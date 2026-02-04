กรมพัฒน์ชวนผู้ประกอบการ อบรมหลักสูตร “นักการค้ามืออาชีพ”

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าทำหลักสูตรนักการค้ามืออาชีพยุคใหม่ เป็นเวทีปั้นนักธุรกิจให้มีความพร้อมทั้งทักษะ คอนเนคชัน ที่จะช่วยเกื้อหนุนธุรกิจให้เติบโตในสมรภูมิการค้ายุคดิจิทัล และพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เปิดรับสมัครผู้ประกอบการที่สนใจตั้งแต่วันนี้ถึง 2 มี.ค.69 เป้า 150 ราย ก่อนคัดเหลือ 50 รายเข้าสู่กระบวนการติวเข้ม 5 เดือน
นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมมีแผนที่จะผลักดันให้ SME ไทยก้าวข้ามขีดจำกัดเดิม ๆ สู่การเป็นนักการค้ามืออาชีพที่มีศักยภาพพร้อมแข่งขันในระดับสากล ผ่านการจัดทำหลักสูตรนักการค้ามืออาชีพยุคใหม่ (Smart Professional Entrepreneur : DBD-SPE) รุ่นที่ 14 เพื่อเป็นเวทีที่จะสร้างนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่เพียบพร้อมทั้งทักษะ (Skill) และคอนเนคชัน (Connection) ที่จะช่วยเกื้อหนุนให้ธุรกิจเติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน เพราะในสมรภูมิการค้ายุคดิจิทัลที่พฤติกรรมผู้บริโภคและเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ความเป็นมืออาชีพและพลังของเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ คือ กุญแจสำคัญที่จะช่วยให้ SME ยืนหยัดได้อย่างแข็งแกร่ง
สำหรับหลักสูตร DBD-SPE จะเริ่มต้นจากการเปิดโลกทัศน์ในงานสัมมนา “SME NEXT : The Professional Era : เติบโตและแตกต่างด้วยพลังดิจิทัล” ในวันจันทร์ที่ 2 มี.ค.2569 ณ โรงแรมทีเค.พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการจำนวน 150 ราย ได้เข้ามาร่วมอัปเดตเทรนด์การค้าและรับแรงบันดาลใจจากวิทยากรระดับแถวหน้าของวงการอย่าง คุณซีเค เจิง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) Fastwork แพลตฟอร์มฟรีแลนซ์ชั้นนำ บรรยายหัวข้อ “คิดใหม่ ทำใหม่ โตใหม่ : สูตรสำเร็จธุรกิจยุคดิจิทัล” และคุณศิลา พีรวัฒฑึก Content Creator ช่องพ่อมด TikTok บรรยายหัวข้อ “Social Commerce พลิกเกมธุรกิจ ในยุคคนซื้อจากปลายนิ้ว”
จากนั้น จะยกระดับขึ้นสู่การพัฒนาเชิงลึก โดยคัดเลือกผู้ประกอบการศักยภาพสูงเพียง 50 ราย เพื่อก้าวเข้าสู่กระบวนการบ่มเพาะอย่างจริงจังตลอดระยะเวลากว่า 5 เดือน (มี.ค.-ก.ค.2569) ซึ่งนอกเหนือจากการติวเข้มกลยุทธ์ธุรกิจในรูปแบบ Group Coaching จำนวน 52 ชั่วโมง และเรียนรู้จากกูรูตัวท็อปแบบ Exclusive พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านการศึกษาดูงานในองค์กรชั้นนำแล้ว สิ่งที่ถือเป็นกำไรสำคัญ ที่ประเมินค่าไม่ได้ คือ สุดยอดเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ (Exclusive Business Network) เพราะท่านจะได้ใช้เวลาเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนผู้ประกอบการที่มีเป้าหมายเดียวกันทั้ง 50 ราย ก่อให้เกิดสังคมแห่งการเกื้อกูลที่สามารถต่อยอดไปสู่การเป็นคู่ค้า หรือพันธมิตรทางธุรกิจที่แข็งแกร่งได้ในอนาคต
ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดผ่านการให้คำปรึกษาแบบตัวต่อตัว (One-on-One Coaching) เพื่อแก้ Pain Point ธุรกิจได้แบบตรงจุด พร้อมร่วมเวทีนำเสนอแผนธุรกิจ (Content Pitching) เพื่อชิงรางวัลต้นแบบนักการค้ามืออาชีพ (The Best Practice) และจัดทำ Content เพื่อโปรโมตและสร้างยอดขายให้กับธุรกิจบนสื่อชั้นนำแบบนำไปใช้ได้ทันที
“นี่คือโอกาสทองสำหรับผู้ประกอบการที่จะได้เรียนรู้จากสุดยอดผู้นำตัวจริงในสนามธุรกิจ พร้อมสร้างเครือข่ายพันธมิตรที่แข็งแกร่ง เพื่อร่วมกันพัฒนาโมเดลธุรกิจให้พร้อมรับทุกความท้าทายในอนาคต กรมขอเชิญชวนผู้ประกอบการที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่เว็บไซต์ www.dbd.go.th (เลือกหัวข้อ อบรม/สัมมนา) ได้ตั้งแต่วันนี้-2 มี.ค.2569”นายพูนพงษ์กล่าว