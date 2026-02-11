เปิด 10 ธุรกิจ ต่างชาติลงทุนในไทยสูงสุดปี 68 รับจ้างผลิตแชมป์ บริการคอมพิวเตอร์รอง

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิด 10 ธุรกิจที่ชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนในไทยสูงสุดปี 68 ภายใต้ พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 มียอดลงทุนรวม 2.82 แสนล้านบาท คิดเป็น 87% ของการลงทุนทั้งหมดที่มี 3.24 แสนล้านบาท เผยธุรกิจรับจ้างผลิตนำโด่งลงทุนกว่า 1.19 แสนล้านบาท ตามด้วยบริการด้านคอมพิวเตอร์ ให้เช่าพื้นที่สินค้า บริการทางวิศวกรรม ให้คำปรึกษาแนะนำ คาดปี 69 มีแนวโน้มเข้ามาลงทุนใน 10 ธุรกิจเช่นเดิม เพิ่มเติมในธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง สุขภาพ และความยั่งยืน
นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมได้ทำการวิเคราะห์การเข้ามาลงทุนของนักลงทุนต่างชาติในไทย ภายใต้ พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 พบว่า ธุรกิจที่นักลงทุนชาวต่างชาติให้ความสนใจนำเงินเข้ามาลงทุนในประเทศไทยสูงสุด 10 อันดับแรก มีมูลค่าการลงทุนรวมกว่า 2.82 แสนล้านบาท คิดเป็น 87.0% ของการลงทุนทั้งหมดในปี 2568 ที่มีจำนวน 3.24 แสนล้านบาท โดยเป็นการลงทุนจากนักลงทุนประเทศต่าง ๆ รวม 797 ราย คิดเป็น 74.0% ของนักลงทุนทั้งหมดในปี 2568 จำนวน 1,078 ราย
โดยประเภทธุรกิจที่นักลงทุนชาวต่างชาติสนใจที่เข้ามาลงทุนสูงสุด 10 อันดับแรก ได้แก่ 1.ธุรกิจบริการรับจ้างผลิต มูลค่าลงทุนรวม 1.19 แสนล้านบาท คิดเป็น 36.7% ของการลงทุนทั้งหมด มีจำนวนนักลงทุนรวม 354 ราย คิดเป็น 32.8% ของจำนวนนักลงทุนทั้งหมด ประเภทธุรกิจการผลิตที่ลงทุน เช่น เครื่องจักร ชิ้นส่วนยานพาหนะ ชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์โลหะ ชิ้นส่วนโลหะขึ้นรูป Printed Circuit Board ชิ้นส่วนพลาสติก ชิ้นส่วนเครื่องจักร ชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ เครื่องประดับหรือชิ้นส่วนเครื่องประดับที่ผลิตจากโลหะมีค่า ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์สำหรับยานยนต์ DC Cable โลหะผสมสำหรับผลิตเครื่องประดับ พลาสติกคอมพาวด์ อุปกรณ์สำหรับเครื่องจักร เป็นต้น
2.ธุรกิจบริการด้านคอมพิวเตอร์ มูลค่าลงทุนรวม 6.59 หมื่นล้านบาท คิดเป็น 20.3% ของการลงทุนทั้งหมด และมีจำนวนนักลงทุนรวม 64 ราย คิดเป็น 5.9% ของจำนวนนักลงทุนทั้งหมด เช่น พัฒนาซอฟต์แวร์ พัฒนาแพลตฟอร์ม และ Data Center เป็นต้น
3.ธุรกิจบริการให้เช่าพื้นที่สินค้า มูลค่าลงทุนรวม 3.45 หมื่นล้านบาท คิดเป็น 10.6% ของการลงทุนทั้งหมด และมีจำนวนนักลงทุนรวม 82 ราย คิดเป็น 7.6% ของจำนวนนักลงทุนทั้งหมด ประเภทธุรกิจบริการให้เช่าพื้นที่อาคารโรงงาน พร้อมสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก ให้เช่าสินค้า เช่น แผ่นเหล็กปูพื้น สำหรับใช้เป็นถนนชั่วคราวในพื้นที่ก่อสร้าง และรถยกฟอร์กลิฟต์ เป็นต้น
4.ธุรกิจบริการทางวิศวกรรม มูลค่าลงทุนรวม 2.73 หมื่นล้านบาท คิดเป็น 8.4% ของการลงทุนทั้งหมด และมีจำนวนนักลงทุนรวม 36 ราย คิดเป็น 3.3% ของจำนวนนักลงทุนทั้งหมด ประเภทธุรกิจบริการทางวิศวกรรมในลักษณะ เช่น การออกแบบชิ้นส่วนยานยนต์ การให้คำปรึกษาทางเทคนิคในการปรับปรุงกระบวนการผลิต การออกแบบและให้คำปรึกษาทางเทคนิคเกี่ยวกับการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า เป็นต้น
