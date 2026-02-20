“ศุภจี”อัปเดตถกภาษีสหรัฐฯ เผยคืบหน้าต่อเนื่อง คาดปิดดีล ก.ค.นี้

“ศุภจี”อัปเดตการเจรจาภาษีตอบโต้กับสหรัฐฯ ตอนนี้ยังเดินหน้าต่อเนื่อง ล่าสุดเพิ่งคุยวันที่ 12 ก.พ.69 ที่ผ่านมา สหรัฐฯ ยินดีที่ไทยจัดการเลือกตั้งได้เป็นที่เรียบร้อย และตอบรับข้อเสนอไทย ทำบัญชียกเว้นภาษีสินค้าบางรายการ ตั้งเป้าปิดดีลได้ภายใน ก.ค.นี้
นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเจรจาภาษีตอบโต้กับสหรัฐฯ ว่า ปัจจุบันไทยยังเดินหน้าเจรจากับสหรัฐฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อหาข้อสรุปในแต่ละประเด็นร่วมกัน ซึ่งยังมีหลายประเด็นที่ยังมีความต้องการ ความคาดหวัง ที่ต่างกันของทั้งสองฝ่าย อีกทั้งยังมีบางประเด็นจำเป็นต้องได้รับความเห็นชอบในระดับนโยบาย และล่าสุดเมื่อวันที่ 12 ก.พ.2569 ที่ผ่านมา ทั้ง 2 ประเทศได้มีการหารือในระดับอธิบดี โดยสหรัฐฯ แสดงความยินดีที่ไทยจัดการเลือกตั้งได้เป็นที่เรียบร้อย และคาดว่าการจัดตั้งรัฐบาลใหม่น่าจะเสร็จสิ้นตามกำหนด
โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับกรอบเวลาของการเจรจาและการจัดทำความตกลง ซึ่งสัมพันธ์กับสถานะการจัดตั้งรัฐบาล ซึ่งทั้งสองฝ่ายคาดหวังให้การเจรจาสามารถหาข้อสรุปร่วมกันได้โดยเร็ว โดยสหรัฐฯ ไม่ขัดข้อง หากฝ่ายไทยจะยื่นข้อเสนอรายการสินค้าที่จะได้รับการยกเว้นภาษีตอบโต้จากสหรัฐฯ ภายใต้กรอบบัญชีรายการสินค้าเป้าหมาย ที่สหรัฐฯ ยอมเปิดช่องให้ประเทศคู่เจรจาขอยกเว้นภาษีตอบโต้ได้ หรือ Annex 3 หรือข้อเสนออื่น มาก่อนการสรุปผลเจรจา แต่ผลการพิจารณาสุดท้ายจะขึ้นอยู่กับผลการเจรจาเป็นสำคัญ
สำหรับเรื่องกรอบเวลาการเจรจาของไทย กระทรวงพาณิชย์ วางแผนที่จะเร่งผลักดันให้สามารถสรุปผลเจรจาที่ทั้งสองฝ่ายได้รับประโยชน์ ให้แล้วเสร็จภายในเดือน ก.ค.2569
อย่างไรก็ตาม ในส่วนข้อกังวลว่าไทยจะเสียเปรียบ หากพิจารณาจากสถานะอัตราภาษีตอบโต้ของไทย เห็นว่ายังอยู่ในสถานะเท่าเทียมกับประเทศในอาเซียน แต่จะมีความได้เปรียบในเรื่องการยกเว้นภาษีภายใต้ Annex 3 สหรัฐฯ หรือไม่ มีการกำหนดเงื่อนไขแตกต่างกันไปบ้าง แล้วแต่การเจรจา แต่โดยรวมจะยังไม่เกิดสิทธิ์การลดภาษีโดยทันที เช่น ของมาเลเซียจะเกิดสิทธิ์หลังจาก 60 วันของการดำเนินการให้ความตกลงมีผลบังคับใช้ตามกฎหมายภายในของมาเลเซีย และมีหนังสือแจ้งสหรัฐฯ ซึ่งในขั้นนี้ยังเท่ากับว่ารายการสินค้าส่งออกในบัญชียกเว้นภาษีของมาเลเซีย ยังคงเสียภาษีตอบโต้ตามอัตราปกติอยู่
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับสินค้าใน Annex 3 ประกอบด้วย สินค้าเกษตร 14 หมวดหมู่ ครอบคลุมสินค้าบางรายการในหมวดสัตว์มีชีวิต เนื้อสัตว์ ปลาและสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำ ไม้ดอกไม้ประดับ ผัก ผลไม้ กาแฟ ชา และเครื่องเทศ ธัญพืช ผลิตภัณฑ์จากธัญพืช
สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร 7 หมวดหมู่ ครอบคลุมสินค้าบางรายการในหมวดไขมันและน้ำมันจากพืชและสัตว์ ของปรุงแต่งจากเนื้อสัตว์ ปลา และสัตว์น้ำ ของปรุงแต่งจากธัญพืช ของปรุงแต่งจากผักและผลไม้ อาหารสัตว์
สินค้าอุตสาหกรรม เป็นสินค้าที่นำไปใช้ในอุตสาหกรรมเภสัชกรรม (Pharma) และอุตสาหกรรมอากาศยานเชิงพาณิชย์ (Aircraft) จึงจะได้รับการยกเว้น Reciprocal Tariffs ครอบคลุมสินค้าบางรายการในหมวดเคมีภัณฑ์ พลาสติกและของทำด้วยพลาสติก ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ ยานพาหนะและส่วนประกอบ เฟอร์นิเจอร์ ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด และครอบคลุมสินค้าอัญมณี เครื่องประดับ เหล็กและเหล็กกล้า ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ และไม้ก๊อกและของทำด้วยไม้ก๊อก
โดยหากการเจรจากับสหรัฐฯ ประสบความสำเร็จด้วยดี และได้รับการยกเว้นการใช้มาตรการทางภาษีต่างตอบแทนให้กับสินค้าภายใต้ Annex 3 จะเป็นผลบวกต่อการส่งออกของไทย ทั้งหมวดสินค้าเกษตร สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร และสินค้าอุตสาหกรรม โดยเฉพาะสินค้าที่ได้รับผลกระทบสูง เช่น เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ และเฟอร์นิเจอร์