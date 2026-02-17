เริ่ม 25 ก.พ.นี้! ทางด่วน”บูรพาวิถี”ใช้บัตรเดบิต–เครดิต แตะจ่ายค่าผ่านทาง ได้แล้ว

กทพ. เพิ่มทางเลือกชำระค่าผ่านทางด้วยบัตรเดบิต–เครดิต แบบแตะ-จ่าย แทนเงินสด บนทางพิเศษบูรพาวิถี เริ่ม 25 กุมภาพันธ์ นี้ ทั้ง 18 ด่าน
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) แจ้งว่า ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ผู้ใช้บริการทางพิเศษบูรพาวิถี (ทางด่วนสายบางนา – ชลบุรี) สามารถชำระค่าผ่านทางด้วยบัตรเดบิตและบัตรเครดิตแบบไร้สัมผัส (EMV Contactless) ได้แล้ว ครอบคลุม 18 ด่าน รวม 50 ช่องทาง โดยรองรับบัตรจากทุกธนาคาร ทั้ง Visa, Mastercard, JCB และ UnionPay
กทพ. ได้ดำเนินการติดตั้งระบบรับชำระค่าผ่านทางด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ชนิด Contactless (EMV) สำหรับระบบจัดเก็บค่าผ่านทางแบบเงินสดบนทางพิเศษบูรพาวิถี โดยติดตั้งเครื่องรับชำระบริเวณภายนอกตู้เก็บเงิน ณ ช่องทางขาออก เพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะการใช้งานและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ผู้ใช้ทางพิเศษ
การติดตั้งเครื่องรับชำระดังกล่าวดำเนินการโดยธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ให้บริการระบบรับชำระเงิน ผู้ใช้ทางสามารถเลือกชำระค่าผ่านทางแทนเงินสดได้ เพียงนำบัตรที่รองรับระบบ EMV Contactless แตะที่เครื่องรับชำระค่าผ่านทางบริเวณช่องทางขาออก ก็สามารถผ่านทางได้ทันที
กทพ. พัฒนาระบบการให้บริการและเทคโนโลยีด้านการจัดเก็บค่าผ่านทางพิเศษอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับความต้องการของผู้ใช้ทาง การชำระค่าผ่านทางด้วยระบบ EMV Contactless เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ช่วยเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว เพิ่มความคล่องตัวในการเดินทา งลดระยะเวลาการรอคอย และสอดรับกับพฤติกรรม การใช้จ่ายในยุคดิจิทัลของประชาชน