กรมพัฒน์แจ้งนิติบุคคลตรวจสอบผู้ทำบัญชี ต้องมีสถานะ “คงอยู่” ก่อนยื่นงบการเงิน

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าแจ้งนิติบุคคลตรวจสอบสถานะผู้ทำบัญชีต้องมีสถานะ “คงอยู่” และต้องตรวจสอบการแจ้งยืนยันการทำบัญชีของผู้ทำบัญชี ก่อนส่งงบการเงินปี 68 ส่วนผู้ทำบัญชี สามารถตรวจสอบรายชื่อธุรกิจที่ตนเองทำบัญชีได้ หรือดูว่ามีใครมาแอบอ้างเอาชื่อไปใช้ได้ เผยหากฝ่าฝืน ไม่ตรวจสอบ และปล่อยผ่าน มีโทษตามกฎหมายทั้งนิติบุคคลและผู้ทำบัญชี
นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ช่วงเดือน พ.ค. ของทุกปี จะเป็นช่วงเวลาที่นิติบุคคลนำส่งงบการเงินต่อกรมเป็นจำนวนมาก ซึ่งปีนี้มีนิติบุคคลที่มีหน้าที่ต้องนำส่งงบการเงินจำนวน 907,151 ราย ส่วนใหญ่จะต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ 31 พ.ค.2569 ผ่านระบบ DBD e-Filing โดยรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.2567 ที่ผ่านมา มีนิติบุคคลนำส่งงบการเงินผ่านระบบ DBD e-Filing คิดเป็น 99.7% ของนิติบุคคลที่ต้องนำส่งงบการเงินทั้งหมด สะท้อนถึงการปรับตัวของนิติบุคคลที่เข้าถึงเทคโนโลยีที่จะช่วยอำนวยความสะดวกสบายในการดำเนินธุรกิจ ทำให้การนำส่งงบการเงินมีความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย
ทั้งนี้ แม้การนำส่งงบการเงินจะง่ายมากขึ้น แต่กรมขอแนะนำให้นิติบุคคลตรวจสอบสถานะของผู้ทำบัญชี ให้ละเอียดถี่ถ้วน เพื่อความถูกต้องของข้อมูล ลดความผิดพลาดต่าง ๆ ของงบการเงิน ซึ่งในช่วงที่ผ่านมา ปัญหาหนึ่งที่กรมพบเจอจากเอกสารแบบ ส.บช.3 ที่ใช้ประกอบการนำส่งงบการเงิน ซึ่งนิติบุคคลต้องระบุชื่อผู้ทำบัญชีให้ชัดเจน คือ สถานะของผู้ทำบัญชีที่แจ้งมาไม่ตรงตามปัจจุบัน โดยสถานะที่สามารถจัดทำบัญชีได้จะต้องปรากฏว่า “คงอยู่” เท่านั้น โดยสามารถตรวจสอบสถานะผู้ทำบัญชี ได้ที่เว็บไซต์ www.dbd.go.th >> บริการออนไลน์ >> ระบบงานผู้ทำบัญชี (e-Accountant) >> ตรวจสอบสถานะของผู้ทำบัญชี
โดยภายใต้ระบบที่ตรวจสอบ หากขึ้นข้อมูลผู้ทำบัญชีว่า ขาดคุณสมบัติของผู้ทำบัญชี (ขาดต่ออายุสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี) ยกเลิกการแจ้งเป็นผู้ทำบัญชี พักการขึ้นทะเบียน ห้ามประกอบวิชาชีพด้านทำบัญชี เพิกถอนการขึ้นทะเบียน พ้นจากการเป็นสมาชิกสภาฯ และถึงแก่กรรม นิติบุคคลต้องรีบติดต่อผู้ทำบัญชีให้เช็กสถานะตนเอง
ขณะเดียวกัน ควรตรวจสอบไปถึงการแจ้งยืนยันการทำบัญชีของผู้ทำบัญชี หากผู้ทำบัญชียังไม่ได้แจ้งยืนยันการทำบัญชีของธุรกิจที่กำลังนำส่งงบการเงินผ่าน ระบบ DBD e-Filing จะแจ้งข้อความเตือนขึ้นมา โดยขอให้กิจการแจ้งผู้ทำบัญชีดำเนินการดังกล่าวให้เสร็จสิ้นก่อน โดยนิติบุคคลสามารถตรวจสอบการแจ้งยืนยันได้จากเว็บไซต์ www.dbd.go.th >> บริการออนไลน์ >> ระบบงานผู้ทำบัญชี (e-Accountant) >> ค้นหาผู้ทำบัญชีของนิติบุคคล และระบบจะให้กรอกเลขนิติบุคคล จากนั้นจะปรากฏรายชื่อของผู้ทำบัญชี และปีงบการเงินที่ยืนยันทำบัญชีขึ้นมา
สำหรับกรณีผู้ทำบัญชีจะตรวจสอบรายชื่อธุรกิจที่ตนเองยืนยันการทำบัญชีสามารถเข้าระบบ e-Accountant เลือกเมนู >> รายงาน >> รายงานยืนยันการทำบัญชี และผู้ทำบัญชียังสามารถตรวจสอบได้ว่ามีธุรกิจใดแอบอ้างชื่อผู้ทำบัญชีในการนำส่งงบการเงิน ได้ที่ เมนู >> รายงาน >> รายงานที่ปรากฏข้อมูลผู้ทำบัญชีในการนำส่งงบการเงิน
“นิติบุคคลในฐานะเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี หากนำส่งงบการเงินโดยที่ผู้ทำบัญชีไม่อยู่ในสถานะคงอยู่ อาจต้องได้รับโทษทางกฎหมายตาม พ.ร.บ.การบัญชี พ.ศ.2543 และผู้ทำบัญชีใดประกอบวิชาชีพเป็นผู้ทำบัญชีโดยไม่เป็นสมาชิกสภาฯ หรือฝ่าฝืนประกอบวิชาชีพระหว่างการถูกลงโทษพักหรือเพิกถอนการขึ้นทะเบียน สมาชิก อาจต้องได้รับโทษทางกฎหมายตาม พ.ร.บ.วิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547”นายพูนพงษ์กล่าว
หากนิติบุคคลหรือผู้ทำบัญชีมีข้อสงสัย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายงานผู้ทำบัญชี กองกำกับบัญชีธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทรศัพท์ 0 2547 4395 Call Center 1570, e-Mail: accountant3582@dbd.go.th และเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th