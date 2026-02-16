GULF จ่อออกหุ่นกู้4 รุ่นเสนอขายสถาบัน-ผู้ลงทุนรายใหญ่

GULFเล็งออกหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันจำนวน 4 รุ่น เสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่ ชี้อันดับเครดิตเรตติ้งที่ AA- สะท้อนธุรกิจที่แข็งแกร่งและยั่งยืน
บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF เปิดเผยว่า บริษัทได้อายุ3-10ปี ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้และร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 4 รุ่น ประกอบด้วย หุ้นกู้อายุ 3 ปี 5 ปี 7 ปี และ 10 ปี หุ้นกู้ดังกล่าวเสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ ผู้ลงทุนรายใหญ่
โดยหุ้นกู้อายุ 3 ปี จะไม่รวมถึงผู้ลงทุนรายใหญ่ที่เป็นบุคคลธรรมดา ทั้งนี้ บริษัทฯ จะประกาศรายละเอียดและอัตราดอกเบี้ยให้ทราบอีกครั้ง
ทั้งนี้ GULF มุ่งมั่นเสริมสร้างการเติบโตอย่างแข็งเเกร่งและยั่งยืน พร้อมรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจ โดยให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพการดำเนินงาน นวัตกรรม เทคโนโลยีที่ทันสมัย และ การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสร้างคุณค่าในระยะยาวแก่ผู้ถือหุ้น พันธมิตรทางธุรกิจ ชุมชน และ สังคมโดยรวม พร้อมทั้งยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกมิติ โดยอันดับเครดิตของทั้งองค์กรและหุ้นกู้ที่จัดโดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ล่าสุดเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2569 อยู่ที่ระดับ “AA-” แนวโน้ม “Stable” หรือ “คงที่”
สำหรับผู้ที่สนใจจองซื้อหุ้นกู้สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้และร่างหนังสือชี้ชวนได้ที่ www.sec.or.th หรือ สอบถามผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ คือธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)