GIT เปิดให้บริการตรวจสอบอัญมณี โชว์ผลงานวิจัย-นวัตกรรม ในงานบางกอก เจมส์

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (GIT) เปิดคูหาจัดแสดงผลงานและพันธกิจของ GIT ในงานบางกอก เจมส์ ครั้งที่ 73 โชว์ผลงานวิจัย นวัตกรรมเด่น และเปิดให้บริการตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับ ชวนประชาชนและภาคธุรกิจที่สนใจแวะชมและใช้บริการถึงวันที่ 26 ก.พ.นี้
นายบูณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ประธานกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT เปิดเผยภายหลังการเปิดคูหาจัดแสดงผลงานและพันธกิจของ GIT ภายในงาน Bangkok Gems & Jewelry Fair ครั้งที่ 73 ว่า GIT มีพันธกิจสำคัญในการเป็นหน่วยงานหลักของประเทศด้านการตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับ การออกใบรับรองมาตรฐาน การวิจัยและพัฒนา การถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ผู้ประกอบการ เพื่อสนับสนุนและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยในตลาดโลก
“การจัดแสดงผลงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ GIT ในฐานะผู้นำด้านมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ที่จะเป็นส่วนช่วยสร้างความเชื่อมั่น และภาพลักษณ์ที่ดีของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยในเวทีสากล และช่วยขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับของโลก”
นายสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย ผู้อำนวยการ GIT กล่าวว่า การเข้าร่วมงานครั้งนี้ ได้จัดพื้นที่การแสดงผลงานของ GIT เป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่ ส่วนที่ 1 เป็นพื้นที่นำเสนอข้อมูลและบริการประชาสัมพันธ์ของ GIT ประกอบด้วยนิทรรศการผลงานวิจัยและนวัตกรรมเด่น พื้นที่จัดกิจกรรมสาธิต เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ ส่วนที่ 2 คูหาการให้บริการตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับ เป็นพื้นที่ให้บริการตรวจสอบและออกใบรับรองมาตรฐาน เพื่อสะท้อนศักยภาพและความเป็นผู้นำด้านมาตรฐานห้องปฏิบัติการอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า
สำหรับประชาชนและผู้ประกอบการที่สนใจ สามารถเข้าเยี่ยมชมงานได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 26 ก.พ.2569 ณ ชั้น LG ฮอลล์ 5 คูหาหมายเลข FE01-06 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ตั้งแต่เวลา 10.00–18.00 น.
งานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ (Bangkok Gems and Jewelry Fair) ครั้งที่ 73 จัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ และ GIT ระหว่างวันที่ 22-26 ก.พ.2569 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมีการขยายพื้นที่จัดงานครอบคลุมอาคาร 1 ถึง 8 ชั้น G, LG และเพลนารี ชั้น 1 มีผู้เข้าร่วมจัดแสดงจากทั้งในและต่างประเทศรวม 1,222 บริษัท 2,794 คูหา คาดว่า จะมีผู้เข้าชมงานจากทั่วโลกรวมกว่า 45,000 คน และสามารถสร้างมูลค่าการค้าได้ไม่น้อยกว่า 3,500 ล้านบาท