ททท. ปลุกกระแสยูเอฟโอ ครั้งแรกกับเทศกาล “Thailand UFO Days” 13–15 ก.พ.นี้ ณ เขื่อนขุนด่านปราการชล

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ งานเดียวที่จะชวนคุณเปิดใจ แล้วมองขึ้นไปบนท้องฟ้า รวมพลคนชอบ คนเชื่อ คนอยากรู้ในงาน “Thailand UFO Days ตามรอยยูเอฟโอ รวมตัวคนเอเลี่ยน” ระหว่างวันที่ 13–15 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 16.00–22.00 น. ณ เขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก
กิจกรรมไฮไลต์ที่น่าสนใจภายในงาน
1. UFO Spaceship
👽 สัมผัสความลับภายในยานยูเอฟโอจำลองขนาดเท่าของจริง ตั้งตระหง่านให้เห็นแบบเต็มตา รายละเอียดจัดเต็มทุกองศา ที่แรก ที่เดียว ในประเทศไทย
2. Stargate
👽 สัมผัสประสบการณ์ประตูข้ามดวงดาว Stargate กับแสง สี และบรรยากาศที่จะทำให้คุณรู้สึกเหมือนเดินผ่านมิติสู่จักรวาลอีกด้าน
3. UFO Crash Site
👽 เขตห้ามเข้า ซากยานยูเอฟโอที่พังอยู่ต่อหน้าต่อตา พร้อมแสง เสียง และบรรยากาศชวนตั้งคำถามว่า “นี่คืออุบัติเหตุ…หรือการมาเยือน?”
4. Alien Morgue
👽 พื้นที่ลับสำหรับตรวจสอบสิ่งมีชีวิตนอกโลก แสงไฟเย็นเฉียบและบรรยากาศชวนขนลุก ทุกสายตาจะถูกดึงให้ตั้งคำถามว่า “เขามาจากไหน…และมาที่นี่ทำไม?”
5. Twin Wheel 👽 ชิงช้าสวรรค์คู่ ตกแต่งด้วยไฟสีเขียว เครื่องเล่นงานวัดแบบไทย มีไว้ให้มนุษย์ต่างดาวขึ้นฟรี
6. UFOLOGY
👽 นิทรรศการยูเอฟโอที่จะพาคุณย้อนเวลาสำรวจวิวัฒนาการของ Alien Species และรูปทรงยาน UFO ตลอดกว่า 8 ทศวรรษที่ผ่านมาจากบันทึกลับ ภาพจำลอง และข่าวยูเอฟโอในเมืองไทย
7. Disaster-Resilient House
👽 บ้านแห่งอนาคตสำหรับโลกวันพรุ่งนี้ โครงสร้างอัจฉริยะ วัสดุล้ำและระบบป้องกันขั้นสูงออกแบบมาเพื่อรับมือภัยพิบัติทุกรูปแบบ
8. Light Pyramid & Stargazing
👽 รับพลังจากปิระมิดแห่งแสง และกิจกรรมดูดาวกลางฟ้ากว้าง ส่องหาสัญญาณชีวิตจากต่างกาแลคซี่
9. Alien Costume Rental
👽 เปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของจักรวาลยูเอฟโอ ชุดเอเลี่ยนดีไซน์จัดเต็ม พร้อมอุปกรณ์เสริมสุดล้ำ…เลือกได้ตามสไตล์คุณ
10. Alien Face Painting
👽 กิจกรรมเพนท์หน้าชาวเอเลี่ยน เปลี่ยนใบหน้าให้กลายเป็นชาวจักรวาลสุดครีเอทีฟ สีเรืองแสง และดีไซน์ไม่เหมือนใคร ถ่ายรูปได้ทุกมุม เดินเที่ยวงานได้แบบเด่นสุด
11. UFO’s Lover Market
👽 ตลาดรวมไอเดียของสายยูเอฟโอและมนุษย์ต่างดาว อัดแน่นด้วยของสะสม งานดีไซน์ และไอเทมแรร์ตั้งแต่ เสื้อยืด, Tensor Ring, หน้ากาก, พวงกุญแจ, หมวก ไปจนถึงตุ๊กตาเอเลี่ยน
12. Food and Drink: Signature UFO Food
👽 เมนูซิกเนเจอร์จากจักรวาลยูเอฟโอ ดีไซน์แปลกตา สนุกทุกคำ กินแล้วเหมือนหลุดเข้า X-Files อาทิ X-Files Smooties, Alien Curry - แกงกะหรี่เอเลี่ยน, Alien Cookie, Yakisoba UFO
13. UFO Unlock
👽 ร้านจำหน่ายเสื้อลายยูเอฟโอสุดแสบกับบรรยากาศ Area 51 อันลือชื่อ
14. Oracles
👽 กิจกรรมชวนหาคำตอบจากจักรวาล ด้วยการเปิดไพ่ UFO Tarot, ฟังคำแนะนำจาก Therapy Oracle และเลือก Stones เสริมพลัง สนุกกับศาสตร์ลี้ลับในบรรยากาศเอเลี่ยนแบบจัดเต็ม
15. Cosmic Phone
👽 ตู้สื่อสารจากจักรวาลอื่น ยกหูขึ้นมา…แล้วฟังเสียงที่ไม่ควรได้ยินบนโลกใบนี้ เสียงปริศนา สัญญาณแปลก และข้อความจากห้วงอวกาศ ประสบการณ์สั้น ๆ แต่ชวนขนลุกและน่าจดจำ กล้าพอไหม…ที่จะรับสาย?
