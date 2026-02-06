“พาณิชย์”ขึ้นทะเบียน GI ใหม่ “ชมพู่คลองหาด” ของดี จ.สระแก้ว

กรมทรัพย์สินทางปัญญาประกาศขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) รายการใหม่ “ชมพูคลองหาด” ของดีจังหวัดสระแก้ว เป็นสินค้า GI ลำดับที่ 2 ต่อจากมะม่วงน้ำดอกไม้สระแก้ว มั่นใจช่วยเพิ่มมูลค่า เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร เผยมีจุดเด่น ผิวสีแดงสดถึงแดงเข้ม เนื้อแน่น หวาน กรอบ
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรม ได้ประกาศขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) รายการใหม่ คือ ชมพู่คลองหาด ซึ่งเป็นสินค้า GI ลำดับที่ 2 ของจังหวัดสระแก้ว ต่อจากมะม่วงน้ำดอกไม้สระแก้ว ซึ่งสะท้อนศักยภาพผลไม้เศรษฐกิจชายแดนภาคตะวันออกที่มีคุณภาพระดับพรีเมียม โดยมั่นใจว่าจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับผลไม้ และเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกได้เพิ่มขึ้น จากปัจจุบัน ที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 70 ล้านบาทต่อปี
สำหรับชมพูคลองหาด ปลูกในพื้นที่ 7 อำเภอ ได้แก่ อำเภอคลองหาด อำเภอเขาฉกรรจ์ อำเภอเมืองสระแก้ว อำเภอวังน้ำเย็น อำเภอวังสมบูรณ์ อำเภอวัฒนานคร และอำเภออรัญประเทศ ซึ่งมีสภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงและที่ราบเชิงเขาลาดเทไปยังตอนกลางของจังหวัด ดินระบายน้ำได้ดีและมีความอุดมสมบูรณ์จากการทับถมของตะกอนดินและอินทรียวัตถุที่น้ำพัดพาลงมาจากภูเขา โดยเฉพาะแร่ธาตุโพแทสเซียมที่ทำให้เนื้อชมพู่มีความแน่นและกรอบ ประกอบกับสภาพอากาศที่ร้อนชื้นสลับร้อนแล้ง อุณหภูมิค่อนข้างสูงตลอดทั้งปี ปริมาณฝนค่อนข้างน้อย ชมพู่คลองหาดจึงมีเนื้อแห้ง ไม่ฉ่ำน้ำ แต่รสชาติเข้มข้นเป็นเอกลักษณ์ และผิวชมพู่มีสีแดงสดถึงแดงเข้มเนื่องจากแสงแดดในฤดูแล้ง
ด้วยลักษณะพิเศษดังกล่าว ทำให้ชมพู่คลองหาดได้รับการยอมรับในวงกว้าง สามารถจำหน่ายในราคาสูงกว่าชมพู่ทั่วไปประมาณ 2-3 เท่า โดยมีราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 100 บาท สูงกว่าชมพู่ทั่วไปที่มีราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 35 บาท และมีศักยภาพส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเจาะตลาดผู้บริโภคผลไม้ระดับพรีเมียม
ทั้งนี้ กรมจะเดินหน้าส่งเสริมการจัดทำระบบควบคุมคุณภาพมาตรฐานสินค้า การตรวจสอบย้อนกลับที่น่าเชื่อถือ และส่งเสริมการตลาดให้กับชมพู่คลองหาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อขยายโอกาสทางการค้าและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ต่อไป
กลุ่มเกษตรกรหรือชุมชนท้องถิ่นที่มีสินค้าชุมชนที่มีอัตลักษณ์เชื่อมโยงกับแหล่งภูมิศาสตร์ สามารถขอรับคำปรึกษาเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนสินค้า GI ได้ที่ศูนย์บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญาแบบครบวงจร (IP One) ชั้น 3 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน โทร. 1368