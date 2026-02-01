โปรดเลี่ยง!ถนนสุขสวัสดิ์ ช่วง 2-14 ก พ 69 ปิด 2 เลน ติดตั้งกำแพงทางด่วน "พระราม 3 – ดาวคะนอง"

กทพ. แจ้งปิดเบี่ยงการจราจรชั่วคราวบริเวณถนนสุขสวัสดิ์ ฝั่งขาเข้าและขาออกกรุงเทพฯ จำนวน 2 ช่อง ช่วง 2-14 ก พ 69 เวลา 4 ทุ่ม-ตี 4 ติดตั้งกำแพงคอนกรีตของโครงการทางพิเศษสายพระราม 3 – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกฯ สัญญาที่ 3
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) แจ้งว่า. จากที่ กทพ.ได้ว่าจ้าง กิจการร่วมค้า ไอทีดี-วีซีบี (ITD-VCB Joint Venture) ประกอบด้วย บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด เป็นผู้รับจ้างดําเนินการก่อสร้าง โครงการทางพิเศษสายพระราม3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตกสัญญาที่ 3 โดยผู้รับจ้างจะดำเนินการติดตั้งกำแพงคอนกรีตของโครงการทางพิเศษดังกล่าว จึงมีความจำเป็นจะต้องปิดเบี่ยงการจราจรชั่วคราว บริเวณถนนสุขสวัสดิ์ ฝั่งขาเข้าและขาออกกรุงเทพฯ จำนวน 2 ช่องจราจร คงเหลือ 1 ช่องจราจร โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวบนถนนสุขสวัสดิ์ ฝั่งขาออกกรุงเทพฯ
วันที่ 2-7 กุมภาพันธ์ 2569 ระหว่างเวลา 22.00 - 04.00 น.
2. ปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวบนถนนสุขสวัสดิ์ ฝั่งขาเข้ากรุงเทพฯ
วันที่ 9-14 กุมภาพันธ์ 2569 ระหว่างเวลา 22.00 - 04.00 น.
ทั้งนี้ ผู้รับจ้าง ได้ติดตั้งป้ายเตือน สัญญาณต่าง ๆ ป้ายประชาสัมพันธ์การปิดช่องทางจราจรเพื่อให้สัญญาณแก่ผู้ใช้ทางพิเศษทราบ
ขอความร่วมมือผู้ที่ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าว โปรดสังเกตป้ายเตือนสัญญาณจราจรต่าง ๆ และปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ทาง หากมีข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ สามารถแจ้งได้ที่ โทร 02-405-4896 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 19.00 น. และโทร 062-912-6211 ตลอด 24 ชั่วโมง