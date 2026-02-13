xs
ททท. ปลุกกระแสยูเอฟโอ ครั้งแรกกับเทศกาล “Thailand UFO Days” 13–15 ก.พ.นี้ ณ เขื่อนขุนด่านปราการชล

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวรูปแบบใหม่  งานเดียวที่จะชวนคุณเปิดใจ แล้วมองขึ้นไปบนท้องฟ้า รวมพลคนชอบ คนเชื่อ คนอยากรู้ในงาน “Thailand UFO Days ตามรอยยูเอฟโอ รวมตัวคนเอเลี่ยน” ระหว่างวันที่ 13–15 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 16.00–22.00 น. ณ เขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก  

กิจกรรมไฮไลต์ที่น่าสนใจภายในงาน
 1. UFO Spaceship
👽 สัมผัสความลับภายในยานยูเอฟโอจำลองขนาดเท่าของจริง ตั้งตระหง่านให้เห็นแบบเต็มตา รายละเอียดจัดเต็มทุกองศา ที่แรก ที่เดียว ในประเทศไทย 

2. Stargate
👽 สัมผัสประสบการณ์ประตูข้ามดวงดาว Stargate กับแสง สี และบรรยากาศที่จะทำให้คุณรู้สึกเหมือนเดินผ่านมิติสู่จักรวาลอีกด้าน 

3. UFO Crash Site
👽 เขตห้ามเข้า ซากยานยูเอฟโอที่พังอยู่ต่อหน้าต่อตา พร้อมแสง เสียง และบรรยากาศชวนตั้งคำถามว่า “นี่คืออุบัติเหตุ…หรือการมาเยือน?” 

4. Alien Morgue 
👽 พื้นที่ลับสำหรับตรวจสอบสิ่งมีชีวิตนอกโลก แสงไฟเย็นเฉียบและบรรยากาศชวนขนลุก ทุกสายตาจะถูกดึงให้ตั้งคำถามว่า “เขามาจากไหน…และมาที่นี่ทำไม?”  

5. Twin Wheel 👽 ชิงช้าสวรรค์คู่ ตกแต่งด้วยไฟสีเขียว เครื่องเล่นงานวัดแบบไทย มีไว้ให้มนุษย์ต่างดาวขึ้นฟรี


6. UFOLOGY
👽 นิทรรศการยูเอฟโอที่จะพาคุณย้อนเวลาสำรวจวิวัฒนาการของ Alien Species และรูปทรงยาน UFO ตลอดกว่า 8 ทศวรรษที่ผ่านมาจากบันทึกลับ ภาพจำลอง และข่าวยูเอฟโอในเมืองไทย

7. Disaster-Resilient House
👽 บ้านแห่งอนาคตสำหรับโลกวันพรุ่งนี้ โครงสร้างอัจฉริยะ วัสดุล้ำและระบบป้องกันขั้นสูงออกแบบมาเพื่อรับมือภัยพิบัติทุกรูปแบบ

8. Light Pyramid & Stargazing
👽 รับพลังจากปิระมิดแห่งแสง และกิจกรรมดูดาวกลางฟ้ากว้าง ส่องหาสัญญาณชีวิตจากต่างกาแลคซี่

9. Alien Costume Rental
👽 เปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของจักรวาลยูเอฟโอ ชุดเอเลี่ยนดีไซน์จัดเต็ม พร้อมอุปกรณ์เสริมสุดล้ำ…เลือกได้ตามสไตล์คุณ

10. Alien Face Painting
👽 กิจกรรมเพนท์หน้าชาวเอเลี่ยน เปลี่ยนใบหน้าให้กลายเป็นชาวจักรวาลสุดครีเอทีฟ สีเรืองแสง และดีไซน์ไม่เหมือนใคร ถ่ายรูปได้ทุกมุม เดินเที่ยวงานได้แบบเด่นสุด

11. UFO’s Lover Market
👽 ตลาดรวมไอเดียของสายยูเอฟโอและมนุษย์ต่างดาว อัดแน่นด้วยของสะสม งานดีไซน์ และไอเทมแรร์ตั้งแต่ เสื้อยืด, Tensor Ring, หน้ากาก, พวงกุญแจ, หมวก ไปจนถึงตุ๊กตาเอเลี่ยน

12. Food and Drink: Signature UFO Food
👽 เมนูซิกเนเจอร์จากจักรวาลยูเอฟโอ ดีไซน์แปลกตา สนุกทุกคำ กินแล้วเหมือนหลุดเข้า X-Files อาทิ X-Files Smooties, Alien Curry - แกงกะหรี่เอเลี่ยน, Alien Cookie, Yakisoba UFO


