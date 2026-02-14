กรมพัฒน์โชว์สถิติขอหนังสือรับรองนิติบุคคลผ่านออนไลน์พุ่ง ยอด Walk in ลด

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าโชว์สถิติการใช้บริการขอหนังสือรับรองนิติบุคคลและรับรองสำเนาเอกสารนิติบุคคลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ขอเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์มากสุด ตามด้วยรับด้วยตนเอง และบริการผ่านไปรษณีย์ EMS ส่วนการมารับที่สาขาบริการของกรมลดลงอย่างมาก ชวนประชาชน ผู้ประกอบธุรกิจ ใช้บริการผ่านออนไลน์ ล่าสุดขยายเวลาให้บริการ 06.00-23.00 น. และขอหนังสือรับรองได้พร้อมกันหลายนิติบุคคล
นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมได้สำรวจสถิติการใช้บริการขอหนังสือรับรองนิติบุคคลและรับรองสำเนาเอกสารนิติบุคคลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) พบว่า มีผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นการขอหนังสือรับรองผ่านทางออนไลน์เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Certificate File) มากที่สุด โดยปี 2567 เติบโตสูงสุดถึง 56% และในปี 2568 เติบโตอยู่ที่ 17% รองลงมา คือ รับด้วยตนเอง (Self pick-up) บริการผ่านไปรษณีย์ EMS และรับผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร (e-Certificate) ตามลำดับ ส่วนการใช้บริการผ่านช่องทางเคาน์เตอร์บริการของกรม (Walk in) ที่ต้องเดินทางมาติดต่อที่กรมหรือสาขาลดลงอย่างมาก หลังจากกรมให้ความสำคัญกับการอำนวยความสะดวก และการให้บริการด้วยความรวดเร็วผ่านทางออนไลน์ เพื่อสนองความต้องการของผู้รับบริการ และเดินหน้าพัฒนาระบบและวิธีการใช้งานที่ง่ายขึ้นเพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้บริการมากที่สุด
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2569 เป็นต้นมา กรมยังได้ขยายเวลาให้บริการในส่วนของการขอหนังสือรับรองนิติบุคคลโดยสามารถรับบริการผ่านทางออนไลน์นอกเวลาราชการได้ในช่วงระหว่าง 06.00-23.00 น ทุกวัน โดยไม่มีวันหยุดราชการ และผู้ใช้บริการสามารถขอหนังสือรับรองได้หลายนิติบุคคลพร้อมกันในคำขอเดียว และยังเพิ่มระบบเก็บประวัติคำขอ การติดตามสถานะการจัดส่งคำขอ รวมทั้งระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) มีการเชื่อมต่อกับระบบคลังข้อมูลธุรกิจของกรม (DBD DataWarehouse+) ทำให้ผู้ใช้งานสามารถขอรับบริการข้อมูลนิติบุคคลได้ โดยไม่ต้องเข้าใช้งานผ่านหลายระบบ
ขณะเดียวกัน กรมได้ให้ความสำคัญกับระบบหลังบ้านที่คอยดูแลและรักษาข้อมูลของภาคธุรกิจในคลังข้อมูลธุรกิจให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมายและความปลอดภัย โดยมีระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 27001 เพื่อช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับระบบความปลอดภัยของข้อมูล ลดความเสี่ยง และปกป้องข้อมูลจากการถูกโจรกรรม รวมทั้งมีการเฝ้าระวังภัยคุกคามทางไซเบอร์ ตรวจสอบระบบงานสารสนเทศที่มีความสำคัญตลอดเวลา มีการบริหารจัดการความเสี่ยง การบริหารจัดการการสำรองและกู้คืนข้อมูล และการบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างความสบายใจแก่ภาคธุรกิจด้วย
“ขอเชิญชวนภาคธุรกิจใช้บริการขอหนังสือรับรองนิติบุคคล และรับรองสำเนาเอกสารนิติบุคคลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ทั้งในส่วนการขอหนังสือรับรอง รับรองสำเนา ถ่ายเอกสารทางทะเบียน งบการเงินและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของนิติบุคคล และสามารถเลือกช่องทางการรับเอกสารที่หลากหลาย ทั้งไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Certificate File) รับด้วยตนเอง (Self pick-up) บริการผ่านไปรษณีย์ EMS จัดส่งโดยพนักงานกรม (Delivery) และรับผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร (e-Certificate) และพิเศษด้วยการจัดแพกเกจเอกสารสำเร็จรูป ที่จะช่วยให้การขอเอกสารรวดเร็วและง่ายมากยิ่งขึ้น โดยไม่ต้องเลือกเอกสารให้ยุ่งยาก เพียงเลือกแพกเกจที่ต้องการ พร้อมกรอกเลขทะเบียนนิติบุคคล ตรวจสอบและชำระเงิน ก็สามารถรับไฟล์เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ได้ทันที”นายพูนพงษ์กล่าว