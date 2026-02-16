กรมพัฒน์ลุยป้องกันมิจฉาชีพซื้อหัวบริษัททำบัญชีม้านิติบุคคล ตรวจนอมินีเชิงรุก 117,496 ราย

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าโชว์ผลงานสกัดมิจฉาชีพจดทะเบียนนิติบุคคลแล้วนำไปเป็นบัญชีม้านิติบุคคล ตั้งแต่ 1 ม.ค.-15 ก.พ.69 เหลือเพียง 1 บริษัท แต่พบช่องโหว่ใหม่ มิจฉาชีพหันไปซื้อหัวบริษัท แล้วนำมาทำบัญชีม้า ลุยสกัดทันที เตือนคนขายระวังมีความผิดไปด้วย พร้อมเดินหน้าตรวจ 117,496 บริษัท ที่มีคนต่างชาติมาร่วมลงทุน พุ่งเป้า 12 จังหวัด เผยล่าสุด ส่ง ปปง.ตรวจเส้นทางเงิน 357 ราย ส่งกรมสรรพากร 3,634 ราย และส่ง บก.ปอศ. 11 รายฟันผิดนอมินี
นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงผลการดำเนินมาตรการป้องกันบัญชีม้านิติบุคคล หลังจากที่ได้บังคับใช้มาตรการเข้ม 4 คำสั่ง 2 ประกาศ สำหรับการจดทะเบียนนิติบุคคล ที่มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2569 ที่ผ่านมา ว่า กรมได้รับข้อมูลสถิติการจัดตั้งบริษัทใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-15 ก.พ.2569 แล้วนำไปเป็นบัญชีม้านิติบุคคล จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีเพียง 1 บริษัท ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าการดำเนินการของกรมในส่วนการป้องกันบัญชีม้านิติบุคคลมาถูกทาง เพราะยอดจดนิติบุคคลใหม่แล้วนำไปทำบัญชีม้านิติบุคคลลดลงอย่างเห็นได้ชัด เมื่อเทียบกับช่วงก่อนไม่มีมาตรการ คือ 9 เดือน ปี 2568 (ม.ค.-ก.ย.) ที่มีการจัดตั้งบริษัทใหม่แล้วนำไปทำเป็นบัญชีม้านิติบุคคล 478 บริษัท และในช่วง 3 เดือนสุดท้ายของปี 2568 (ต.ค.-ธ.ค.) ที่กรมได้เร่งขับเคลื่อนภารกิจเร่งด่วนเชิงรุกด้านการป้องกันและปราบปราม ส่งผลให้ลดลงเหลือเพียง 71 บริษัท
ทั้งนี้ จากการเข้มงวดดังกล่าว ทำให้ผู้ไม่สุจริตพบทางตัน ก็เริ่มมีพฤติกรรมดำเนินการในช่องทางอื่น อาทิ การซื้อหัวบริษัท จากเจ้าของที่ไม่ประสงค์จะทำธุรกิจต่อแล้ว ซึ่งถือว่ามีความฉลาดและเป็นอัจฉริยะในการหาช่องทางกระทำความผิด แต่กรมไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้จับตา เข้าไปกำกับดูแล และป้องกันแล้ว เพื่อปิดกั้นโอกาสที่มิจฉาชีพจะดำเนินการที่ไม่สุจริตผ่านช่องโหว่ที่มีอยู่ รวมไปถึงช่องโหว่อื่น ๆ ที่จะมีขึ้นในอนาคต และขอฝากเตือนเจ้าของบริษัทที่เปิดบริษัทแล้ว แต่มิได้ประกอบธุรกิจและประกาศขายหัวบริษัททางสื่อสั่งคมออนไลน์ ให้ใช้ความระมัดระวังให้มาก มิฉะนั้นอาจตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ และอาจจะมีความผิดไปด้วย
