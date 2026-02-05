เลี่ยงได้เลี่ยง!กทพ.แจ้งปิดช่องทางหลัก”สะพานต่างระดับบางขุนเทียน” 24 ชม.ติดตั้งสะพานทางด่วน ช่วง 11 ก.พ.- 15 มิ.ย.69

กทพ.แจ้งขอปิดเบี่ยงจราจรช่องทางหลัก บริเวณสะพานข้ามแยกทางต่างระดับบางขุนเทียน ช่วงกม.10+700- กม.9+500 เพื่อติดตั้งชิ้นส่วนสะพาน ช่วง 11 ก.พ. ถึง 15 มิ.ย. 2569 แนะคู่ขนานพระราม2 ยังใช้ได้ หรือเลี่ยงไปใช้ถ.เอกชัย ,ถ. บางขุนเทียน-ชายทะเล หรือ สะแกงาม
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) แจ้งว่า จากที่กทพ.ได้ว่าจ้าง กิจการร่วมค้า ยูเอ็น - ซีซี ประกอบด้วย บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเชส แอนด์โปรดักส์ จำกัด เป็นผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้าง โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 1 ดำเนินการก่อสร้างทางยกระดับ โดยจะมีการปิดจราจรทางหลัก ฝั่งขาเข้า-ขาออก ตลอด 24 ชั่วโมง บริเวณสะพานข้ามแยกทางต่างระดับบางขุนเทียน (กม.10+700- กม.9+500) เพื่อยกติดตั้งชิ้นส่วนสะพาน ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ ถึง 15 มิถุนายน 2569 (หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ) ผู้ใช้ทางสามารถใช้ช่องทางคู่ขนาน ทดแทนชั่วคราว
ขาเข้า กทม.
-ใช้ทางเบี่ยงที่ กม.10+800 วิ่งทางคู่ขนาน มุ่งหน้าดาวคะนองเข้าเส้นทางหลัก ที่กม.9+425
- ใช้ทางลัดสู่ถนนเอกชัย เลี้ยวซ้ายเข้าพระราม 2 ซอย 100 หรือ ซอย 82 เพื่อเชื่อมต่อถนนเอกชัย มุ่งหน้าดาวคะนอง
ขาออก กทม.
-ใช้ทางเบี่ยงที่ กม.8+945 วิ่งทางคู่ขนาน มุ่งหน้าสมุทรสาครเข้าเส้นทางหลักที่ กม.10+800
- ใช้ทางลัดผ่านบางขุนเทียน เข้า ถนน บางขุนเทียน-ชายทะเล หรือถนนสะแกงาม > ซอยเทียนทะเล20 > ซอยบางกระดี่ 35/1 เพื่อกลับออกสู่ถนนพระราม 2 มุ่งหน้าสมุทรสาคร
โดยทางโครงการจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรตลอดเวลา ทั้งนี้ กทพ. ได้ทำการติดตั้งป้ายแจ้งการจราจรก่อนถึงพื้นที่ก่อสร้างและติดตั้งไฟสัญญาณไฟจราจรต่าง ๆ ป้ายประชาสัมพันธ์การเบี่ยงจราจรพร้อมไฟวับวาบ เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางได้ทราบ
กทพ. ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอความร่วมมือผู้ที่ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวโปรดสังเกตป้ายเตือน สัญญาณจราจรต่าง ๆ โดยปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของท่านและผู้อื่น และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้
หากมีข้อร้องเรียนแจ้งเหตุ หรือ ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์สามารถแจ้งได้ที่ 084-356-6129