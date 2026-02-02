BEM ร่วมงาน HighwaysTH 2026 สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ใช้ทางพิเศษ

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM เข้าร่วมงาน HighwaysTH 2026 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวพลอยลภัสร์ สิงห์โตทอง ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่ง นายอัลวิน จี รองกรรมการผู้จัดการ BEM ในฐานะผู้แทนบริษัทฯ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานและเยี่ยมชมบูธนิทรรศการของ BEM ขณะเดียวกันยังได้ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองด้านความปลอดภัยและนวัตกรรมประหยัดพลังงานร่วมกับผู้เข้าร่วมงานของประเทศต่าง ๆ
สำหรับในช่วงของการบรรยายพิเศษ นายวชิระพร อัจฉรารัตนโสภณ ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิศวกรรมโยธาจาก BEM ได้ร่วมแบ่งปันข้อมูลของทางพิเศษ ในหัวข้อ “การบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานในเหตุแผ่นดินไหว และการวางแผนปฏิบัติการด้วยเทคโนโลยี IoT” เพื่อแสดงศักยภาพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบโครงสร้างพื้นฐาน ในการตรวจจับแรงสั่นสะเทือนจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่มีความแม่นยำสูงถึง 95% ตลอดจนยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนและสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการอย่างต่อเนื่อง
การเข้าร่วมงานในครั้งนี้ สะท้อนความมุ่งมั่นของ BEM ในการสนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ควบคู่กับการสร้างความร่วมมือกับภาคการศึกษา เพื่อร่วมขับเคลื่อนระบบคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานของประเทศให้ก้าวสู่ความยั่งยืน