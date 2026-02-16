“พาณิชย์”แนะธุรกิจ-ประชาชน ใช้บริการระงับข้อพิพาทด้านไอพี จบเร็ว ไม่ต้องไปศาล

กรมทรัพย์สินทางปัญญาเผยผลการให้บริการระงับข้อพิพาททางเลือก สามารถแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพย์สินทางปัญญา ช่วยให้คู่กรณีไม่ต้องขึ้นโรงขึ้นศาล สามารถยุติปัญหาสำเร็จได้กว่า 50% ใช้เวลาเฉลี่ย 45 วันต่อเรื่อง เร็วสุด 14 วัน นานสุด 90 วัน ชวนผู้ประกอบการ ประชาชน ที่มีปัญหาใช้กลไกนี้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทดีกว่า
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในยุคที่เศรษฐกิจขับเคลื่อนด้วยความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ทรัพย์สินทางปัญญาถือเป็นกลไกสำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ ไม่ว่าจะเป็นลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร หรือทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอื่น ๆ และเมื่อมีการนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ย่อมมีโอกาสเกิดข้อพิพาทระหว่างผู้ประกอบการ นักสร้างสรรค์ หรือเจ้าของสิทธิ์ ซึ่งหลายประเทศทั่วโลกมีการนำกระบวนการระงับข้อพิพาททางเลือก (Alternative Dispute Resolution : ADR) มาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการความขัดแย้ง เพราะสามารถยุติปัญหาได้อย่างรวดเร็ว มีความยืดหยุ่น และมีค่าใช้จ่ายที่น้อยกว่าการดำเนินคดีในชั้นศาล
ทั้งนี้ กรมได้เริ่มให้บริการระงับข้อพิพาททางเลือกด้านทรัพย์สินทางปัญญามาตั้งแต่ปี 2545 ครอบคลุมทั้งการอนุญาโตตุลาการและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท โดยการไกล่เกลี่ย เป็นบริการที่ได้รับความสนใจจากประชาชนมากที่สุด เนื่องจากไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ โดยมีจำนวนคำขอไกล่เกลี่ยตั้งแต่เริ่มเปิดให้บริการจนถึงปัจจุบันรวมกว่า 800 เรื่อง ประเด็นข้อพิพาทส่วนใหญ่เป็นเรื่องลิขสิทธิ์ 457 เรื่อง รองลงมา คือ เครื่องหมายการค้า 243 เรื่อง ตามด้วยสิทธิบัตร 99 เรื่อง และความลับทางการค้า 2 เรื่อง โดยมีอัตราการไกล่เกลี่ยสำเร็จมากกว่าร้อยละ 50 และใช้ระยะเวลาไกล่เกลี่ยเฉลี่ยอยู่ที่ 45 วันต่อเรื่อง (เร็วที่สุด 14 วัน และนานที่สุด 90 วัน)
สำหรับในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ปริมาณคำขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในปี 2568 มีคำขอไกล่เกลี่ยสูงถึง 51 เรื่อง เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้ากว่าเท่าตัว สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของประชาชนต่อกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของกรมที่เข้าถึงง่ายมีความยืดหยุ่น สามารถยุติปัญหาได้รวดเร็ว โดยไม่ต้องพึ่งกระบวนการทางศาล ซึ่งใช้เวลาและค่าใช้จ่ายจำนวนมาก และผู้ที่ทำหน้าที่เป็นคนกลางในการไกล่เกลี่ยคือผู้เชี่ยวชาญของกรมที่มีประสบการณ์ด้านทรัพย์สินทางปัญญา สามารถให้คำแนะนำแก่คู่พิพาทได้อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม และผลของการไกล่เกลี่ย ไม่เพียงช่วยยุติข้อพิพาทเท่านั้น แต่ยังช่วยรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างคู่กรณี และเอื้อให้ธุรกิจสามารถดำเนินต่อไปได้อย่างราบรื่น
“กรมเชื่อมั่นว่า กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท สามารถตอบโจทย์การจัดการความขัดแย้งด้านทรัพย์สินทางปัญญาในปัจจุบัน และช่วยเหลือผู้ประกอบการ เจ้าของสิทธิ์ และประชาชนทั่วไป ให้มีทางเลือกในการแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด ช่วยสร้างบรรยากาศทางธุรกิจด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นธรรม โปร่งใส และยั่งยืน โดยผู้ประกอบการและประชาชนที่ประสงค์ใช้บริการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านทรัพย์สินทางปัญญา สามารถขอรับคำปรึกษาและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มระงับข้อพิพาท กองกฎหมาย กรมทรัพย์สินทางปัญญา โทร. 02-547-5029 หรือ อีเมล ipodr.dip@gmail.com”นางอรมนกล่าว