5.ธุรกิจบริการให้คำปรึกษาแนะนำ บริหารจัดการ มูลค่าลงทุนรวม 9.47 พันล้านบาท คิดเป็น 2.9% ของการลงทุนทั้งหมด และมีจำนวนนักลงทุนรวม 69 ราย คิดเป็น 6.4% ของจำนวนนักลงทุนทั้งหมด ประเภทธุรกิจบริการให้คำปรึกษาแนะนำ เช่น ปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษา ค่าใช้จ่าย การเดินทาง และที่พักระหว่างการศึกษาต่อ ปรึกษาแนะนำการประกอบธุรกิจด้านต่าง ๆ เป็นต้น
6.ธุรกิจการค้าส่ง มูลค่าลงทุนรวม 8.96 พันล้านบาท คิดเป็น 2.7% ของการลงทุนทั้งหมด และมีจำนวนนักลงทุนรวม 92 ราย คิดเป็น 8.5% ของจำนวนนักลงทุนทั้งหมด ประเภทธุรกิจการค้าส่งที่ลงทุน เช่น อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อุปกรณ์โทรคมนาคม ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปสำหรับการดูแลและรักษาความปลอดภัยทางระบบคอมพิวเตอร์ ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม ชิ้นส่วนที่ใช้สำหรับการซ่อมบำรุงเครื่องประกอบบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น
7.ธุรกิจบริการทางการเงิน มูลค่าลงทุนรวม 7.62 พันล้านบาท คิดเป็น 2.4% ของการลงทุนทั้งหมด และมีจำนวนนักลงทุนรวม 39 ราย คิดเป็น 3.6% ของจำนวนนักลงทุนทั้งหมด ประเภทธุรกิจบริการทางการเงิน เช่น สินเชื่อส่วนบุคคล ให้กู้ยืมเงิน รับค้ำประกันหนี้ เป็นต้น
8.ธุรกิจบริการทางบัญชี มูลค่าลงทุนรวม 4.95 พันล้านบาท คิดเป็น 1.5% ของการลงทุนทั้งหมด และมีจำนวนนักลงทุนรวม 19 ราย คิดเป็น 1.8% ของจำนวนนักลงทุนทั้งหมด ประเภทธุรกิจบริการทางบัญชีส่วนใหญ่เป็นการให้บริการแก่บริษัทในเครือและบริษัทในกลุ่ม
9.ธุรกิจกิจการโรงแรม มูลค่าลงทุนรวม 2.56 พันล้านบาท คิดเป็น 0.8% ของการลงทุนทั้งหมด และมีจำนวนนักลงทุนรวม 8 ราย คิดเป็น 0.8% ของจำนวนนักลงทุนทั้งหมด ประเภทธุรกิจกิจการโรงแรมซึ่งได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
10.ธุรกิจบริการที่เป็นคู่สัญญากับเอกชน มูลค่าลงทุนรวม 1.85 พันล้านบาท คิดเป็น 0.7% ของการลงทุนทั้งหมด และมีจำนวนนักลงทุนรวม 34 ราย คิดเป็น 3.3% ของจำนวนนักลงทุนทั้งหมด ประเภทธุรกิจบริการที่เป็นคู่สัญญากับเอกชน เช่น บริการขุดเจาะปิโตรเลียม บริการก่อสร้าง ติดตั้งและทดสอบระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานลม เป็นต้น
นายพูนพงษ์กล่าวว่า ปี 2569 คาดการณ์ว่าชาวต่างชาติจะยังคงนำเงินเข้ามาลงทุนในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของประเทศไทยที่มีระบบโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีที่ทันสมัย และระบบเศรษฐกิจที่ดี รองรับการเข้ามาประกอบธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันให้แก่นักลงทุนชาวต่างชาติได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะ 10 ธุรกิจดาวเด่นข้างต้นที่ชาวต่างชาติยังคงให้ความสนใจเข้ามาลงทุนอย่างต่อเนื่องในปี 2569
ทั้งนี้ อาจมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง สุขภาพ และความยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับเทรนด์การประกอบธุรกิจของโลกอนาคตเข้ามาลงทุนเพิ่มเติมมากขึ้น เช่น ธุรกิจดิจิทัล (Cloud/Cyber Security) ยานยนต์ไฟฟ้า (EV) และส่วนประกอบ สุขภาพและการแพทย์ อุตสาหกรรมอาหารและสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
ปี 2568 ที่ผ่านมา เป็นปีทองของไทยที่นักลงทุนชาวต่างชาตินำเงินเข้ามาลงทุนในประเทศสูงสุดในรอบ 5 ปี (2564-2568) จำนวนกว่า 3.24 แสนล้านบาท โดยสิงคโปร์นำเงินเข้ามาลงทุนสูงสุด 1.03 แสนล้านบาท ตามด้วยญี่ปุ่น 8.56 หมื่นล้านบาท จีน 3.50 หมื่นล้านบาท ไต้หวัน 1.70 หมื่นล้านบาท และมอริเชียส 1.65 หมื่นล้านบาท นักลงทุนรวม 1,078 ราย และจ้างงานคนไทย 6,647 คน