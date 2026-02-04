DITP เผยเกษตรไทยมีโอกาสขายจีน แนะร่วมงานแฟร์ เป็นเวทีเปิดตัว หาคู่ค้า

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) เผยจีนเดินหน้ากระตุ้นการบริโภคระดับประเทศในปี 69 เน้นกระตุ้นแบบเจาะจงที่สินค้าเกษตร การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ชี้ไทยมีโอกาสขายสินค้าเกษตร โดยเฉพาะช่วงเทศกาลตรุษจีนที่กำลังจะมาถึง แนะนำสินค้าไทยเข้าร่วมงานแสดงสินค้า เวทีจับคู่ธุรกิจ เพื่อเปิดตัวและหาคู่ค้า
น.ส.สุนันทา กังวาลกุลกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่ากรมได้มอบนโยบายให้ทูตพาณิชย์ที่ประจำอยู่ในประเทศต่าง ๆ ทำการสำรวจลู่ทางการค้า และโอกาสการส่งออกสินค้าไทยไปยังประเทศที่ประจำอยู่ ตามนโยบายกระทรวงพาณิชย์ ล่าสุดได้รับรายงานจากนายสกรรจ์ แสนโสภา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีนเพื่อกระตุ้นการบริโภคระดับประเทศ ปี 2569 เพื่อใช้ประโยชน์จากกระแสการบริโภคที่เฟื่องฟูในช่วงเทศกาลตรุษจีน โดยเน้นกระตุ้นเศรษฐกิจแบบเจาะจงเป้าหมายไปที่สินค้าเกษตร การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และโอกาสในการส่งออกสินค้าของไทย โดยเฉพาะสินค้าเกษตรที่คาดว่าจะส่งออกไปขายได้เพิ่มขึ้น
โดยทูตพาณิชย์ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ล่าสุดกระทรวงเกษตรจีนและเอกชนได้เปิดตัวแคมเปญ “ลิ้มลองสินค้าพิเศษ สัมผัสรสชาติปีใหม่” ซึ่งประกอบด้วยงานแสดงสินค้าปีใหม่ อีคอมเมิร์ซแบบไลฟ์สตรีมมิ่ง และการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรคุณภาพสูง เพื่อกระตุ้นการบริโภคซึ่งจะเป็นโอกาสทองของสินค้าไทย เช่น ทุเรียน มะม่วง ข้าวคุณภาพดี และซอสไทย ที่จะขายได้เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลตรุษจีนที่กำลังจะมาถึงนี้ โดยสินค้าไทยได้เปรียบสินค้าจากประเทศอื่น ๆ เพราะมีคุณภาพ มาตรฐาน ได้สิทธิพิเศษทางภาษี ผ่านพิธีการศุลกากรได้เร็ว และสินค้าไทยยังสามารถขายผ่านช่องทางออนไลน์ ที่รัฐบาลจีนให้การอุดหนุนแพลตฟอร์ม เพื่อลดต้นทุนให้กับร้านค้าด้วย
นอกจากนี้ สินค้าไทยยังมีโอกาสในการขยายตลาดเข้าสู่จีน ผ่านกิจกรรมสำคัญต่าง ๆ ได้แก่ งานมหกรรมนำเข้านานาชาติจีน (CIIE) ประจำปี 2026 ซึ่งจะจัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมและนิทรรศการแห่งชาติเซี่ยงไฮ้ ระหว่างวันที่ 5-10 พ.ย.2569 การประชุมจับคู่ธุรกิจการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรในเขตสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแยงซี ประจำปี 2026 จะจัดขึ้นที่ Nongfa City Kitchen ณ เมืองหางโจว ในวันที่ 12 ก.ย.2569 และตลาดจัดหาและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรคุณภาพสูงในเขตสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแยงซี ประจำปี 2026 จะจัดขึ้นที่ Huanxi Cultural Square ในเมืองหนานตง มณฑลอานฮุย ระหว่างวันที่ 14-16 พ.ย.2569
“ผู้ประกอบการไทย ที่ต้องการจะขายสินค้าเข้าสู่ตลาดจีน โดยเฉพาะสินค้าเกษตร สามารถใช้ประโยชน์จากนโยบายกระตุ้นการบริโภคของจีน ผลักดันสินค้าไทยเข้าไปจำหน่าย และใช้ช่องทางการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า หรืองานจับคู่ธุรกิจ เพื่อแนะนำสินค้าไทย และเพิ่มโอกาสในการหาคู่ค้า เพิ่มโอกาสส่งออก ซึ่งกรมพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือ และผลักดันให้มีการส่งออกไปจีนได้เพิ่มขึ้นต่อไป” น.ส.สุนันทากล่าว