม.ค.2569 มีมูลค่า 161,135 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.9% เป็นการส่งออก 87,977 ล้านบาท เพิ่ม 12.6% และการนำเข้า 73,158 ล้านบาท เพิ่ม 9.0% ได้ดุลการค้า 14,819 ล้านบาท ซึ่งถือว่าเริ่มต้นได้ดี โดยมีแรงขับเคลื่อนจากการค้าผ่านแดน ที่เพิ่มขึ้นสูงถึง 50% แต่การค้าชายแดนยังลดลง 18.2%
โดยการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน 4 ประเทศ เดือน ม.ค.2569 มีมูลค่า 68,613 ล้านบาท ลด 18.2% เป็นการส่งออก 38,748 ล้านบาท ลด 23.4% การนำเข้า 29,865 ล้านบาท ลด 10.3% ได้ดุลการค้า 8,883 ล้านบาท โดยการค้าชายแดนกับมาเลเซียมีมูลค่าสูงสุด 30,043 ล้านบาท เพิ่ม 23.83% รองลงมา คือ สปป.ลาว 24,136 ล้านบาท ลด 4.33%และเมียนมา 14,434 ล้านบาท ลด 23.54% ส่วนกับกัมพูชา มีมูลค่า 0 บาท ลด 100% โดยสินค้าส่งออกชายแดนสำคัญ ได้แก่ น้ำมันดีเซล 3,652 ล้านบาท แผงวงจรไฟฟ้า 1,232 ล้านบาท และน้ำมันสำเร็จรูปอื่น ๆ 1,214 ล้านบาท
ส่วนการค้าผ่านแดนไปประเทศที่สาม เดือน ม.ค.2569 มีมูลค่า 92,522 ล้านบาท เพิ่ม 50.7% เป็นการส่งออก 49,229 ล้านบาท เพิ่ม 78.9% และการนำเข้า 43,293 ล้านบาท เพิ่ม 27.8% โดยการค้าผ่านแดนไปจีน มีมูลค่าสูงสุด 50,547 ล้านบาท เพิ่ม 45.8% รองลงมา คือ สิงคโปร์ และเวียดนาม มีมูลค่า 18,942 ล้านบาท เพิ่ม 115.9% และ 7,367 ล้านบาท เพิ่ม 41.1% ตามลำดับ โดยสินค้าส่งออกผ่านแดนสำคัญ ได้แก่ ฮาร์ด ดิสก์ ไดรฟ์ 8,333 ล้านบาท เครื่องรับโทรศัพท์และอุปกรณ์ 6,840 ล้านบาท และทุเรียนสด 6,569 ล้านบาท
ทั้งนี้ หากเจาะลึกการส่งออกผ่านแดน พบว่า ตลาดหลักขยายตัวทั้ง 3 ตลาด ได้แก่ จีน มูลค่าส่งออก 22,830 ล้านบาท เพิ่ม 66.9% จากสินค้าสำคัญ เช่น ทุเรียนสด 6,567 ล้านบาท เพิ่ม 682.7% และฮาร์ด ดิสก์ ไดรฟ์ 5,182 ล้านบาท เพิ่ม 97.7% สิงคโปร์ มูลค่าการส่งออก 14,207 ล้านบาท เพิ่ม 285.8% จากสินค้าสำคัญ เช่น เครื่องรับโทรศัพท์และอุปกรณ์ 6,761 ล้านบาท เพิ่ม 6,924.1% และเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ อื่น ๆ 1,649 ล้านบาท เพิ่ม 218.6 และเวียดนาม มูลค่าการส่งออก 3,727 ล้านบาท เพิ่ม 4.8% จากสินค้าสำคัญ เช่น น้ำแร่น้ำอัดลมที่ปรุงรส 1,015 ล้านบาท เพิ่ม 51.6% และสินค้าปศุสัตว์อื่น ๆ 876 ล้านบาท เพิ่ม 55.5%
อย่างไรก็ตาม วันที่ 26–29 มี.ค.2569 กรมมีกำหนดจัดงานมหกรรมการค้าระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ Southern Trade Connect @ Nakhon Si Thammarat ณ ลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัล นครศรีธรรมราช ตามนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ที่มุ่งเน้นการทำงานเชิงรุกเพื่อเปิดประตูการค้าของไทยทั้งในตลาดเดิมและประเทศเพื่อนบ้าน และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ ขอเชิญชวนผู้ประกอบการหรือผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานดังกล่าวติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.dft.go.th, Facebook: กรมการค้าต่างประเทศ DFT และสายด่วน 1385 DFT Call Center