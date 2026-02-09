ชาวอังกฤษปรับไลฟ์สไตล์บริโภค กินในร้านอาหารต้องคุ้ม นิยมอาหารพร้อมทานมากขึ้น

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) สำรวจพฤติกรรมการบริโภคอาหารของชาวสราชอาณาจักร ปี 69 พบแรงกดดันทางเศรษฐกิจ ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงไลฟ์สไตล์การบริโภค โดยยังคงบริโภคอาหารนอกบ้าน แต่ให้ความสำคัญกับความคุ้มค่า และให้ความสำคัญกับอาหารพร้อมทาน แต่ต้องดีต่อสุขภาพและความยั่งยืน ชี้เป็นโอกาสขายอาหารพร้อมรับประทานของไทย
น.ส.สุนันทา กังวาลกุลกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมได้มอบนโยบายให้ทูตพาณิชย์ที่ประจำอยู่ในประเทศต่าง ๆ ทำการสำรวจลู่ทางการค้า และโอกาสการส่งออกสินค้าไทยไปยังประเทศที่ประจำอยู่ ตามนโยบายกระทรวงพาณิชย์ ล่าสุดได้รับรายงานจากนายจิรกานต์ เพชรชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ถึงการสำรวจพฤติกรรมผู้บริโภคและอุตสาหกรรมอาหารของสหราชอาณาจักร ในปี 2569 และโอกาสในการขายสินค้าอาหารไทยพร้อมรับประทานของไทย เพื่อป้อนความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป
โดยทูตพาณิชย์ได้รายงานผลสำรวจว่า แรงกดดันทางเศรษฐกิจได้ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค และประเด็นสุขภาพและความยั่งยืนได้ส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคและอุตสาหกรรมอาหารของสหราชอาณาจักรเป็นอย่างมาก โดยระมัดระวังการใช้จ่ายให้ความสำคัญกับคุณภาพ ความคุ้มค่า ความยั่งยืน และข้อมูลสุขภาพ ส่วนธุรกิจ ต้องผสานความคุ้มค่า ความสะดวก ความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ตอบโจทย์และเชื่อมโยงกับผู้บริโภค โดยความสำเร็จของธุรกิจอยู่ที่การสร้างสมดุลระหว่างต้นทุน ความสะดวกสบาย และความเชื่อมโยงทางอารมณ์กับลูกค้า
สำหรับการรับประทานนอกบ้าน ผู้บริโภคยังออกไปรับประทานอาหารนอกบ้าน แต่ตัดสินใจบนพื้นฐานของงบประมาณที่จำกัดและความคาดหวังที่สูงขึ้น โดยความคุ้มค่าไม่ได้หมายถึงราคาเพียงอย่างเดียว แต่ครอบคลุมถึงคุณภาพ ความสะดวกสบาย และประสบการณ์ที่ผู้บริโภครู้สึกว่าคุ้มค่า
ส่วนอาหารพร้อมทาน พบว่า ตลาดอาหารพร้อมรับประทานยังคงเติบโต ด้วยวิถีชีวิตที่เร่งรีบของคนทำงาน ทำให้ผู้บริโภคหันมาเลือกรับประทานอาหารพร้อมทานมากขึ้น โดยผู้บริโภคให้ความสำคัญกับสุขภาพและความยั่งยืนมากขึ้นด้วยเช่นกัน ส่งผลให้ผู้บริโภคต้องการข้อมูลโภชนาการที่ชัดเจน วัตถุดิบมาจากแหล่งที่มีการผลิตอย่างยั่งยืน และบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
“ผลจากการที่ผู้บริโภค มีความกังวลเกี่ยวกับการจับจ่าย และมองหาตัวเลือกสินค้าที่คุ้มค่า ทั้งด้านคุณภาพและราคา และหันมาทำอาหารรับประทานเองมากขึ้น กรมเห็นว่า เป็นโอกาสสำหรับสินค้าอาหารของไทยในการเข้าไปขยายตลาดในสหราชอาณาจักร โดยเฉพาะสินค้าอาหารพร้อมรับประทานเพื่อสุขภาพ โดยในการไปขยายตลาด ผู้ประกอบการควรให้ความสำคัญต่อการผลิตแบบยั่งยืน และการใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะทำให้มีโอกาสขายได้มากขึ้น” น.ส.สุนันทากล่าว