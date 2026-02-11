ลดผลกระทบ "พระราม 2" กทพ.ปรับแผนปิดช่องทางหลักแค่ 2 เลนแทนปิดหมด ส่วนคู่ขนานวิ่งได้ปกติ เริ่ม 11 ก.พ.นี้

กทพ.แจ้งปรับการปิดจราจรช่องทางหลัก "ถนนพระราม 2" เพียง 2 เลน แทนปิดทั้งหมดตลอด 24 ชั่วโมง ช่วง “โรงเหล้าแสงจันทร์-รพ.นครธน” และต่างระดับบางขุนเทียน เพื่อลดผลกระทบ โดยช่องหลักยังวิ่งได้ 1-2 เลน คู่ขนานวิ่งได้ปกติ เริ่ม 11 ก.พ. 69 เพื่อเร่งติดตั้งโครงสร้างทางด่วนพระราม 3-ดาวคะนองฯ
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) แจ้งว่า จากที่ กทพ.ได้มีการประชาสัมพันธ์ในการปิดการจราจรถนนพระราม 2 บริเวณช่องทางหลักไปก่อนหน้านี้ เพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-ถนนวงแหวนรอบนอกฯ ทั้งนี้เพื่อลดผลกระทบต่อการจราจรของประชาชน จึงได้ดำเนินการปรับรูปแบบการปิดจราจรเป็นการ "ปิดเบี่ยงจราจรเฉพาะบางช่องทาง" โดยมี 2 ช่วง ดังนี้
ช่วงที่ 1 : ปิดเบี่ยงจราจรช่องทางหลัก บนถนนพระราม 2 จำนวน 2 ช่องจราจร (ขาเข้า-ขาออก) ตั้งแต่ช่วงก่อนโรงเหล้าแสงจันทร์ ถึง รพ.นครธน (กม.6+350 - กม.7+500) เพื่อดำเนินการก่อสร้างติดตั้งชิ้นส่วนสะพาน ตั้งแต่วันที่ 11-22 กุมภาพันธ์ 2569 (หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ)
ช่วงที่ 2 : ขอแจ้งปิดเบี่ยงจราจรช่องทางหลัก จำนวน 2 ช่องจราจร บริเวณสะพานข้ามแยกทางต่างระดับบางขุนเทียน (ขาเข้า-ขาออก) กม.9+500 - กม.10+700 เพื่อดำเนินการก่อสร้างติดตั้งชิ้นส่วนสะพาน ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ ถึง 15 มิถุนายน 2569 (หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ)
โดยผู้ใช้เส้นทางถนนพระราม 2 ช่วงดังกล่าว ยังสามารถใช้ช่องจราจร ทางหลักได้ 1-2 ช่องทาง ส่วนช่องทางคู่ขนานยังใช้งานได้ตามปกติ
ทั้งนี้ กทพ.ตระหนักและให้ความสำคัญสูงสุดต่อความปลอดภัยของประชาชนและผู้ใช้เส้นทาง โดยได้กำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเข้มงวดตลอดระยะเวลาดำเนินการ รวมถึงมีการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านความปลอดภัย เพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนและผู้ใช้ทางให้มากที่สุด กทพ. ยืนยันว่าจะเร่งรัดการดำเนินงานให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อคืนความสะดวกและความปลอดภัยให้แก่ประชาชนต่อไป
กทพ.ขอความร่วมมือผู้ที่ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวโปรดสังเกตป้ายเตือน สัญญาณจราจรต่าง ๆ และปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของท่าน หากมีข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะสามารถแจ้งได้ที่ โทร. 08-4356-6129