นายพูนพงษ์กล่าวว่า กรมยังจะเดินหน้าตรวจสอบการถือหุ้นแทนคนต่างด้าว (นอมินี) อย่างเข้มข้นต่อเนื่อง โดยปัจจุบันมีบริษัทคงดำเนินกิจการอยู่ในไทย รวมทั้งสิ้น 778,457 ราย ในจำนวนนี้มีบริษัทที่มีชาวต่างชาติร่วมลงทุนกับคนไทย จำนวน 121,096 บริษัท ซึ่งเป็นบริษัทที่มีชาวต่างชาติร่วมทุนไม่ถึง 50% คือ ตั้งแต่ 0.01-49.99% กว่า 117,496 บริษัท คิดเป็น 97% ของบริษัทที่มีคนต่างชาติร่วมลงทุน และในนี้มี 109,046 บริษัท ตั้งอยู่ใน 12 จังหวัดสำคัญ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ชลบุรี สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต สมุทรปราการ เชียงใหม่ ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ นนทบุรี สมุทรสาคร ระยอง และกระบี่ อีก 8,450 บริษัทอยู่ในจังหวัดอื่น ๆ
โดยกรมจะเข้าไปตรวจสอบ 117,496 บริษัท ที่มีคนต่างชาติร่วมลงทุนกับคนไทย โดยจะดำเนินการเชิงรุก ทั้งการนำเทคโนโลยีมาใช้คัดกรองนิติบุคคลกลุ่มเสี่ยง แล้วะจะเข้าไปตรวจสอบแบบพุ่งเป้า จะตรวจสอบสำนักงานบัญชีและสำนักงานทนายความทุกแห่งที่เอาตัวเองเข้าไปเป็นกรรมการหรือผู้ถือหุ้นร่วมกับชาวต่างชาติตั้งบริษัทในลักษณะนอมินี โดยไม่มีการร่วมลงทุนกันจริง ตรวจสอบนิติบุคคลที่ถือครองที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ โดยใช้คนไทยถือหุ้นแทน เบื้องต้นมีเป้าหมายตรวจสอบ 21,459 บริษัท ตรวจสอบบัญชีและงบการเงินของบริษัทกลุ่มเสี่ยงนอมินีว่ามีความผิดปกติอะไรหรือไม่ และส่งข้อมูลนิติบุคคลกลุ่มเสี่ยงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ เช่น สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) และกรมสรรพากร
นอกจากนี้ จะร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรดำเนินคดีอย่างเด็ดขาด หากพบการกระทำความผิด ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับตั้งแต่ 1 แสน ถึง 1 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
สำหรับผลการดำเนินการปราบนอมินีที่ผ่านมา ได้มีการตั้งกองป้องกันและปราบปรามธุรกิจผิดกฎหมาย แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ เพื่อกำกับดูแล ลงพื้นที่ตรวจสอบเชิงลึก 19 พื้นที่ รวม 8 จังหวัด ออก 5 มาตรการจดทะเบียนใหม่ บังคับใช้ 1 ม.ค.2569 แสดงเจตจำนงร่วมกับสภาวิชาชีพบัญชีและสมาคมด้านบัญชี 7 สมาคม ไม่รับทำบัญชี ไม่รับจดทะเบียน ไม่สนับสนุนทุนเทา ส่งข้อมูลให้ ปปง. ตรวจสอบเส้นทางการเงิน 357 ราย ส่งข้อมูลให้กรมสรรพากรตรวจสอบตามอำนาจหน้าที่ 3,634 ราย ส่งเรื่องนิติบุคคลเข้าข่ายกระทำผิด 11 รายให้ บก.ปอศ.ดำเนินคดีตามกฎหมาย และจัดงานมหกรรม รวมพลังปราบนอมินี บัญชีม้า เสริมภูมินักบัญชีไทย รู้ทันธุรกิจผิดกฎหมาย มีนักบัญชีเข้าร่วม 1,625 ราย