กรมพัฒน์โชว์ดัน SME ขายสินค้าใน Shopee-TikTok ปี 68 สรุปยอด 2,384 ล้าน

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าโชว์ผลงานผลักดันผู้ประกอบการชุมชน SME เกษตรกร ขายสินค้าออนไลน์บนแพลตฟอร์ม Shopee และ TikTok Shop ปี 68 ทำยอดรวม 2,384 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 370% สินค้าอุปโภคบริโภค แฟชัน ไลฟ์สไตล์เป็นกลุ่มที่ขายดีและได้รับความนิยม เตรียมลุยผลักดันต่อในปี 69
นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงผลการดำเนินโครงการผลักดันผู้ประกอบการชุมชน SME และเกษตรกร ขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ในปี 2568 บนแพลตฟอร์ม Shopee และ TikTok Shop ว่า ผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมจากกรมสามารถสร้างยอดขายบน 2 แพลตฟอร์มยอดนิยมรวมกว่า 2,384 ล้านบาท เพิ่ม 370% แบ่งเป็น Shopee มียอดขายรวม 1,061.2 ล้านบาท จากผู้ขาย 1,209 ราย เพิ่มขึ้น 425.59% เมื่อเทียบกับปี 2567 และการจำหน่ายสินค้าบน TikTok Shop รวม 1,322.8 ล้านบาท จากผู้ขาย 454 ราย เพิ่มขึ้น 314.68%
โดยบนแพลตฟอร์ม Shopee สินค้ากลุ่มอุปโภคบริโภค (FMCG) มียอดขายสูงสุด คิดเป็น 44.56% ตามด้วยกลุ่มแฟชัน 27.14% กลุ่มไลฟ์สไตล์ 26.56% และสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ 1.31% และบนแพลตฟอร์ม TikTok Shop ผู้ขายส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มสินค้า อุปโภคบริโภค (FMCG) คิดเป็น 66.67% รองลงมา คือ สินค้าไลฟ์สไตล์ 20.37% สินค้าแฟชัน 9.88% และสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ 3.09% ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าสินค้าไทยโดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภค แฟชัน และไลฟ์สไตล์ ยังคงเป็นกลุ่มสินค้าหลักที่ได้รับความนิยมและสามารถสร้างยอดขายได้อย่างต่อเนื่องบนแพลตฟอร์มออนไลน์
“ความสำเร็จดังกล่าวเป็นผลจากการพัฒนาผู้ประกอบการอย่างครบวงจร ตั้งแต่การเสริมสร้างทักษะด้านดิจิทัล การทำคอนเทนต์ การไลฟ์ขายสินค้า การสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ ไปจนถึงการร่วมมือกับพันธมิตรจาก Shopee และ TikTok Shop ในการเชื่อมโยงหน้าประชาสัมพันธ์สินค้า (Landing Page) และการใช้กลยุทธ์ส่งเสริมการขายร่วมกับแพลตฟอร์ม ซึ่งช่วยให้ผู้ประกอบการไทยสามารถขายได้จริง มีกำไรจริง และเติบโตได้จริง”นายพูนพงษ์กล่าว
สำหรับโครงการต่าง ๆ ที่กรมได้ดำเนินการในปี 2568 ที่ผ่านมา อาทิ Online Marketing Genius (OMG), Digital Village, Smart Local, MOC Biz Club และ The Influencer Journey (TIJ) รวมถึงการผลักดันกลุ่มสินค้าเกษตรไทยและร้านค้าปลีกสมัยใหม่ ให้สามารถจำหน่ายสินค้าบนแพลตฟอร์ม Shopee และ TikTok Shop ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ ในปี 2569 กรมจะยังคงเดินหน้าส่งเสริม SME ไทยให้ใช้ Shopee, TikTok และแพลตฟอร์มดิจิทัลอื่น ๆ เป็นเครื่องมือสำคัญในการขยายตลาด เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ และร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างเข้มแข็งในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลต่อไป และยังอยากเห็นการเกิดขึ้นของแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซโดยภาคเอกชนรายใหญ่ของไทยและการสนับสนุนจากภาครัฐ