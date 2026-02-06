xs
พัดลมฮาตาริ จัดนิทรรศการพิเศษ “Love Is in the Air”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นายวิทยา พานิชตระกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฮาตาริอิเลคทริค จำกัด ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมชมนิทรรศการพิเศษ “Love Is in the Air” ระหว่างวันที่ 29 ม.ค. – 8 ก.พ. 2569 ตั้งแต่เวลา 11:00 – 22:00 น.ที่เดอะ คอร์เนอร์ เฮาส์ กรุงเทพฯ
โดยภายในงานจะมีการจัดนิทรรศการเริ่มต้นจากคำถามง่าย ๆ ว่า ของใช้ธรรมดาอย่าง “พัดลม” มีความหมายกับชีวิตคนได้แค่ไหน ซึ่งHatari นำคำว่า “แฟน” ที่เป็นได้ทั้งคนรักและพัดลม มาตีความใหม่ ถ่ายทอดเรื่องราวความรักผ่านสายลมและประสบการณ์ที่อยากให้ทุกคนมาสัมผัสด้วยตัวเอง โดยร่วมออกแบบกับ Habits Design Studio เพื่อสื่ออารมณ์ ความสัมพันธ์ และความเป็นไทยอย่างอบอุ่น
จึงขอเชิญชวนคุณมาสัมผัสสายลมแห่งความสุขและช่วงเวลาดี ๆ ไปด้วยกัน