13. UFO Unlock
👽 ร้านจำหน่ายเสื้อลายยูเอฟโอสุดแสบกับบรรยากาศ Area 51 อันลือชื่อ

14. Oracles
👽 กิจกรรมชวนหาคำตอบจากจักรวาล ด้วยการเปิดไพ่ UFO Tarot, ฟังคำแนะนำจาก Therapy Oracle และเลือก Stones เสริมพลัง สนุกกับศาสตร์ลี้ลับในบรรยากาศเอเลี่ยนแบบจัดเต็ม

15. Cosmic Phone
👽 ตู้สื่อสารจากจักรวาลอื่น ยกหูขึ้นมา…แล้วฟังเสียงที่ไม่ควรได้ยินบนโลกใบนี้ เสียงปริศนา สัญญาณแปลก และข้อความจากห้วงอวกาศ ประสบการณ์สั้น ๆ แต่ชวนขนลุกและน่าจดจำ กล้าพอไหม…ที่จะรับสาย?

16. UFO STOP
👽 จุดพักของผู้มาเยือนจากนอกโลก พื้นที่เช็กอิน ถ่ายรูป และหยุดเวลาสั้น ๆ เหมือนป้ายจอดยานกลางจักรวาล ไม่ว่าคุณจะเป็นมนุษย์หรือเอเลี่ยน ถ้ามาถึงตรงนี้…ต้องแวะ

17. Transform to Alien – Photo Booth
👽 แค่ยืนหน้ากล้อง เลือกสายพันธ์ุเอเลี่ยนที่ชื่นชอบ แล้วแปลงร่างเป็นเอเลี่ยนในพริบตา แค่นี้ก็ได้รูปเท่ ๆ พร้อมอวดว่า…เคยเป็นเอเลี่ยนมาแล้ว

18. UFO Talk
👽 เวทีแชร์มุมมองวิทยาศาสตร์และประสบการณ์ตรงจากคนที่เชื่อ ชอบ และศึกษาเรื่องยูเอฟโออย่างจริงจัง อาทิ พีท ทองเจือ, ฟาโรห์ เตชภณ, กรทอง วิริยะเศวตกุล ดำเนินรายการโดยทอฟฟี่ สามบาทห้าสิบ และฟางโกะ ฉัตรกมล

19. Signal Concert
👽 ส่งสัญญาณเรียกความมันส์ สนุกกับคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังที่ขนความสนุกมาแบบจัดเต็มทุกวัน นำโดย 13 ก.พ. - เล็ก รัชเมศฐ์ / 14 ก.พ. - พลอยชมพู / 15 ก.พ. – สามบาทห้าสิบ


20. Alien Special Show
👽 โชว์เอเลี่ยนจัดเต็มทุกคืน แสง สี เสียง และการแสดงสุดล้ำ เหมือนเอเลี่ยนยกจักรวาลมาลงกลางงาน ไม่ใช่แค่ดู…แต่ต้องยืนดูจนจบ เพราะทุกคืน มีอะไรให้เซอร์ไพรส์เสมอ

21. Alien Brass Band
👽 เมื่อเหล่าเอเลี่ยนมาโชว์แตรวงแบบไทย ๆ อะไรจะเกิดขึ้น

22. Alien Costume Contest
👽 ประชันลุคเอเลี่ยนสุดครีเอทีฟ ไม่ว่าจะสายหลอน สายเท่ หรือสายฮา ใครปังกว่า….ให้จักรวาลตัดสิน แต่งมาให้สุด แล้วออกมาปล่อยพลังบนเวที

23. Open your mind, Look to the sky
👽 ช่วงเวลาสุดพิเศษ ร่วมมองขึ้นไปบนท้องฟ้า แล้วสังเกตุอวกาศ ค้นหาสัญญาณจากยูเอฟโอพร้อมกัน ในเวลา 1 ทุ่มตรงของทุกวัน

24. UFO Valentine
👽 พิเศษ 14 กุมภา วาเลนไทน์ รับจดทะเบียนสมรสใต้ปีกยูเอฟโอ 14 คู่แรก รับสิทธิพิเศษในงาน แบบสุดล้ำ ฉ่ำหวาน แปลกใหม่ไม่มีใครเหมือน

“Thailand UFO Days ตามรอยยูเอฟโอ รวมตัวคนเอเลี่ยน” เปิดให้เข้าชมฟรี ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage: Thailand UFO Days หรือ Thailand Festival, เว็บไซต์ http://www.thailandfestival.org/ หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ TAT Contact Center โทร. 1672 Travel Buddy
