กทพ.เลื่อนปิด”พระราม 2 “ เป็น 15 ก.พ.ตลอด 24 ชั่วโมง ติดตั้งสะพานทางด่วนฯ กันช่องหลักให้ใช้ได้ 2 เลน

กทพ.เลื่อนปิดเบี่ยงจราจร”ถนนพระราม 2” เป็น 15 ก.พ. 69 ตลอด 24 ชั่วโมง โดยปิดช่องทางหลัก 2 เลน เหลือวิ่ง 2 เลน ช่วง “โรงเหล้าแสงจันทร์-รพ.นครธน”ส่วนต่างระดับบางขุนปิด 2 เลน เหลือวิ่ง 1 เลน เพื่อลดผลกระทบ ส่วนเลน คู่ขนานวิ่งได้ปกติ
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) แจ้งว่า จากการรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนเกี่ยวกับการปิดเบี่ยงจราจรบนถนนพระราม 2 เพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการทางพิเศษสายพระราม 3 – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร สัญญาที่ 1 กทพ. ได้พิจารณาทบทวนแผนการดำเนินงานแล้ว จึงปรับเปลี่ยนวันเริ่มปิดเบี่ยงจราจร จากเดิมวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2569 เป็นเริ่มวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 05.00 น. โดยมีรายละเอียดดังนี้
ช่วงที่ 1: ปิดจราจรทางหลักจำนวน 2 ช่องจราจร (ขาเข้า–ขาออก) จากที่มี 4 ช่องจราจร ช่วงก่อนโรงเหล้าแสงจันทร์ ถึง โรงพยาบาลนครธน ตั้งแต่วันที่ 15 – 22 กุมภาพันธ์ 2569 (หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ) โดยสามารถใช้ได้ 2 ช่องทาง
ช่วงที่ 2: ปิดจราจรทางหลักจำนวน 2 ช่องจราจร (ขาเข้า–ขาออก จากที่มี 3 ช่องจราจร บริเวณสะพานต่างระดับบางขุนเทียน ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 15 มิถุนายน 2569 (หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ) โดยยังสามารถใช้ได้ 1 ช่องทาง
ทั้งนี้ กทพ. จะดำเนินมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเข้มงวด พร้อมจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรตลอดระยะเวลาดำเนินการ เพื่อลดผลกระทบต่อผู้ใช้เส้นทางให้มากที่สุด
กทพ. ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอความร่วมมือผู้ใช้เส้นทางโปรดสังเกตป้ายเตือนและปฏิบัติตามสัญญาณจราจรอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัย หากมีข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะ สามารถแจ้งได้ที่ โทร. 08 4356 6129