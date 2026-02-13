MK Restaurants ฉลองตรุษจีน เปิดตัวแคมเปญ "มหามงคลทั่วถึง"

ปีนี้ MK Restaurants เจ้าของตำนานสุกี้และเป็ดย่าง ฉลองตรุษจีน เปิดตัวแคมเปญ "มหามงคลทั่วถึง" ซึ่งไม่เพียงแค่ขายชุดเป็ดไหว้เหมือนเช่นทุกปี แต่ยังขอแบ่งปันความอร่อย ด้วยการแจก "อั่งเป็ดมงคล" ต้นตำรับน้ำราดเป็ดที่ออกแบบมาเพื่อราดได้ทั้งตัว ช่วยเติมเต็มรสชาติ และเพิ่มความฉ่ำให้กับทุกเมนูเป็ดย่างให้อร่อยยิ่งขึ้น
แคมเปญนี้ไม่เพียงตอบโจทย์อินไซต์ในช่วงตรุษจีนได้อย่างตรงจุด ยังสื่อถึงการส่งต่อความมงคลผ่านการแจก "อั่งเป็ดมงคล" แทนอั่งเปา พร้อมตอกย้ำภาพจำความอร่อยในตำนานของเป็ดย่าง MK MK ที่ยังคงได้รับความนิยมที่สุดในปีนี้อย่างชาญฉลาด
ทั้งนี้ MK Restaurants พร้อมเปิดประสบการณ์มงคลแบบครบทุกด้าน เสิร์ฟความอร่อยและความมงคลแบบทั่วถึง ตั้งแต่เซตไหว้มหามงคล ถึงมื้อพิเศษสุดมงคลในร้าน
• เซตไหว้มหามงคลสั่งไปทานที่บ้าน เริ่มต้นเพียง 750 บาท มีให้เลือกมากถึง 5 ชุดแบบจัดเต็ม เพื่อตอบโจทย์สายสะดวกที่เน้นคุณภาพและถูกต้องตามหลักการไหว้ ประกอบไปด้วย เป็ดย่าง MK, ไก่ต้มมงคล, เครื่องในเป็ด/ไก่, หมูแดงสูตรฮ่องกง, หมูกรอบหนาพิเศษ, ซาลาเปาส้มมงคล, บะหมี่หยกกลาง, ข้าวอบจักรพรรดิ, เมนูติ่มซำ และ ของทอด พร้อมรับ ‘อั่งเป็ดมหามงคล’, ซองอั่งเปา พร้อมคูปองส่วนลด 100 บาท’ และ ‘ฮู้เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย’ เพื่อเสริมโชคลาภ สั่งจองได้ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม - 15 กุมภาพันธ์ 2569
• เซตมังกรมงคลทานในร้าน เสิร์ฟความมงคลในร้านแบบชุดอลังการ มีให้เลือกทั้งชุดสุกี้ หมู และ เนื้อ เริ่มต้นเพียง 1,099 บาท พร้อมเมนูซิกเนเจอร์อย่าง เป็ดย่าง MK, บะหมี่หยก, ชุดผัก, ติ่มซำ และ ซาลาเปาส้มมงคล พร้อมโปรโมชั่นพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2569
โปรโมชั่นพิเศษ:
• ต่อที่ 1 รับฟรี ‘อั่งเป็ดมหามงคล’ (ต้นตำรับน้ำเป็ด ขนาดพิเศษ มูลค่า 80 บาท) เมื่อรับประทานครบ 800 บาท (หลังหักส่วนลด) ที่ MK Restaurants ทุกสาขาทั่วประเทศ
• ต่อที่ 2 รับฟรี ‘อั่งเปา’ คูปองส่วนลด 100 บาท สำหรับใช้เป็นส่วนลดในครั้งถัดไป และ หมี่หยกยืนยาว 99 ซม. มูลค่า 142 บาท เมื่อรับประทานครบ 1,399 บาท (หลังหักส่วนลด) เฉพาะ MK Restaurants สาขาที่ร่วมรายการเท่านั้น
• พิเศษเฉพาะศูนย์การค้าเซ็นทรัล รับฟรี เก๊กฮวยเหยือกใหญ่ มูลค่า 145 บาท และ รับเพิ่ม อั่งเปา คูปองส่วนลด 100 บาท อีก 1 ใบสำหรับใช้เป็นส่วนลดในครั้งถัดไปที่สาขากลุ่มเซ็นทรัลเท่านั้น เมื่อรับประทานครบ 1,399 บาท (หลังหักส่วนลด) แลกรับได้ 1 สิทธิ์ ต่อ 1 ใบเสร็จ