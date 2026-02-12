“พาณิชย์” จับมือกูเกิล ติวเข้มความรู้ลิขสิทธิ์ การใช้ AI สร้างผลงานให้ SME

กรมทรัพย์สินทางปัญญาจับมือ กูเกิล (ประเทศไทย) จัดเวิร์กชอปถ่ายทอดความรู้พื้นฐานด้านลิขสิทธิ์สำหรับครีเอเตอร์ ช่วยผู้ประกอบการ SME มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิในผลงานสร้างสรรค์ การคุ้มครองปกป้องสิทธิ และการใช้ AI มาสร้างผลงาน
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้ น.ส.พริ้วแพร ชุมรุม รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดงานเวิร์กชอป “AI Policy and Skilling Lab Thailand : AI for Creative SMEs” ที่กรมได้ร่วมกับบริษัท กูเกิล (ประเทศไทย) จำกัด จัดขึ้น เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านลิขสิทธิ์ ในหัวข้อ “Copyright 101 : ความรู้พื้นฐานด้านลิขสิทธิ์สำหรับครีเอเตอร์” ให้กับผู้ประกอบการ SME เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิในผลงานสร้างสรรค์ ตั้งแต่หลักเกณฑ์การคุ้มครองสิทธิ การสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลงานสร้างสรรค์ แนวทางการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา การคุ้มครองปกป้องสิทธิ์ในยุคดิจิทัล และการใช้ AI อย่างมีความรับผิดชอบ
การจัดเวิร์กชอปครั้งนี้ได้มีการแนะนำการใช้เครื่องมือ AI เช่น NotebookLM, Nano Banana, Google Gemini เป็นต้น เพื่อประยุกต์ใช้ในกระบวนการคิดสร้างสรรค์ การวางแผนงาน การพัฒนาคอนเทนต์ และการต่อยอดไอเดียสู่ผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความรวดเร็ว ลดต้นทุน ทำให้เกิดรายได้และยกระดับคุณภาพผลงานสู่ความเป็นมืออาชีพ พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมเวิร์กชอปได้แลกเปลี่ยนมุมมองระหว่างกลุ่มผู้สร้างสรรค์และผู้ใช้งาน รวมถึงสะท้อนความท้าทายที่เกิดขึ้น อันจะนำไปสู่การกำหนดทิศทางนโยบายและแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีต่อไปในอนาคต
“ขอขอบคุณ บริษัท กูเกิล (ประเทศไทย) ที่ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่งในการสนับสนุนองค์ความรู้ เทคโนโลยี และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการไทย โดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในครั้งนี้ จะเป็นการผนึกกำลังเพื่อเสริมสร้างระบบนิเวศด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรมของประเทศให้เข้มแข็ง พร้อมผลักดันผู้ประกอบการ SME ไทยให้สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี AI ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และเติบโตอย่างยั่งยืนในเวทีเศรษฐกิจดิจิทัลระดับโลก” นางอรมนกล่าว
ปัจจุบันเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) มีบทบาทสำคัญอย่างกว้างขวาง การนำ AI มาใช้เป็นเครื่องมือสร้างสรรค์ผลงานและขับเคลื่อนธุรกิจจะช่วยลดต้นทุนการผลิต เพิ่มศักยภาพในการสร้างสรรค์ และเปิดโอกาสให้สินค้าและบริการของไทยก้าวสู่ตลาดโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI ในการพัฒนาผลงานของนักสร้างสรรค์ มาพร้อมกับความท้าทาย ทั้งในด้านการคุ้มครองสิทธิ์ของผู้สร้างสรรค์ และการสร้างสมดุลระหว่างการส่งเสริมนวัตกรรมและการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอย่างถูกต้องเหมาะสม