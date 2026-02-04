“พาณิชย์” โปรโมตข้าวอินทรีย์ไทย จัดแคมเปญกระตุ้นการบริโภค พาร่วมงานแสดงสินค้า

กรมการค้าต่างประเทศเดินหน้าประชาสัมพันธ์ข้าวอินทรีย์ไทย เตรียมจัดคณะผู้แทนการค้าไปสวิสและเยอรมนีเดือน ก.พ.นี้ พบปะหารือกับหน่วยงาน องค์กรด้านข้าวอินทรีย์ และผู้นำเข้า พร้อมจัดกิจกรรมรณรงค์บริโภคข้าวอินทรีย์ไทยร่วมกับร้านอาหาร Thai SELECT เผยยังจะนำวิสาหกิจชุมชน SME เข้าร่วมแสดงสินค้าในงาน BIOFACH 2026 และ NPEW 2026 ด้วย
นางอารดา เฟื่องทอง อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในปี 2569 กรมมีแผนดำเนินโครงการส่งเสริมตลาดและประชาสัมพันธ์ข้าวอินทรีย์ไทย เพื่อเร่งยกระดับข้าวอินทรีย์ไทยที่มีคุณภาพสูง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ในตลาดพรีเมียมทั่วโลก ตามนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ในการเพิ่มมูลค่าและสร้างความยั่งยืนให้ภาคการเกษตรไทย โดยมีกำหนดจัดคณะผู้แทนการค้าเดินทางไปเจรจาขยายตลาดและกระชับความสัมพันธ์ทางการค้า ณ สมาพันธรัฐสวิส และสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ในช่วงเดือน ก.พ. 2569
สำหรับการเดินทางไปครั้งนี้จะพบปะหารือกับหน่วยงาน องค์กรด้านข้าวอินทรีย์ รวมถึงผู้นำเข้าข้าวรายสำคัญ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกด้านแนวโน้มตลาด มาตรฐาน และความต้องการของผู้บริโภค อันจะช่วยเปิดโอกาสใหม่ๆ ในการส่งออกข้าวอินทรีย์และผลิตภัณฑ์จากข้าวอินทรีย์ของไทย
ทั้งนี้ ยังจะจัดกิจกรรมรณรงค์บริโภคข้าวอินทรีย์ไทย “Healthy Life by Thai Organic Rice” ภายใต้แคมเปญ Thai Organic Rice x Thai SELECT : Taste Thailand Taste Organic Rice โดยจะร่วมมือกับร้านอาหารไทยที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ในเมืองซูริค สมาพันธรัฐสวิส และนครแฟรงก์เฟิร์ต สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี รวมประมาณ 10 แห่ง จัดแคมเปญส่งเสริมการขายเป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์ เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวของข้าวอินทรีย์ไทยในมิติของสุขภาพ รสชาติ และความประณีตที่ใส่ใจในคุณภาพมาตรฐาน และพิถีพิถันในการผลิต ผ่านเมนูอาหารไทยคุณภาพ
โดยลูกค้าที่สั่งเมนูพิเศษจากข้าวอินทรีย์ไทย สามารถร่วมลงทะเบียนสะสมแต้มเพื่อลุ้นรับรางวัลพิเศษ อาทิ ตั๋วเครื่องบินไป-กลับประเทศไทย คอร์สเรียนทำอาหารไทย และ Gift Voucher รับประทานอาหารไทย ณ ร้าน Thai SELECT โดยจะมีการเชิญผู้นำเข้ารายสำคัญ Influencers ท้องถิ่น และสื่อมวลชน เข้าร่วมพิธีเปิดและกิจกรรม Kick-off เพื่อสร้างการรับรู้ในวงกว้าง
ขณะเดียวกัน กรมมีแผนต่อยอดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้าวอินทรีย์ไทยร่วมกับ Key Influencers ที่มีชื่อเสียงในตลาดสำคัญ เช่น สหรัฐอเมริกา จีน และสหภาพยุโรป ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย ในช่วงไตรมาสที่ 3-4 ของปีงบประมาณ 2569 ด้วย
นอกจากนี้ กรมยังจะนำผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน และ SME รวม 12 ราย เข้าร่วมงานแสดงสินค้าเกษตรอินทรีย์นานาชาติชั้นนำ ได้แก่ งาน BIOFACH 2026 ณ เมืองนูเรมเบิร์ก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ระหว่างวันที่ 10-13 ก.พ. 2569 และงาน Natural Products Expo West (NPEW) 2026 ณ สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 3-6 มี.ค. 2569 เพื่อเปิดเวทีให้ผู้ประกอบการไทยได้แสดงศักยภาพของข้าวอินทรีย์และผลิตภัณฑ์จากข้าวไทยที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้ข้าวไทย และเชื่อมโยงเครือข่ายทางการค้ากับคู่ค้าจากทั่วโลก
“กรมเชื่อมั่นว่าการผลักดันข้าวอินทรีย์ไทยจะไม่เพียงช่วยเพิ่มมูลค่าให้สินค้าเกษตรไทย แต่ยังช่วยสร้างรายได้ที่มั่นคงให้เกษตรกร ผู้ประกอบการ และ SME ไทย พร้อมขับเคลื่อนข้าวไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนในตลาดโลก ซึ่งเป็นการดำเนินการที่สำคัญสอดคล้องกับนโยบายข้าวประณีตของกระทรวงพาณิชย์ที่มุ่งเน้นการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร การขยายตลาดส่งออก และการพัฒนาเศรษฐกิจไทยบนพื้นฐานของความยั่งยืน” นางอารดากล่าว
การส่งออกข้าวอินทรีย์ของไทยในปี 2568 ปริมาณ 26,110 ตัน มูลค่า 1,210 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2567 ที่มีปริมาณส่งออก 22,293 ตัน มูลค่า 1,088 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 17.12% และ 11.21% ตามลำดับ โดยตลาดส่งออกหลักเป็นกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูงที่ผู้บริโภคใส่ใจในสุขภาพและให้ความสำคัญกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น สหรัฐฯ จีน อิตาลี เบลเยียม สวิตเซอร์แลนด์ เป็นต้น