DITP รับรางวัล “องค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น”

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) เข้ารับรางวัลโล่เชิดชูเกียรติ “องค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น” จาก “บวรศักดิ์ อุวรรณโณ”
น.ส.สุนันทา กังวาลกุลกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า วันที่ 5 ก.พ.2569 ได้เข้ารับมอบรางวัลโล่เชิดชูเกียรติชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 จากนายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ รองนายกรัฐมนตรี ณ ห้องนิทรรศการ 5 ชั้น 1 อาคารหอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม
โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้รับการคัดเลือกโดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงพาณิชย์ (ศปท.) ที่ได้ดำเนินการประชุมคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมของกระทรวงพาณิชย์ เพื่อพิจารณาตรวจสอบและกลั่นกรองผลการประเมินหน่วยงานพาณิชย์คุณธรรมเบื้องต้น และมีมติคัดเลือกให้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เป็น “องค์กรพาณิชย์คุณธรรมต้นแบบโดดเด่น” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
สำหรับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้มีการดำเนินการเป็นไปตามเกณฑ์และการประเมินการเป็น “หน่วยงานพาณิชย์คุณธรรม” ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566-2570) โดยมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นตามเป้าหมายคุณธรรมภายใต้กรอบ 3 มิติ (หลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรมไทย) และ 5 คุณธรรม (พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู) ซึ่งหน่วยงานภายในกรมได้รับผลการประเมินเป็นหน่วยงานพาณิชย์คุณธรรมต้นแบบ จำนวน 13 หน่วยงาน (คิดเป็นร้อยละ 100) จากทั้งหมด 13 หน่วยงาน สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและตั้งใจในการขับเคลื่อนด้านคุณธรรมจริยธรรม ให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง
ทั้งนี้ มีผลการทำงานที่โดดเด่นในด้านคุณธรรมด้านต่าง ๆ จากหน่วยงาภายในกรม อาทิ โครงการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรกรม ปลูกฝังการเรียนรู้การอยู่ร่วมกันภายใต้ความหลากหลายของสังคมและวัฒนธรรม ณ ชุมชนกุฎีจีน โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างมาตรฐานจริยธรรมในเรื่องการยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ หัวข้อ “ย่างพระบาทที่ยาตรา” กิจกรรม จิตอาสาพัฒนา “สค.ทำดีเพื่อสังคม” แบ่งปันถุงผ้า ถุงกระดาษ เพื่อให้ผู้ป่วยใส่ยากลับบ้าน ณ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี “กินง่าย อยู่ง่าย Style สบก.” จัดกิจกรรมเชิญชวนให้บุคลากรร่วมกันแสดงออกถึงการกินอยู่อย่างพอเพียง เรียบง่ายและมีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต และกิจกรรม “คำคมฉุกคิด ให้แง่คิดสุจริต” เพื่อเสริมสร้างและส่งเสริมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2569 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ มุ่งมั่นที่จะสานต่อการขับเคลื่อนการเป็นหน่วยงานพาณิชย์คุณธรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษามาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของหน่วยงานให้มีความมั่งคงและยั่งยืนต่อไป