16. UFO STOP
👽 จุดพักของผู้มาเยือนจากนอกโลก พื้นที่เช็กอิน ถ่ายรูป และหยุดเวลาสั้น ๆ เหมือนป้ายจอดยานกลางจักรวาล ไม่ว่าคุณจะเป็นมนุษย์หรือเอเลี่ยน ถ้ามาถึงตรงนี้…ต้องแวะ
17. Transform to Alien – Photo Booth
👽 แค่ยืนหน้ากล้อง เลือกสายพันธ์ุเอเลี่ยนที่ชื่นชอบ แล้วแปลงร่างเป็นเอเลี่ยนในพริบตา แค่นี้ก็ได้รูปเท่ ๆ พร้อมอวดว่า…เคยเป็นเอเลี่ยนมาแล้ว
18. UFO Talk
👽 เวทีแชร์มุมมองวิทยาศาสตร์และประสบการณ์ตรงจากคนที่เชื่อ ชอบ และศึกษาเรื่องยูเอฟโออย่างจริงจัง อาทิ พีท ทองเจือ, ฟาโรห์ เตชภณ, กรทอง วิริยะเศวตกุล ดำเนินรายการโดยทอฟฟี่ สามบาทห้าสิบ และฟางโกะ ฉัตรกมล
19. Signal Concert
👽 ส่งสัญญาณเรียกความมันส์ สนุกกับคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังที่ขนความสนุกมาแบบจัดเต็มทุกวัน นำโดย 13 ก.พ. - เล็ก รัชเมศฐ์ / 14 ก.พ. - พลอยชมพู / 15 ก.พ. – สามบาทห้าสิบ
20. Alien Special Show
👽 โชว์เอเลี่ยนจัดเต็มทุกคืน แสง สี เสียง และการแสดงสุดล้ำ เหมือนเอเลี่ยนยกจักรวาลมาลงกลางงาน ไม่ใช่แค่ดู…แต่ต้องยืนดูจนจบ เพราะทุกคืน มีอะไรให้เซอร์ไพรส์เสมอ
21. Alien Brass Band
👽 เมื่อเหล่าเอเลี่ยนมาโชว์แตรวงแบบไทย ๆ อะไรจะเกิดขึ้น
22. Alien Costume Contest
👽 ประชันลุคเอเลี่ยนสุดครีเอทีฟ ไม่ว่าจะสายหลอน สายเท่ หรือสายฮา ใครปังกว่า….ให้จักรวาลตัดสิน แต่งมาให้สุด แล้วออกมาปล่อยพลังบนเวที
23. Open your mind, Look to the sky
👽 ช่วงเวลาสุดพิเศษ ร่วมมองขึ้นไปบนท้องฟ้า แล้วสังเกตุอวกาศ ค้นหาสัญญาณจากยูเอฟโอพร้อมกัน ในเวลา 1 ทุ่มตรงของทุกวัน
24. UFO Valentine
👽 พิเศษ 14 กุมภา วาเลนไทน์ รับจดทะเบียนสมรสใต้ปีกยูเอฟโอ 14 คู่แรก รับสิทธิพิเศษในงาน แบบสุดล้ำ ฉ่ำหวาน แปลกใหม่ไม่มีใครเหมือน
“Thailand UFO Days ตามรอยยูเอฟโอ รวมตัวคนเอเลี่ยน” เปิดให้เข้าชมฟรี ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage: Thailand UFO Days หรือ Thailand Festival, เว็บไซต์ http://www.thailandfestival.org/ หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ TAT Contact Center โทร. 1672 Travel Buddy