เช็กด่วน! ”พระราม2 ปิดช่องทางหลักช่วง โรงเหล้าแสงจันทร์ ถึง รพ.นครธน ช่วง 11 - 22 ก.พ.69 ติดตั้งสะพานทางด่วน

กทพ. แจ้งปิดเบี่ยงจราจร บนถนนพระราม 2 ช่องทางหลัก (ขาเข้า - ขาออก) บริเวณก่อนโรงเหล้าแสงจันทร์ ถึง รพ.นครธน ช่วง 11 - 22 ก.พ.69 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อดำเนินการก่อสร้างติดตั้งชิ้นส่วนสะพานทางด่วนพระราม 3-ดาวคะนองฯ
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) แจ้งว่า จากที่กทพ.ได้ว่าจ้าง กิจการร่วมค้า ยูเอ็น - ซีซี ประกอบด้วย บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเชส แอนด์โปรดักส์ จำกัด เป็นผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้าง โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 1 โดยผู้รับจ้างจะดำเนินการก่อสร้างติดตั้งชิ้นส่วนสะพานของโครงการทางพิเศษดังกล่าว จึงมีความจำเป็นจะต้องปิดเบี่ยงจราจรช่องทางหลัก (ขาเข้า-ขาออก) บนถนนพระราม 2 ตั้งแต่ช่วงก่อนโรงเหล้าแสงจันทร์ ถึง รพ.นครธน (กม.6+350 - กม.7+500) ตั้งแต่วันที่ 11 - 22 กุมภาพันธ์ 2569 ตลอด 24 ชั่วโมง (หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ) โดยผู้ใช้ทางสามารถใช้ช่องทางคู่ขนานทดแทนชั่วคราว
และเพื่อความปลอดภัยผู้รับจ้างได้จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรตลอดเวลา และได้ทำการติดตั้งป้ายแจ้งเตือนก่อนถึงพื้นที่ก่อสร้างและติดตั้งไฟสัญญาณไฟจราจรต่าง ๆ ป้ายประชาสัมพันธ์ การเบี่ยงจราจรพร้อมไฟวับวาบ เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางได้ทราบ
ทั้งนี้ กทพ. ตระหนักและให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของประชาชนและผู้ใช้เส้นทาง โดยได้กำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเข้มงวดตลอดระยะเวลาดำเนินการ รวมถึงมีการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านความปลอดภัย เพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนและผู้ใช้ทางให้มากที่สุด
ขอความร่วมมือผู้ที่ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวโปรดสังเกตป้ายเตือน สัญญาณจราจรต่าง ๆ และปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของท่าน หากมีข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะสามารถแจ้งได้ที่ โทร. 08 4356 6129