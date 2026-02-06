“บีทีเอส-กทม.”ร่วมมือลดฝุ่น PM2.5 จัดโปรฯใบเสร็จตรวจสภาพรถ-เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง แลกบัตรกำนัล 100 บาท ถึง 31มี.ค.69

บีทีเอส กรุ๊ปฯ จับมือ กทม. ขับเคลื่อนโครงการ Green List Plus “โปรสู้ฝุ่น ลด PM2.5” ใบเสร็จตรวจสภาพรถยนต์ เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง-ไส้กรอง จากภาคีที่เข้าร่วมแลกรับบัตรกำนัล 100 บาท ได้ที่สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส 4 แห่ง เริ่ม 6 ก.พ. - 31 มี.ค.69 หรือจนกว่าบัตรกำนัลจะหมด
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2569 นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) และนายสุมิตร ศรีสันติธรรม กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ บีทีเอส กรุ๊ปฯ นางสาวนริศรา ศรีสันต์ ที่ปรึกษา นางสาวสิณัฏฐา เกี่ยวข้อง ผู้อำนวยการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และฝ่ายพัฒนาเพื่อความยั่งยืน บีทีเอส กรุ๊ปฯ พร้อมด้วยนายพรพรหม ณ.ส. วิกิตเศรษฐ์ ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมสนับสนุนโครงการ Green List Plus “โปรสู้ฝุ่น ลด PM2.5” ณ สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสหมอชิต
โครงการนี้เป็นการเชิญชวนให้ประชาชนตรวจสอบสภาพรถยนต์ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และไส้กรอง เพื่อลดฝุ่น PM2.5 และร่วมกันขับเคลื่อนสร้างเมืองสู่เศรษฐกิจสีเขียว สำหรับประชาชนที่เข้าร่วมโครงการสามารถนำใบเสร็จการตรวจสอบสภาพรถ จากภาคีที่เข้าร่วมโครงการ มาแลกรับบัตรกำนัลมูลค่า 100 บาท ได้ที่สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส 4 แห่งที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ สถานีหมอชิต, สถานีสยาม, สถานีอโศก และสถานีช่องนนทรี ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2569 หรือจนกว่าบัตรกำนัลจะหมด
นายชัชชาติ กล่าวว่า ปัญหาฝุ่น PM2.5 เป็นความท้าทายที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน กรุงเทพมหานครขอขอบคุณหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนที่ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการ Green List Plus “โปรสู้ฝุ่น ลด PM2.5” ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงพลังความร่วมมือในการยกระดับมาตรการรับมือสถานการณ์ฝุ่นในช่วงฤดูฝุ่นของกรุงเทพมหานคร พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมกันดูแลรักษารถยนต์ โดยเฉพาะการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดการปล่อยมลพิษจากยานพาหนะ และมั่นใจว่าหากทุกฝ่ายร่วมมือกันจะสามารถลดปัญหาฝุ่น และยกระดับคุณภาพอากาศของกรุงเทพมหานครให้ดีขึ้นได้ในระยะยาว
นายสุมิตร ระบุว่า การเข้าร่วมสนับสนุนโครงการ Green List Plus “โปรสู้ฝุ่น ลด PM2.5” สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบีทีเอส กรุ๊ปฯ ที่มุ่งมั่นพัฒนาระบบการเดินทางด้วยพลังงานสะอาด เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero ภายในปี 2593 ควบคู่กับการพัฒนาประเทศ โดยบีทีเอส กรุ๊ปฯ ใช้ศักยภาพของระบบขนส่งมวลชนและธุรกิจในเครือ อาทิ รถไฟฟ้าบีทีเอส, รถไฟฟ้ามหานคร สายนัคราพิพัฒน์ (สายสีเหลือง), รถไฟฟ้ามหานคร สายวิวัฒน์นคร (สายสีชมพู) และรถไฟฟ้าสายสีทอง ในการส่งเสริมการเดินทางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของคนเมือง
ทั้งนี้ ตั้งแต่รถไฟฟ้าบีทีเอสเปิดให้บริการในปี 2542 ได้รองรับการเดินทางของประชาชนมากกว่า 4,500 ล้านเที่ยว และมีส่วนช่วยหลีกเลี่ยงการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แล้วกว่า 2.3 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า สะท้อนบทบาทของบีทีเอส กรุ๊ปฯ ในการร่วมขับเคลื่อนกรุงเทพมหานครสู่การเป็นเมืองที่สะอาด สุขภาพดี และยั่งยืน
โครงการ Green List Plus ‘โปรสู้ฝุ่น ลด PM2.5’ มุ่งเน้นการส่งเสริมให้ประชาชนเริ่มต้นจากการดูแลรักษารถยนต์ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวัน เพื่อลดการปล่อยมลพิษจากแหล่งกำเนิดอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งไม่เพียงช่วยบรรเทาปัญหาฝุ่น PM2.5 ในระยะสั้นเท่านั้น แต่ยังเป็นการวางรากฐานสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนเมือง และสนับสนุนการพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองที่สะอาด น่าอยู่ และมีความยั่งยืนในระยะยาว
ข้อกำหนด และเงื่อนไขการแลกรับบัตรกำนัล
1. ใบเสร็จการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และไส้กรองอากาศของรถยนต์จะต้องเป็นใบเสร็จจากภาคีที่เข้าร่วมโครงการ
2. ให้สิทธิเฉพาะใบเสร็จที่ออกโดยร้านค้าที่ร่วมลงทะเบียนเป็นภาคีกับโครงการนี้เท่านั้น
3. ใบเสร็จการตรวจสอบสภาพรถหรือการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องจะต้องลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึง 31 มกราคม 2569
4. ใบเสร็จต้องเป็นฟอร์มที่มีการระบุหมายเลขทะเบียนรถยนต์อย่างชัดเจน ขอสงวนสิทธิไม่รับใบเสร็จที่เขียนเติมเลขทะเบียนด้วยลายมือ
5. มีการลงทะเบียนผ่าน Green List Plus ซึ่งสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2569
6. ต้องเป็นใบเสร็จฉบับจริงเท่านั้น ไม่รับสำเนาใบเสร็จ และใบเสร็จต้องมีหมายเลขผู้เสียภาษีกำกับอยู่ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะขอเก็บใบเสร็จสำหรับเป็นหลักฐานการรับบัตรกำนัล
7. บัตรกำนัลสามารถแลกรับได้ที่สถานีรถไฟฟ้าที่เข้าร่วมโครงการ 4 สถานี ได้แก่ หมอชิต, ช่องนนทรี, สยาม และอโศก
8. ขอสงวนสิทธิการเข้าร่วมโครงการเฉพาะสมาชิก แรบบิท รีวอร์ดส เท่านั้น โดยไม่จำกัดระยะเวลาการเป็นสมาชิกของผู้เข้าร่วมโครงการ
9. บัตรกำนัลมีมูลค่า 100 บาท สามารถนำมาแลกเป็นมูลค่าในบัตรแรบบิทสำหรับการใช้จ่ายในระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส หรือร้านค้าที่สามารถชำระเงินด้วยบัตรแรบบิทได้ ทั้งนี้ บัตรกำนัลไม่สามารถนำมาแลกเป็นเงินสดได้
10. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำหลักฐานการตรวจสอบสภาพรถ หรือการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องมารับบัตรกำนัลได้ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ ถึง 31 มีนาคม 2569 หรือจนกว่าบัตรกำนัลจะหมด
11. สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บีทีเอส โทรศัพท์ 02-617-6000 LINE Official: @btsskytrain และ Facebook Page: รถไฟฟ้าบีทีเอส