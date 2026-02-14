“พาณิชย์”สำรวจกุหลาบวาเลนไทน์ เผยปีนี้ราคาถูกก่อนปีก่อน

กรมการค้าภายในสำรวจตลาดดอกไม้ ที่ปากคลองตลาด รับเทศกาลวันวาเลนไทน์ เผยการซื้อขายไปเป็นอย่างคึกคัก สินค้ามีเพียงพอ ราคาถูกกว่าปีก่อน ย้ำพ่อค้าแม่ค้าปิดป้ายแสดงราคาให้ชัดเจน แนะผู้บริโภคเปรียบเทียบราคาก่อนซื้อ หากพบเห็นความผิดปกติ แจ้ง 1569
น.ส.ญาณี ศรีมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ตลาดดอกไม้ ที่ตลาดปากคลองตลาด ในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์ พบว่า บรรยากาศการซื้อขายเป็นไปอย่างคึกคัก สินค้ามีเพียงพอต่อความต้องการ ทั้งดอกไม้ที่ผลิตในประเทศและดอกไม้สายพันธุ์ต่างประเทศที่สามารถเพาะปลูกในไทยได้ รวมถึงดอกกุหลาบนำเข้า ส่งผลให้ระดับราคาปีนี้อยู่ในเกณฑ์เหมาะสม และหลายรายการปรับลดลงจากปีก่อนเล็กน้อย ทำให้ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อได้ในราคาย่อมเยา
โดยราคาดอกกุหลาบ มีราคาดังนี้ กุหลาบนำเข้า 10 ดอก ราคาอยู่ที่ 200–300 บาท จากปีก่อนที่อยู่ในช่วง 200–400 บาท กุหลาบไทยก้านยาวสีแดง 20 ดอก ราคา 350–380 บาท คาร์เนชั่นสีขาว 20 ดอก ราคา 120–150 บาท ลิลลี่สีขาว 10 ดอก ราคา 200–300 บาท และทานตะวัน 5 ดอก ราคา 180–300 บาท ขณะที่ช่อกุหลาบสีแดงหรือสีขาวมีราคาอยู่ที่ 400–1,500 บาท โดยรวมถือว่าเป็นระดับราคาที่สอดคล้องกับต้นทุนและปริมาณสินค้าในตลาด และไม่ปรับสูงขึ้นผิดปกติ
“ปีนี้ไม่มีสัญญาณภาวะขาดแคลนสินค้า จึงไม่เกิดแรงกดดันด้านราคาเหมือนบางช่วงในอดีต ประกอบกับมีผลผลิตในประเทศและสินค้านำเข้าเข้ามาเสริมตลาด ทำให้การแข่งขันเป็นไปตามกลไกปกติ บรรยากาศตลาดจึงมีความคึกคัก ผู้บริโภคมีทางเลือกหลากหลายตามงบประมาณ ตั้งแต่ดอกเดี่ยวราคาประหยัดไปจนถึงช่อขนาดใหญ่สำหรับโอกาสพิเศษ”
ทั้งนี้ กรมยังคงกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะการปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายสินค้าให้ชัดเจนและตรงกับราคาที่ขายจริง โดยผู้ค้าส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี มีการติดป้ายแสดงราคาครบถ้วน ทำให้ประชาชนสามารถเปรียบเทียบราคาในตลาดก่อนตัดสินใจซื้อได้อย่างโปร่งใส และขอฝากถึงผู้บริโภคตรวจสอบและเปรียบเทียบราคาก่อนเลือกซื้อสินค้า เพื่อให้ได้รับความคุ้มค่าและเป็นธรรม โดยหากพบเห็นการจำหน่ายสินค้าโดยไม่ปิดป้ายแสดงราคา หรือมีข้อสงสัยว่าจำหน่ายในราคาสูงเกินสมควร สามารถแจ้งร้องเรียนได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน โทร. 1569 เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายโดยทันที