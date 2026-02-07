กรมพัฒน์ชวนร่วมติวเข้ม ใช้กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจเข้าถึงแหล่งเงินทุน

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจัดกิจกรรม “เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจ” ที่กรุงเทพฯ วันที่ 16 มี.ค.69 ให้ความรู้กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ การบังคับคดี การขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน ชวนผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วม งานนี้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย เผยยังมีแผนสัญจรไปให้ความรู้ในส่วนภูมิภาค เชียงใหม่ ขอนแก่น สงขลาด้วย
นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมเตรียมจัดกิจกรรม “เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจ” ภายใต้แนวคิด “Unlocking The New Route ปลดล็อกความรู้กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ” ในวันจันทร์ที่ 16 มี.ค.2569 ณ โรงแรมกราฟ กรุงเทพฯ โดยภายในงานจะได้พบกับความรู้กฎหมายด้านต่าง ๆ ทั้งกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบังคับคดี ตลอดจนบริบททางสังคม การเงิน เศรษฐกิจ และสถาบันการเงิน เช่น นิทรรศการให้ความรู้กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจแบบครบวงจร การสัมมนาวิชาการโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ ภายในงานยังมีผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินที่จะมาร่วมปลดล็อกพันธนาการด้านหลักทรัพย์ค้ำประกัน ที่ไม่ได้มีแต่บ้านและที่ดินเท่านั้นถึงจะสามารถกู้เงินกับสถาบันการเงินได้ พร้อมไขข้อข้องใจ เผยเคล็ดลับการขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินให้ผ่านฉลุย โดยกูรูที่จะมาถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงลึก พร้อมตอบข้อซักถามจากประสบการณ์จริง ซึ่งช่วยลดความคลาดเคลื่อนในการตีความและการบังคับใช้กฎหมายด้านต่าง ๆ อย่างละเอียด และไฮไลต์ของงาน คือ การเข้าศึกษาดูงาน ณ กรมบังคับคดี หน่วยงานที่มีภารกิจด้านการบังคับหลักประกัน ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้เห็นกระบวนการทำงานจริง และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นายพูนพงษ์กล่าวว่า ในส่วนภูมิภาค กรมเตรียมสัญจรไปให้ความรู้ โดยมีรูปแบบงานเช่นเดียวกับที่กรุงเทพฯ ณ จังหวัดเชียงใหม่ ขอนแก่น และสงขลา โดยจะจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อเผยแพร่ความรู้ที่กล่าวมาข้างต้นแก่ SME และผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะพื้นที่ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่มีการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจจำนวนมาก ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนของแต่ละภูมิภาค เพราะการบังคับใช้กฎหมายให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด จำเป็นต้องสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องของทุกภาคส่วนทั้งผู้ให้หลักประกัน (SME) ผู้รับหลักประกัน (สถาบันการเงิน) รวมถึงหน่วยงานในกระบวนการบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งล้วนมีบทบาทสำคัญตั้งแต่ขั้นตอนการจัดทำสัญญาไปจนถึงการบังคับหลักประกันในทางปฏิบัติ
สำหรับกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจจะเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยปลดล็อกโอกาสทางการเงินและการใกล้ชิดแหล่งเงินทุนให้กับภาคธุรกิจ โดยเฉพาะกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ที่สามารถนำทรัพย์สิน ซึ่งเป็นทุนที่มีอยู่แล้วมาใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อได้หลากหลายรูปแบบ อาทิ สิทธิเรียกร้อง สินค้าคงคลัง เครื่องจักร กิจการ หรือแม้แต่ไม้ยืนต้นที่ปลูกบนที่ดินของตนเอง ช่วยเพิ่มทางเลือกและโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนสอดคล้องกับสภาพการดำเนินธุรกิจและเศรษฐกิจในปัจจุบัน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการขยายกิจการ สร้างการจ้างงาน และช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ
ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว สามารถสมัครเข้าร่วมได้ทางเว็บไซต์ www.dbd.go.th ตั้งแต่วันที่ 9 ก.พ.2569 เป็นต้นไปจนกว่าที่นั่งจะเต็ม โดยงานนี้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย สมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อน แล้วจะได้รับความรู้ดี ๆ กลับไป พร้อมเปิดโอกาสให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายมากยิ่งขึ้น โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองทะเบียนบริษัทมหาชนและหลักประกันทางธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โทร 0 2547 5048-9 Call Center 1570 e-mail : stro@dbd.go.th และ เว็บไซต์ www.dbd.go.th
ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ม.ค.2569) มีการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ รวมทั้งสิ้น 907,684 คำขอ คิดเป็นมูลค่าหลักประกันรวม 22,202,565 ล้านบาท โดยสิทธิเรียกร้อง (บัญชีเงินฝาก) เป็นทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกันมากที่สุด 17,930,069 ล้านบาท สัดส่วน 80.76% รองลงมา สังหาริมทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ได้แก่ สินค้าคงคลัง วัตถุดิบ เครื่องจักร รถยนต์ เรือ เครื่องบิน สัตว์พาหนะ 4,090,645 ล้านบาท สัดส่วน 18.42% ทรัพย์สินทางปัญญา 14,497 ล้านบาท สัดส่วน 0.07% กิจการ 1,742 ล้านบาท สัดส่วน 0.01% อสังหาริมทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 398 ล้านบาท สัดส่วน 0.002% ไม้ยืนต้น 192 ล้านบาท สัดส่วน 0.001% และมีผู้รับหลักประกันทางธุรกิจที่จดทะเบียนในระบบ 444 ราย แบ่งเป็น สถาบันการเงิน 45 ราย ผู้รับหลักประกันอื่น 399 ราย และมีผู้บังคับหลักประกัน 198 ราย