ไฮสปีด”ไทย-จีน” คืบหน้า 51% กมธ.คมนาคมวุฒิสภา ลงพื้นที่ เชียงรากน้อย เร่งรฟท.แก้ปัญหา เป้าเปิดบริการปี 73

การคมนาคมวุฒิสภา ลงพื้นที่สถานีรถไฟเชียงรากน้อย ติดตามการแก้ปัญหาอุปสรรค รถไฟความเร็วสูง”ไทย – จีน” ช่วงกทม. – นครราชสีมา ล่าสุดก่อสร้าง คืบหน้า 51.74% งานโยธา 14 สัญญา ยังไม่ได้เริ่มงาน 2 สัญญา ตามแผนกำหนดเปิดให้บริการในปี 2573
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2569 นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร ประธานคณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา พร้อมด้วยคณะกรรมาธิการฯ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) และกรมการขนส่งทางราง (ขร.) ลงพื้นที่สถานีรถไฟเชียงรากน้อย เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย – จีน ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร – นครราชสีมา โดยมีนายอนันต์ โพธิ์นิ่มแดง รองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย พร้อมคณะผู้บริหารการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) รายงานความก้าวหน้าโครงการ
นายอนันต์ โพธิ์นิ่มแดง เปิดเผยว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการเร่งรัดงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด พร้อมทั้งสร้างความมั่นใจว่าการดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความรอบคอบ โปร่งใส และคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุด
ปัจจุบัน สิ้นสุด ณ เดือนม.ค. 2569 โครงการมีความคืบหน้าสะสมร้อยละ 51.74 โดยงานโยธาจำนวน 14 สัญญา ก่อสร้างแล้วเสร็จจำนวน 2 สัญญา ได้แก่ สัญญาที่ 1-1 ช่วงกลางดง – ปางอโศก และสัญญาที่ 2-1 ช่วงสีคิ้ว – กุดจิก ขณะที่อีก 10 สัญญาอยู่ระหว่างการก่อสร้าง และอีก 2 สัญญา ได้แก่ สัญญาที่ 4-1 ช่วงบางซื่อ - ดอนเมือง และสัญญาที่ 4-5 ช่วงบ้านโพ - พระแก้ว ยังไม่ได้ลงนามสัญญา ซึ่งการรถไฟฯ ได้กำชับผู้รับจ้างให้ดำเนินงานตามกรอบเวลาอย่างเคร่งครัด พร้อมควบคุมมาตรฐานด้านวิศวกรรมและความปลอดภัยอย่างใกล้ชิด
สำหรับโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย – จีน ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร – นครราชสีมา มีวงเงินลงทุนรวม 179,412.21 ล้านบาท ระยะทาง 250.77 กิโลเมตร ประกอบด้วยงานโยธา 14 สัญญา และงานระบบ 1 สัญญา โดยโครงสร้างเส้นทางส่วนใหญ่เป็นทางยกระดับ ระยะทาง 188.68 กิโลเมตร เพื่อลดจุดตัดทางรถไฟและเพิ่มความปลอดภัย ส่วนทางระดับดินมีระยะทาง 54.09 กิโลเมตร และอุโมงค์ 2 แห่ง บริเวณมวกเหล็กและลำตะคอง รวมระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร แนวเส้นทางประกอบด้วยสถานีรายทาง 6 สถานี ได้แก่ สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ดอนเมือง อยุธยา สระบุรี ปากช่อง และนครราชสีมา โดยกำหนดเปิดให้บริการภายในปี 2573
ในส่วนของโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย – จีน ระยะที่ 2 ช่วงนครราชสีมา – หนองคาย ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติโครงการเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2568 และผ่านความเห็นชอบรายงาน EIA แล้ว มีวงเงินลงทุนรวม 256,403.48 ล้านบาท แบ่งเป็นค่าจัดการกรรมสิทธิ์ที่ดิน 12,418.61 ล้านบาท ค่าก่อสร้างงานโยธา 237,454.86 ล้านบาท และค่าควบคุมงานก่อสร้าง 6,530.01 ล้านบาท ระยะทางรวม 357.12 กิโลเมตร ประกอบด้วยทางยกระดับ 202.48 กิโลเมตร และทางระดับดิน 154.64 กิโลเมตร แนวเส้นทางมีสถานีรายทางหลัก 5 สถานี ได้แก่ สถานีชุมทางบัวใหญ่ บ้านไผ่ ขอนแก่น อุดรธานี และหนองคาย โดยคาดว่าจะสามารถดำเนินการประกวดราคาและลงนามสัญญาได้ภายในปี 2569 ใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 48 เดือน และคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2574
นายอนันต์ กล่าวว่า โครงการรถไฟความเร็วสูงไทย – จีน ถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ของประเทศ ไม่เพียงช่วยยกระดับระบบขนส่งทางรางของไทยให้มีความทันสมัย รวดเร็ว และปลอดภัยยิ่งขึ้น แต่ยังเป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงเครือข่ายคมนาคมระดับภูมิภาค อันจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจ การลงทุน และคุณภาพชีวิตของประชาชนในระยะยาว