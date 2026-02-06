“พาณิชย์”แจ้งข่าว ตุรกีเพิ่มขั้นตอนนำเข้าผลิตภัณฑ์นมและผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำ

กรมการค้าต่างประเทศ แจ้งข่าวตุรกีเพิ่มขั้นตอนการนำเข้าผลิตภัณฑ์อาหารที่ทำจากสัตว์หรือผลผลิตของสัตว์บางชนิด เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบความปลอดภัยด้านอาหารของสหภาพยุโรป (EU) เผยผู้ส่งออกสินค้ากลุ่มนม ปลาและอาหารทะเล เจลาตินและคอลลาเจนสำหรับบริโภค ต้องติดต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบในไทยก่อน และส่งข้อมูลไปยังกรมควบคุมอาหาร ตุรกี เพื่อให้การอนุมัติ
นางอารดา เฟื่องทอง อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมควบคุมอาหาร กระทรวงเกษตรและป่าไม้ สาธารณรัฐตุรกี ได้เพิ่มขั้นตอนการนำเข้าผลิตภัณฑ์อาหารที่ทำจากสัตว์หรือผลผลิตของสัตว์บางชนิด ได้แก่ สินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์นม ผลิตภัณฑ์จากนม ปลาและอาหารทะเล เจลาตินและคอลลาเจนสำหรับบริโภค เพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัยด้านอาหารและอาหารสัตว์ สาธารณสุขพืช สุขภาวะและการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ ตามกฎหมาย "Veterinary Services, Plant Health, Food and Feed Law" เลขที่ 5996 ของสหภาพยุโรป (EU) โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2569 ที่ผ่านมา
โดยภายใต้ระเบียบใหม่ ผู้ประกอบการที่จะสามารถส่งออกสินค้ากลุ่มดังกล่าวไปยังสาธารณรัฐตุรกีได้ ต้องเป็น 1.ผู้ประกอบการที่เป็นประเทศสมาชิก EU ที่ลงทะเบียนและได้รับการอนุมัติผ่านระบบ TRACE NT ของ EU และ 2.ผู้ประกอบการที่ไม่เป็นประเทศสมาชิก EU ที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงเกษตรและป่าไม้ สาธารณรัฐตุรกี
ทั้งนี้ ผู้ประกอบการไทย ที่ประสงค์จะส่งออกสินค้ากลุ่มดังกล่าวไปยังสาธารณรัฐตุรกี ให้ติดต่อหน่วยงานของไทยที่กำกับดูแลสินค้าแต่ละกลุ่ม (Certification Authority : CA) อาทิ สินค้าปลาและอาหารทะเล ให้ติดต่อไปที่กรมประมง เพื่อให้ดำเนินการส่งข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังกรมควบคุมอาหาร กระทรวงเกษตรและป่าไม้ สาธารณรัฐตุรกี เพื่อพิจารณาอนุมัติให้เป็นผู้ส่งออกไปยังสาธารณรัฐตุรกีต่อไป และหลังจากนั้น ผู้ประกอบการสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับอนุมัติให้ส่งออกได้ที่ระบบ Approved Establishment System of the Republic of Turkiye (TRIOS) โดยเข้าถึงได้ทางเว็บไซต์ https://trois.tarimorman.gov.tr/home
“การเพิ่มขั้นตอนการนำเข้าสินค้าข้างต้นของสาธารณรัฐตุรกี อาจไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ส่งออกไทยมากนัก เนื่องจากไทยมีการส่งออกสินค้ากลุ่มดังกล่าวไปสาธารณรัฐตุรกีเพียงเล็กน้อย แต่ผู้ส่งออกไทยควรศึกษาและติดตามข้อมูลกฎระเบียบตลอดจนเงื่อนไขการส่งออกอย่างใกล้ชิด เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการส่งออก โดยกรมจะติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับมาตรการของประเทศต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทราบสำหรับเตรียมความพร้อมในการปรับตัวกับนโยบายของประเทศคู่ค้าต่อไป”นางอารดากล่าว
สถิติการค้า ช่วง 11 เดือน ปี 2568 (ม.ค.-พ.ย.) ไทยมีการส่งออกสินค้าไปยังสาธารณรัฐตุรกี มูลค่ารวม 40,616.16 ล้านบาท โดยสินค้าส่งออกสำคัญ 3 อันดับแรก ได้แก่ 1.รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 2.เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ และ 3.ยางพารา และสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์นม ผลิตภัณฑ์จากนม ปลาและอาหารทะเล เจลาตินและคอลลาเจนสำหรับบริโภค ไทยมีการส่งออกไปยังสาธารณรัฐตุรกี มูลค่ารวม 498.68 ล้านบาท คิดเป็น 1.23% ของมูลค่ารวมการส่งออกสินค้าไปสาธารณรัฐตุรกี โดยส่วนใหญ่เป็นการส่งออกปลาที่ปรุงแต่งหรือทำไว้ไม่ให้เสีย คาเวียร์และของที่ใช้แทนคาเวียร์ (พิกัด 1604)