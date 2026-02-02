“สุนันทา”กางแผนดันส่งออกปี 69 ลุยจัด 700 กิจกรรม ตั้งเป้าเพิ่มรายได้ 1.42 แสนล้าน

“สุนันทา”เปิดแผนดันส่งออกปี 69 เตรียมจัด 700 กิจกรรม ตั้งเป้าสร้างมูลค่าการค้า 142,000 ล้านบาท มีผู้ประกอบการได้ประโยชน์ 294,500 ราย ชูกิจกรรมพิเศษ มอบรางวัลไทยแลนด์ เบสต์ แฟรนด์ ให้ผู้นำเข้า จัด Special Task Force บุกเจาะ 6 ประเทศ ดันส่งออกแบบเจาะลึก เน้นสหรัฐฯ ยุโรป ยกระดับร้าน TOPTHAI เพิ่มโอกาสขายออนไลน์ จัดงาน DITP Expo 2026 ล่าสุดเพิ่มภารกิจใหม่ ช่วยหาวัตถุดิบ ส่งเสริมออกไปลงทุนต่างประเทศ ชี้บาทแข็ง กระทบส่งออก
น.ส.สุนันทา กังวาลกุลกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงแผนการขับเคลื่อนการส่งออกในปี 2569 ว่า กรมมีแผนดำเนินโครงการและกิจกรรมส่งเสริมการค้าประมาณ 700 โครงการ ตั้งเป้าสร้างมูลค่าการค้า 142,000 ล้านบาท มีผู้ประกอบการได้รับประโยชน์กว่า 294,500 ราย ครอบคลุมกิจกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิ งานแสดงสินค้านานาชาติ การจับคู่เจรจาธุรกิจ การส่งเสริมการค้าออนไลน์ผ่าน thaitrade.com การพัฒนาแฟรนไชส์ไทยสู่สากล การจัดคณะผู้แทนการค้า และการส่งเสริมการขายผ่านห้างสรรพสินค้าและโมเดิร์นเทรดในหลายภูมิภาคทั่วโลก
ทั้งนี้ กรมจะเพิ่มกิจกรรมพิเศษ เป็นการขับเคลื่อนการส่งออกเชิงรุกและมุ่งเป้าอีกหลายกิจกรรม อาทิ โครงการไทยแลนด์ เบสต์ แฟรนด์ หรือมิตรแท้การค้าไทย โดยจะเชิญผู้นำเข้ารายสำคัญจากทั่วโลกประมาณ 20 ราย เข้ามารับรางวัลจากนายกรัฐมนตรีในเดือน มี.ค.2569 เพื่อแสดงความขอบคุณ ที่เป็นแฟนคลับสินค้าไทย มีการอุดหนุนสินค้าไทยอย่างต่อเนื่อง
ขณะเดียวกัน จะเดินหน้าโครงการ Special Task Force (STF) เพื่อบุกตลาดใหม่ใน 6 ประเทศ ได้แก่ ซาอุดีอาระเบีย จีน อินเดีย เวียดนาม แอฟริกา และลาตินอเมริกา ตั้งเป้าส่งเสริมผู้ประกอบการ 175 ราย และสร้างมูลค่าการค้า 700 ล้านบาท โดยผลการดำเนินงานระยะแรกใน 4 ประเทศ มีผู้ประกอบการเข้าร่วมแล้ว 106 ราย คาดว่าจะสร้างมูลค่าการค้าได้กว่า 477.52 ล้านบาท และอยู่ระหว่างขยายผลไปยังตลาดแอฟริกาและลาตินอเมริกาในช่วงต้นปี 2569
นอกจากนี้ มีแผนผลักดันการส่งออกแบบเจาะลึก โดยสหรัฐฯ จะผลักดันให้สินค้าไทยเข้าไปแทนสินค้าของคู่แข่ง ซึ่งได้จัดเจรจากับผู้นำเข้ารายใหญ่สหรัฐฯ ไปแล้ว เมื่อเดือน ธ.ค.2568 และจะกำลังเชิญบริษัท Otis McAllister, Inc เยือนไทยในลักษณะ Exclusive Incoming Trade Mission ระหว่าง 24–28 ก.พ.2569 ยุโรปมีแผนคุยกับบริษัท Lidl & Kaufland Asia Pte. Limited บริษัทค้าปลีกรายใหญ่ของยุโรป ที่มีสาขาในหลายประเทศ และเสนอจัดบิสสิเนส แมชชิ่ง กับผู้ส่งออกไทย เน้นสับปะรด น้ำมะพร้าว อาหารสัตว์เลี้ยง รวมไปถึงสินค้าประเภทอื่น ๆ และหารือกับบริษัท Mitsui ญี่ปุ่น เพื่อวางแนวทางความร่วมมือทางการค้าในอนาคต โดยเฉพาะการนำสินค้าไทยไปจำหน่าย
