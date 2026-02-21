งานนี้ฟรี! กรมพัฒน์ชวนผู้ประกอบการอบรม “ติดสปีดร้านอาหาร ปั้นยอดขายให้โต”

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าชวนผู้ประกอบการร้านอาหาร สมัครเข้ารับการอบรมโครงการ “ติดสปีดร้านอาหาร ปั้นยอดขายให้โต” เผยจะได้รับความรู้จากกูรูแถวหน้า และ CEO ร้านอาหารชื่อดัง มาร่วมถ่ายทอดความรู้ เทคนิคการปั้นแบรนด์ และการทำตลาดดิจิทัล เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 28 ก.พ.69 งานนี้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย รับจำนวนจำกัด 150 ราย
นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในปี 2569 กรมให้ความสำคัญเร่งด่วนกับการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการร้านอาหารให้พร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลง โดยได้ดำเนินโครงการ “ติดสปีดร้านอาหาร ปั้นยอดขายให้โต” จำนวน 5 วัน ระหว่างวันที่ 9, 23-24, 30-31 มี.ค.2569 เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับธุรกิจให้เติบโตอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งหัวใจหลักของโครงการนี้ คือ การจัดอบรมหลักสูตรเข้มข้นที่ไม่ได้เน้นเพียงแค่การให้ความรู้ แต่เน้นการต่อยอดรายได้จริง และสร้างเครือข่าย ผ่าน 4 กิจกรรมไฮไลต์ที่ออกแบบมาเพื่อคนทำร้านอาหารโดยเฉพาะ
โดยกิจกรรมที่ 1 Exclusive Seminar ปลดล็อกองค์ความรู้เจาะลึกเทรนด์และวิธีคิดจาก Speaker ระดับประเทศ โดยคุณธนพงศ์ วงศ์ชินศรี (Torpenguin) หัวข้อ Talk of the Future เจาะเทรนด์ร้านอาหารปี 2026 ที่คนทำธุรกิจต้องรู้ คุณซีเค เจิง (Fastwork) หัวข้อ Branding Mindset สร้างแบรนด์อย่างไรให้ลูกค้า รักและยอมจ่าย และคุณชัยพนธ์ ชวาลวณิชชัย (เพจครูชัย M.I.B) หัวข้อ The Profit Structure วางโครงสร้างธุรกิจให้อุดรอยรั่วเพิ่มกำไร
กิจกรรมที่ 2 Build Network & Workshop คัดเลือก 50 ร้านคุณภาพ เข้าสู่ Bootcamp ปั้นแบรนด์ลุยการตลาด TikTok และรับคำปรึกษาธุรกิจแบบตัวต่อตัว (Business Consult) จากกูรูมากมาย อาทิ คุณศิลา พีรวัฑฒึก (พ่อมด TikTok) คุณธามม์ ประวัติตรี (ร้านปลาร้าเด้อ) คุณพรชัย นิตย์เมธาวงศ์ (เพจเพื่อนแท้ร้านอาหาร) และคุณมัณฑิตา จินดา (Digital Tips Academy) ควบคู่กับการสร้างเครือข่าย Restaurant Business Networking ให้ผู้ประกอบการได้แลกเปลี่ยนและเกื้อกูลกันทางธุรกิจ
กิจกรรมที่ 3 Content Contest เวทีประลองไอเดียทำคลิปบน TikTok โดยผู้ชนะลำดับที่ 1 - 5 จะได้รับโล่รางวัล และสิทธิ์การประชาสัมพันธ์ร้านผ่าน Influencer สายกินระดับล้านวิว ฟรี
กิจกรรมที่ 4 Talk Session รับแรงบันดาลใจจากเจ้าของร้านดังที่ประสบความสำเร็จ อาทิ คุณกฤษฏิ์กุล ชุมแก้ว (AfterYum) และคุณอาริยะ คำภิโล (Jones Salad) ในหัวข้อ From Owner To Creator เพื่อต่อยอดแบรนด์สู่ความยั่งยืน พร้อมพิธีมอบวุฒิบัตรและโล่รางวัลให้แก่ผู้สำเร็จหลักสูตร
“หลักสูตรนี้จะเป็นกลไกสำคัญที่จะส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาและต่อยอดธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม และที่สำคัญการสร้างเครือข่ายธุรกิจที่เข้มแข็งคือเกราะป้องกันสำคัญที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการ ก้าวผ่านสภาวะการแข่งขันที่รุนแรงไปได้ โดยผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารที่สนใจ สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้-28 ก.พ.2569 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย รับจำนวนจำกัดเพียง 150 ราย และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม ในวันที่ 2 มี.ค.2569 ผ่านเว็บไซต์ www.dbd.go.th เลือกหัวข้อ อบรม/สัมมนา หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองธุรกิจบริการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หมายเลขโทรศัพท์ 0 2547 5954 และติดตามข่าวสารได้ทาง Facebook: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า DBD”นายพูนพงษ์กล่าว