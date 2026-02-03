DITP โชว์ผลนำผู้ประกอบการร่วมงาน Gulfood 2026 ขายได้กว่า 7 พันล้าน

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) โชว์ผลนำผู้ประกอบการไทย 184 บริษัท เข้าร่วมงาน Gulfood 2026 ดูไบ เผยมีผู้ซื้อ ผู้นำเข้า นักธุรกิจเข้าชมและเจรจาการค้า 13,810 ราย ตกลงซื้อขาย 7,162 ล้านบาท ระบุผู้ประกอบการสุดปลื้ม ขายสินค้าได้มาก อยากเข้าร่วมงานอีก
นายสุรินทร สุนทรสนาน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงผลการนำผู้ประกอบการไทยจำนวน 184 บริษัท เข้าร่วมงาน Gulfood 2026 ในรูปแบบคูหาประเทศไทย (Thailand Pavilion) ระหว่างวันที่ 26–30 ม.ค.2569 ณ Dubai World Trade Center (DWTC) และ Dubai Exhibition Center (DEC) เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ว่า การเข้าร่วมงานครั้งนี้ กรมได้ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองดูไบ และหอการค้าไทย นำผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมงานเป็นครั้งที่ 24 และประสบความสำเร็จเกินเป้า มีผู้ซื้อผู้นำเข้า นักธุรกิจ จากประเทศต่าง ๆ เข้าเยี่ยมชมและเจรจาการค้ากับผู้ประกอบการไทยรวม 13,810 ราย และมีการตกลงซื้อขายรวม 7,162 ล้านบาท โดยสินค้าที่ได้รับความสนใจสูงสุด ได้แก่ แป้งข้าวเจ้า แป้งข้าวเหนียว เส้นก๋วยเตี๋ยว น้ำมันรำข้าว ทูน่ากระป๋อง ผลไม้กระป๋อง ผลไม้อบแห้ง แกงไทย Plant-based พร้อมรับประทาน น้ำมะพร้าวกระป๋อง เป็นต้น
สำหรับการเข้าร่วมงานในครั้งนี้ ในส่วนของคูหาประเทศไทย กรมได้บูรณาการร่วมกับกรมการค้าต่างประเทศในการจัดแสดงคูหาประชาสัมพันธ์ข้าวไทย และกรมการค้าภายในจัดแสดงคูหาประชาสัมพันธ์ผลไม้ไทย และยังได้รับเกียรติจาก น.ส.ฐาณิฏา โขมพัตราภรณ์ คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เข้าเยี่ยมชม ให้ข้อคิดเห็น และคำแนะนำที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการไทยในการพัฒนาสินค้าและขยายโอกาสทางการตลาด
ทั้งนี้ กรมยังได้นำคณะเข้าหารือกับบริษัท Modhvadia General Trading LLC. ผู้นำเข้าและผู้กระจายสินค้าอาหารไทยและสินค้าอุปโภคบริโภคจากประเทศไทยรายใหญ่ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ มีลูกค้าหลักเป็นร้านอาหาร โรงแรม และร้าน Grocery เอเชีย และมีการส่งผ่านไปยังประเทศใกล้เคียง อาทิ โอมาน บาห์เรน และกาตาร์ และได้หารือกับบริษัท Berry Mount Vegetables and Fruits Trading LLC. หนึ่งในผู้นำเข้า ผู้ส่งออก และผู้จัดจำหน่ายผักผลไม้สดรายใหญ่ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ มีการนำเข้าจากประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก เพื่อกระจายให้กับซุปเปอร์มาร์เก็ต โรงแรม ร้านอาหาร และผู้ค้าส่งในภูมิภาค โดยบริษัทมีความประสงค์จะนำเข้าผักผลไม้จากเกษตรกรผู้ผลิตโดยตรง และต้องการให้มีการควบคุมคุณภาพผลผลิตตั้งแต่ต้นทาง
“สินค้าอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าเกษตรของไทย ได้รับความสนใจจากผู้ซื้อผู้นำเข้าที่เข้าเยี่ยมชมงานเป็นอย่างมาก มีผู้ประกอบการผู้ส่งออกที่นำเสนอสินค้าใหม่ และสินค้าที่มีนวัตกรรมเพิ่มมูลค่า สามารถปิดดีลได้ภายในงาน โดยผู้ประกอบการไทยที่เข้าร่วมงานทุกรายต่างพึงพอใจ และประสงค์ให้กรมสนับสนุนผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมงานต่อไป และในส่วนของการหารือร่วมกับผู้นำเข้า ได้มีการหารือถึงความร่วมมือในการกระจายสินค้าเกษตรไทย โดยเฉพาะผลไม้ไปยังประเทศอื่น ๆ ที่เป็นเครือข่ายของผู้นำเข้า เช่น อินเดีย และละตินอเมริกา รวมถึงการนำเข้าผลไม้ชนิดอื่น ๆ เพิ่มเติม เพื่อให้เกิดความหลากหลายของผลไม้ไทยที่จะเข้าสู่ตลาดยูเออีให้มากขึ้น”นายสุรินทรกล่าว
งาน Gulfood 2026 เป็นงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคตะวันออกกลาง จัดขึ้นเพื่อเจรจาธุรกิจเท่านั้น โดยในปีนี้จัดเป็นครั้งที่ 31 และเป็นปีแรกที่ขยายสถานที่จัดงานเพิ่มเป็น 2 แห่ง มีผู้เข้าร่วมแสดงสินค้ารวมกว่า 8,500 ราย จากทั่วโลก กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเข้าร่วมงานในรูปแบบคูหาประเทศไทย (Thailand Pavilion) เป็นครั้งที่ 24 บนพื้นที่ 1,546 ตารางเมตร ผู้ประกอบการไทยเข้าร่วม 184 ราย ใน 5 โซน แบ่งเป็น 1.โซน World Food จำนวน 120 ราย 2.โซน Beverages จำนวน 39 ราย 3.โซน Rice, Pulses and Grains จำนวน 17 ราย 4.โซน Meat & Poultry จำนวน 2 ราย และ 5.โซน Gulfood Fresh จำนวน 6 ราย