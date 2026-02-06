DITP จัด Live Streaming นำ KOL ขายสินค้าไทยในจีน ทำยอดกว่า 12 ล้าน

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) จัด Live Streaming นำ KOL ชื่อดัง ขายสินค้าไทยบนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซหลักของจีน ทั้ง Tmall, Douyin และ Kuaishou ช่วงเทศกาลชอปปิงตรุษจีน ยอดปังกว่า 12 ล้านบาท ข้าวหอมมะลิไทย น้ำมะพร้าว หมอนยางพารา เครื่องแกง ปาล์มสมุนไพรสุดฮอต เตรียมแผนจัดต่อเดือน มิ.ย.นี้ เปิดรับสมัครผู้สนใจ ก.พ. เน้นสินค้าแฟชัน ไลฟ์สไตล์
น.ส.สุนันทา กังวาลกุลกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมได้ร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครเซี่ยงไฮ้ จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และจำหน่ายสินค้าไทยผ่านการถ่ายทอดสด (Live Streaming) บนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซหลักของสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้แก่ Tmall, Douyin และ Kuaishou ภายใต้กิจกรรม “2026 China–Thailand Spring Festival Celebration: Live Gala” ในช่วงเทศกาลชอปปิงตรุษจีน เพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าและขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้าไทยในตลาดจีน
สำหรับการถ่ายทอดสดจำหน่ายสินค้าไทย กรมได้เชิญ KOL เข้าร่วมดำเนินกิจกรรมบนแพลตฟอร์มหลักทั้ง 3 แพลตฟอร์ม เช่น Douyin KOL : Wei San ผู้ติดตาม 12.904 ล้านคน, Zhou Xiaozhen ผู้ติดตาม 1.718 ล้านคน Tmall KOL : Mi feng huan le she ผู้ติดตาม 6.254 ล้านคน และ Kuaishou KOL : Xiao yuan bu tai yuan ผู้ติดตาม 0.916 ล้านคน เป็นต้น
โดยผลการดำเนินการถ่ายทอดสดต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 10 วัน ระหว่างวันที่ 15–25 ม.ค.2569 ที่ผ่านมา ได้รับความสนใจจากผู้บริโภคชาวจีนเป็นจำนวนมาก บรรยากาศการจำหน่ายเป็นไปอย่างคึกคัก ส่งผลให้เกิดการตัดสินใจสั่งซื้อสินค้าไทยในระดับสูง มียอดจำหน่ายข้าวหอมมะลิไทยกว่า 15,000 กิโลกรัม น้ำมะพร้าวกว่า 3,000 ลัง (ประมาณ 1 ตู้คอนเทนเนอร์) รวมถึงสินค้าไทยอื่น ๆ อีกกว่า 40 รายการ สร้างมูลค่ายอดจำหน่ายรวมกว่า 12 ล้านบาท ขณะเดียวกัน การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์และสื่อข่าวในประเทศจีนสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้มากกว่า 10 ล้านคน
สินค้าไทยที่ได้รับความสนใจและมียอดจำหน่ายสูงสุด อาทิ ข้าวหอมมะลิไทย น้ำมะพร้าว หมอนยางพารา Phutawan เครื่องแกง Real Thai Blue Elephant , Voodoo Massage Balm , Kavagood Sleep Balm , THAIAOCHI Mango และ ATREUS Ginger Shampoo เป็นต้น
ทั้งนี้ ก่อนการจัดกิจกรรม กรมได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมฝึกอบรมและคัดเลือกสินค้าไทยจากผู้ประกอบการที่สมัครเข้าร่วมโครงการกว่า 50 ราย ผ่านกิจกรรม Openhouse & Sourcing Forum เมื่อวันที่ 23 ธ.ค.2568 ที่ผ่านมา และได้คัดเลือกสินค้าที่มีศักยภาพเข้าร่วมกิจกรรม Live Commerce และได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการในรูปแบบวิดีโอเผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์ม Douyin โดยผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครเซี่ยงไฮ้ พร้อมกระจายข่าวและประชาสัมพันธ์ผ่าน KOL และ Influencer ด้านอาหารและไลฟ์สไตล์ของจีนที่มีชื่อเสียง รวมถึงสื่อออนไลน์อื่น ๆ อาทิ Little Red Book, Weibo และสำนักข่าวชั้นนำของจีน เพื่อสร้างการรับรู้สินค้าไทยในวงกว้าง
อย่างไรก็ตาม ในปี 2569 กรมยังได้เตรียมจัดกิจกรรม Live Commerce โดย KOL ผ่านแพลตฟอร์ม Tmall Global ในกลุ่มสินค้าแฟชัน และไลฟ์สไตล์ ในช่วงเดือน มิ.ย.2569 รองรับเทศกาลชอปปิง 6.18 (วันที่ 18 เดือน มิ.ย.2569) โดยในเดือน ก.พ.2569 จะดำเนินการเตรียมความพร้อมร่วมกับแพลตฟอร์มและเปิดรับสมัครผู้ประกอบการ และในเดือน มี.ค.2569 จะเริ่ม Kick off โครงการ พร้อมประชาสัมพันธ์รายละเอียดให้แก่ผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก โดยผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โทร.1169 หรือเว็บไซต์ www.ditp.go.th