นางสุนันทากล่าวว่า กรมยังมีแผนยกระดับร้าน TOPTHAI ที่เปิดจำหน่ายอยู่บนแพลตฟอร์ออนไลน์ 8 แพลตฟอร์มใน 10 ประเทศ ให้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น เช่น ยุโรป และมีรายการสินค้าเพิ่มขึ้นจากเดิมที่เน้นอาหาร เครื่องดื่ม เช่น แฟชัน ไลฟ์สไตล์ในตลาดสหรัฐฯ การยกระดับแพลตฟอร์ม thaitrade.com ร่วมกับสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย เพื่อร่วมมือในการส่งสินค้า
ส่วนงานสำคัญอีกงาน คือ การจัดงาน DITP Expo 2026 เนื่องในโอกาสครบรอบ 74 ปี ของกรม โดยจะนำสินค้าและบริการจากผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จในการส่งออก มาจัดแสดงและจำหน่าย เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้ประกอบการรายใหม่ ๆ ที่อยากจะส่งออก และยังมีเครื่องมือต่าง ๆ ของกรม ที่ช่วยในเรื่องการส่งออก มาแสดงให้ผู้ประกอบการได้รับรู้และเข้ามาใช้บริการด้วย รวมทั้งจะมีการจัดกิจกรรมบันเทิงและการแสดงทางวัฒนธรรม อาทิ มวย ซีรีส์ ลิเก หมอลำ และการพบปะดารา ศิลปิน และอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง กำหนดจัดวันที่ 11-13 มี.ค.2569 ที่กระทรวงพาณิชย์
อย่างไรก็ตาม ล่าสุดกรมได้เพิ่มภารกิจใหม่ คือ การช่วยเหลือผู้ประกอบการในการจัดหาวัตถุดิบจากต่างประเทศ และการช่วยผู้ประกอบการไทยออกไปลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งขณะนี้ได้สั่งการให้ทูตพาณิชย์ที่ประจำอยู่ในประเทศต่าง ๆ ทำการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลทั้งแหล่งวัตถุดิบ โอกาสในการลงทุนแล้ว ซึ่งจะทำให้กรมมีบทบาทครบ ทั้งการส่งเสริมและผลักดันการส่งออก การหาแหล่งวัตถุดิบ และการช่วยผู้ประกอบการออกไปลงทุน
สำหรับปัญหาที่จะกระทบต่อการส่งออกในปี 2569 ยังคงเป็นเรื่องเงินบาทแข็งค่า ซึ่งกรมอยากให้อ่อนค่าและมีเสถียรภาพมากกว่านี้ เพราะปีก่อนอยู่ที่ 32 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ แพงกว่าคู่แข่ง 8-11% ปีนี้ 31 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ก็ยิ่งแพงขึ้นไปอีก แม้ว่าสินค้าไทยจะมีคุณภาพ มาตรฐาน แต่ถ้าแพงเกินไป ก็อาจจะขายได้ลำบาก ซึ่งกรมพยายามที่จะช่วยลดต้นทุนให้กับผู้ประกอบการ และหาทางช่วยหาตลาดให้ โดยค่าเงินที่ผู้ส่งออกต้องการจริง ๆ คือ ระดับ 33-34 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