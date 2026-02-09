“พาณิชย์”ดึงห้าง ตลาด ซื้อมะพร้าวน้ำหอม เปิดจุดให้ขายทั่วกรุงเทพฯ เป้า 1 ล้านลูก

กรมการค้าภายในดึงผู้ซื้อ ห้าง ตลาดกลาง ตลาดสด บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ และเปิดจุดให้เกษตรกรนำมะพร้าวน้ำหอมมาจำหน่าย เป้าหมายรวมกว่า 1 ล้านลูก เพื่อช่วยเร่งระบายผลผลิตออกจากแหล่งผลิต และผลักดันราคาให้มีเสถียรภาพ หลังจากก่อนหน้านี้ ดำเนินการดูดซับไปแล้วกว่า 1 ล้านลูก
นายจิรวุฒิ สุวรรณอาจ รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมได้เดินหน้าเชื่อมโยงการรับซื้อและกระจายผลผลิตมะพร้าวน้ำหอมออกจากแหล่งผลิต เป้าหมายไม่ต่ำกว่า 1 ล้านลูก โดยล่าสุดได้เปิดจุดรับซื้อมะพร้าวน้ำหอมจากเกษตรกรในราคานำตลาด ลูกละ 5 บาท ในจังหวัดแหล่งผลิตสำคัญ ได้แก่ ราชบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และสงขลา โดยกลุ่มเครือข่ายภาคประชาสังคมสงขลามหานครมะพร้าวน้ำหอม และกลุ่มแปลงใหญ่มะพร้าวน้ำหอมบ้านชุมพล อ.สทิงพระ จ.สงขลา รวมเป้าหมาย 220,000 ลูก และได้นำผู้ประกอบการห้างโมเดิร์นเทรด ตลาดกลางและตลาดสด เข้ารับซื้อมะพร้าว เพื่อนำไปกระจายจำหน่ายผ่านห้างและตลาดทั่วประเทศ รวมเป้าหมายกว่า 350,000 ลูก
ทั้งนี้ ยังได้เปิดจุดจำหน่ายมะพร้าวน้ำหอมในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อให้เกษตรกรสามารถนำมะพร้าวมาจำหน่ายให้ผู้บริโภคโดยตรงในราคาพิเศษ โดยจัดจำหน่ายในหลายจุดสำคัญ อาทิ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.), ปตท. สำนักงานใหญ่ , ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ , กรมศุลกากร , JJ Mall , ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ , ตลาดนัดกระทรวงพาณิชย์ , ตลาดน้ำคลองลัดมะยม , โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ , อาคารซันทาวเวอร์ ถนนวิภาวดีรังสิต , ตลาดน้ำไทรน้อย @ วัดไทรใหญ่ , หมู่บ้านพฤกษา 3 , เซฟวันโก ศรีสมาน , ตลาด SCG บางซื่อ และตลาดนัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รวมถึงการนำไปจำหน่ายภายในงานธงฟ้า จังหวัดอุบลราชธานี โดยตั้งเป้าหมายการจำหน่ายรวม 330,000 ลูก
ขณะเดียวกัน ได้ประสานความร่วมมือกับบริษัทเอกชนยักษ์ใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เข้ามาร่วมรับซื้อมะพร้าวน้ำหอมจากเกษตรกรผ่านกิจกรรม CSR เพื่อนำไปบริโภคและแจกจ่ายเพิ่มเติม โดยตั้งเป้าหมายไม่น้อยกว่า 100,000 ลูก
ก่อนหน้านี้ กรมได้ดำเนินการเชื่อมโยงการรับซื้อและกระจายผลผลิตมะพร้าวน้ำหอม ผ่านกลไกสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ ควบคู่กับการประสานผู้ประกอบการ ห้างโมเดิร์นเทรด ห้างท้องถิ่น ตลาดกลาง และภาคีเครือข่ายต่าง ๆ เพื่อเร่งนำผลผลิตส่วนเกินออกจากแหล่งผลิตอย่างเป็นระบบ โดยดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือน ก.ค.2568-ธ.ค.2569 สามารถดูดซับผลผลิตไปแล้วกว่า 1 ล้านลูก
“การดำเนินการของกรมในครั้งนี้ จะช่วยให้ผลผลิตมะพร้าวน้ำหอมส่วนเกินมีตลาดรองรับอย่างชัดเจน จากการที่ตลาดปลายทาง ยังมีความต้องการบริโภคอย่างต่อเนื่อง โดยกรมจะทำหน้าที่เชื่อมโยงตั้งแต่ต้นทาง คือ กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวน้ำหอม ไปจนถึงปลายทาง ได้แก่ ห้างค้าปลีก ตลาดกลาง ตลาดสด และภาคเอกชนที่มีความพร้อมในการรับซื้อ เพื่อนำผลผลิตของเกษตรกรออกจำหน่ายสู่ตลาดอย่างเป็นระบบ และช่วยให้ระบบการค้าผลผลิตมะพร้าวน้ำหอมเกิดความสมดุลในระยะต่อไป”นายจิรวุฒิกล่าว