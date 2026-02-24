“พาณิชย์”ทำแผนรับมือทุเรียน ปิ๊งดึงนักท่องเที่ยวชม-ชิมถึงในสวน

กรมการค้าภายในลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ทุเรียน จ.จันทบุรี พร้อมประชุมหารือร่วมกับเกษตรกร ล้ง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำแผนรับมือผลผลิตออกสู่ตลาด ทั้งการดูแลคุณภาพ มาตรฐาน การป้องกันสารตกค้าง เข้มตัดทุเรียนสุก และดูความพร้อมการซื้อผลผลิตของล้ง เผยยังมีแผนดันสวนทุเรียนเป็นแหล่งท่องเที่ยว ชวนนักท่องเที่ยวมาชม ชิม ถึงในสวน สร้างประสบการณ์ใหม่สุดว้าว
นายจิรวุฒิ สุวรรณอาจ รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้นำคณะลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรี เพื่อติดตามสถานการณ์ทุเรียนช่วงฤดูกาลผลผลิต โดยได้ประชุมหารือกับเกษตรกร ผู้ประกอบการล้ง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือผลผลิตที่กำลังจะเริ่มออกสู่ตลาด และยกระดับความเชื่อมั่นต่อทุเรียนไทย โดยเฉพาะการดูแลเรื่องคุณภาพ มาตรฐาน การป้องกันสารตกค้างและสารปนเปื้อน การตัดทุเรียนที่สุก การมีระบบตรวจสอบย้ายกลับ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ
ทั้งนี้ ยังได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสวนทุเรียนและล้ง พบว่า ผลผลิตเริ่มที่จะใกล้ระยะเวลาเก็บเกี่ยว โดยได้ย้ำให้เกษตรกร รักษาคุณภาพ ไม่ตัดทุเรียนอ่อน และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด เพื่อรักษาชื่อเสียงทุเรียนจันทบุรีในระยะยาว และในส่วนของล้ง ผู้ประกอบการมีความพร้อมอย่างเป็นระบบ ทั้งด้านสถานที่ เครื่องมือคัดแยก การควบคุมคุณภาพก่อนกระจายสู่ตลาด และการบริหารจัดการผลผลิตให้สอดคล้องกับปริมาณที่ออกสู่ตลาดในแต่ละช่วง
นายจิรวุฒิกล่าวว่า นอกจากการบริหารจัดการด้านการตลาดและการควบคุมคุณภาพแล้ว กรมเตรียมผลักดันภาพลักษณ์ทุเรียนไทยให้เป็นกิจกรรมท่องเที่ยวที่ต้องมาเยือน โดยจะเชื่อมโยงกับภาคการท่องเที่ยว ในการผลักดันให้สวนทุเรียนเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวต้องมาเยือน โดยเฉพาะจากภูมิภาคเอเชีย ที่ให้ความสนใจในผลไม้เมืองร้อนและอาหารไทยเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว การต่อยอดทุเรียนให้เป็นกิจกรรมท่องเที่ยว เช่น โปรแกรมทัวร์ลงสวน ชมกระบวนการผลิต เรียนรู้การเลือกทุเรียนคุณภาพ และชิมทุเรียนสดจากต้น จะช่วยสร้างประสบการณ์ใหม่ที่แตกต่างจากการบริโภคทั่วไป
“แนวทางดังกล่าว จะทำให้การกินทุเรียน ไม่ใช่เพียงการซื้อสินค้า แต่เป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่สร้างความเข้าใจในที่มาของผลผลิต สร้างความเชื่อมั่นในมาตรฐาน และเพิ่มมูลค่าให้กับทุเรียนไทยในภาพรวม ทั้งยังช่วยกระจายรายได้สู่เกษตรกร ชุมชน และธุรกิจท้องถิ่นโดยรอบ โดยกรมตั้งเป้ายกระดับทุเรียนจันทบุรีให้เป็นต้นแบบของการผสาน “คุณภาพ–ความปลอดภัย–ประสบการณ์” เพื่อผลักดันให้การเยี่ยมชมสวนทุเรียน กลายเป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญของการเดินทางท่องเที่ยวในไทย สร้างภาพจำใหม่ให้ทุเรียนไทยในฐานะผลไม้พรีเมียมที่นักท่องเที่ยวต้องมาสัมผัสด้วยตนเองถึงแหล่งผลิต“ นายจิรวุฒิกล่าว