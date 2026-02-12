สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ ตัดตอนหมูทำหมูหันเดือนละ 5 หมื่นตัว ดันราคาให้เกษตรกร

สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ ตัดตอนหมูเข้าสู่ระบบ นำทำหมูหันเดือนละ 5 หมื่นตัว รวม 6 เดือน เป้าหมายดูดซับส่วนเกิน 3 แสนตัน เพื่อรักษาเสถียรภาพราคา พร้อมเดินหน้าส่งออกมาเลเซีย ดีเดย์สัปดาห์หน้า และร่วมมือ “พาณิชย์” นำหมูจำหน่ายผ่านโครงการธงฟ้าตั้งแต่ตรุษจีนยาวไปจนถึงสงกรานต์
นายสิทธิพันธ์ ธนาเกียรติภิญโญ นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า ขณะนี้สถานการณ์ราคาหมูเริ่มนิ่งและมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น หลังจากที่สมาคมฯ ได้ขอความร่วมมือสมาชิก โดยเฉพาะฟาร์มขนาดใหญ่ที่มีแม่พันธุ์ตั้งแต่ 2,000 ตัวขึ้นไป ให้ดำเนินโครงการรักษาเสถียรภาพราคาหมูด้วยการตัดวงจรหมูจากฟาร์มนำไปผลิตเป็นหมูหัน เบื้องต้นกำหนดเป้าหมายไว้เดือนละ 50,000 ตัว เป็นเวลา 6 เดือน คาดว่าจะช่วยดูดซับผลผลิตส่วนเกินได้ 300,000 ตัว
ทั้งนี้ ยังได้ขยายตลาดส่งออก ซึ่งเป็นผลสำเร็จจากการที่กรมปศุสัตว์เจรจากับมาเลเซียสำเร็จ จนสามารถเปิดตลาดได้ โดยเตรียมจะจัดทำรายละเอียดเรื่องการส่งออกหมูซีกไปยังตลาดมาเลเซียลอตแรกในสัปดาห์หน้า จากนั้นจะส่งออกอย่างต่อเนื่องต่อไป
ขณะเดียวกัน สมาคมฯ ได้ให้ร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์ ในการดำเนินโครงการกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศ ในช่วงเทศกาลตรุษจีนไปจนถึงช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยจัดจำหน่ายหมูผ่านโครงการธงฟ้ากระจายไปในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ
สำหรับแนวทางรักษาเสถียรภาพราคาหมู สมาคมฯ ผู้ผลิตรายใหญ่ และภาครัฐได้ประชุมร่วมกันเมื่อวันที่ 26 ม.ค.2569 ที่ผ่านมา เพื่อหารือแนวทางดูแลเสถียรภาพราคาหมูหน้าฟาร์ม ช่วยแก้ปัญหาเกษตรกรประสบปัญหาขายได้ในราคาต่ำกว่าต้นทุน จากสถานการณ์ราคาหมูในช่วงต้นปี ซึ่งค่อนข้างทรงตัว ประกอบกับภาคการผลิตปีนี้ คาดว่าจะมีผลผลิตเพิ่มจาก 23.49 ล้านตัวต่อปีในปี 2568 เป็น 24.29 ล้านตัวต่อปี ในปี 2569 จึงต้องวางแนวทางเพื่อยกระดับราคาให้มีเสถียรภาพช่วยให้เกษตรกรสามารถรักษาอาชีพอยู่ได้