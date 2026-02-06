กนอ. ชู201 รง.ต้นแบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมปี68

กนอ.ประกาศรางวัลธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมปี 2568 เชิดชู 201 โรงงานต้นแบบที่ผ่านการประเมินเข้ม 5 มิติ โดยมี 53 โรงงานยอดเยี่ยมคว้า “ธงขาวดาวทอง” รักษามาตรฐานดีเยี่ยมต่อเนื่องถึง 6 ปี มุ่งมั่นขับเคลื่อนภาคผลิตไทยสู่เป้าหมาย Net Zero อย่างยั่งยืน
นายสุเมธ ตั้งประเสริฐ ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เป็นประธานในพิธีมอบธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและใบประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2568 เพื่อยกย่องโรงงานที่มีมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคมในระดับดีเยี่ยม โดยระบุว่า กนอ. มุ่งมั่นนำนิคมอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานสากลด้วยนวัตกรรมอย่างยั่งยืน มุ่งเน้นการบรรลุเป้าหมายก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2050 ผ่านการส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เพื่อลดของเสียให้เหลือน้อยที่สุด และยกระดับโรงงานสู่มาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industries) โดยโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และส่งเสริม การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการกำกับดูแลโรงงาน เพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมและชุมชนอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข
สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2568 มีโรงงานผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินรวมทั้งสิ้น 201 โรงงาน แบ่งเป็นโรงงานในสายงานปฏิบัติการ 1 จำนวน 122 โรงงาน และสายงานปฏิบัติการ 2 จำนวน 79 โรงงาน โดยมีโรงงานที่ได้รับผลการประเมินระดับดีเยี่ยมต่อเนื่องเป็นเวลา 6 ปี และได้รับรางวัลเกียรติยศ “ธงขาวดาวทอง” จำนวน 53 โรงงาน ซึ่งรางวัลดังกล่าวถือเป็นเครื่องหมายการันตีความมุ่งมั่นในการรักษามาตรฐานธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวใช้เกณฑ์การตรวจประเมินอย่างเข้มข้นใน 5 มิติสำคัญ ได้แก่ 1.มิติกายภาพ ด้านการบริหารจัดการพื้นที่โรงงานและทัศนียภาพที่เรียบร้อย 2.มิติเศรษฐกิจ ด้านการสร้างการเติบโตและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 3.มิติสิ่งแวดล้อม ด้านระบบการจัดการมลพิษและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 4.มิติสังคม ด้านการสร้างความพึงพอใจและการยอมรับจากชุมชนและส่วนท้องถิ่น และ 5.มิติการบริหารจัดการ ด้านความโปร่งใสในการดำเนินงานและระบบการตรวจสอบที่เป็นมาตรฐาน นอกจากนี้ โรงงานที่ จะได้รับรางวัลต้องไม่มีข้อร้องเรียนจากการประกอบกิจการ และไม่มีอุบัติเหตุร้ายแรงจนเป็นเหตุให้มีการหยุดประกอบกิจการ ในช่วงเวลาที่เข้ารับการประเมิน
สำหรับโรงงานต้นแบบที่ได้รับรางวัล “ธงขาวดาวทอง” ในปีนี้ นับว่ามีความพิเศษอย่างยิ่ง เนื่องจากมีโรงงานที่สามารถรักษามาตรฐานธงขาวดาวทองได้อย่างต่อเนื่องยาวนาน โดยได้รับ “ธงขาวดาวเขียว” ติดต่อกัน 6 ปี และได้รับ “ธงขาว ดาวทอง” ติดต่อกันอีก 6 ปี รวมเป็น 12 ปีต่อเนื่อง สะท้อนถึงความมุ่งมั่นและการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลอย่างแน่วแน่ จนนำไปสู่การได้รับรางวัลเกียรติยศ ทั้งนี้ มีโรงงานที่ได้รับรางวัลเกียรติยศรวม 9 แห่ง จาก 2 นิคมอุตสาหกรรม ดังนี้ นิคมอุตสาหกรรมบางปู ประกอบด้วย บริษัท สยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด, บริษัท สยาม พีวีเอส เคมิคอลส์ จำกัด, บริษัท พาราเคมีภัณฑ์ จำกัด และนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ ประกอบด้วย บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด, บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีโป จำกัด, บริษัท ไทย ลีคเลส คอร์ปอเรชั่น จำกัด, บริษัท อินโนลาเท็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท เซ้าท์เกท อุตสาหกรรม จำกัด และบริษัท สยามมิชลิน จำกัด