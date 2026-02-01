“พาณิชย์”ตรวจร้านขายทองคำทั่วประเทศ เข้มปิดป้าย เครื่องชั่ง ป้องเอาเปรียบประชาชน

กรมการค้าภายในผนึกกำลังพาณิชย์จังหวัดตรวจสอบร้านจำหน่ายทองคำทั่วประเทศ กำกับดูแลการปิดป้ายแสดงราคา และความเที่ยงตรงของเครื่องชั่ง เพื่อดูแลผู้บริโภคและป้องกันการเอาเปรียบ หลังราคาทองคำผันผวนขึ้นลงรุนแรง เผยผลตรวจ มีการแสดงราคา ป้ายราคาชัดเจน แต่มี 1 ร้านเครื่องชั่งคลาดเคลื่อน ผูกบัตรห้ามใช้ทันที ย้ำหากพบการกระทำความผิดเล่นงานตามกฎหมายเด็ดขาด โทษโกงเครื่องชั่งสูงสุดคุก 7 ปี ปรับ 2.8 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
น.ส.ญาณี ศรีมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า นายวิทยากร มณีเนตร อธิบดีกรมการค้าภายใน ได้สั่งการให้กองชั่งตวงวัด ประสานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการร้านจำหน่ายทองคำ ทั้งทองคำแท่งและทองคำรูปพรรณ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องชั่งดิจิทัล และกำชับการปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายให้ชัดเจน เพื่อคุ้มครองความเป็นธรรมให้กับผู้บริโภค จากสถานการณ์ราคาทองคำในตลาดโลกที่มีความผันผวนสูงและปรับตัวขึ้นลดลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ประชาชนจำนวนมากหันมาซื้อทองคำเพื่อการเก็บและเก็งกำไร
โดยผลการตรวจสอบจากการระดมกำลังเจ้าหน้าที่ศูนย์และสำนักงานสาขาชั่งตวงวัด 15 แห่ง เข้าตรวจสถานประกอบการรวม 105 แห่ง พบว่า ร้านทองส่วนใหญ่ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย มีการแสดงฉลากสินค้าและป้ายราคาชัดเจน แต่จากการตรวจสอบเครื่องชั่งดิจิทัลรวม 132 เครื่อง พบเครื่องชั่งที่มีค่าความเที่ยงคลาดเคลื่อนเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดจำนวน 1 เครื่อง ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตามกฎหมายโดยผูกบัตรห้ามใช้ทันที
ทั้งนี้ กรมขอแนะนำให้ประชาชนสังเกตเครื่องชั่งทุกครั้งก่อนทำธุรกรรม โดยเครื่องชั่งต้องมีสติกเกอร์เครื่องหมายรับรองจากกรมการค้าภายใน หากผู้บริโภคพบเห็นร้านทองที่ไม่ปิดป้ายแสดงราคา หรือสงสัยว่าเครื่องชั่งน้ำหนักไม่เที่ยงตรง สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและรักษาความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนอย่างทันท่วงที
“กรมขอเน้นย้ำให้ประชาชนตรวจสอบเครื่องชั่งก่อนซื้อขายทองคำ และขอให้ผู้ประกอบการ ตรวจสอบเครื่องชั่งให้มีสภาพสมบูรณ์และผ่านการรับรองจากกรมอยู่เสมอ หากตรวจสอบพบการใช้เครื่องชั่งที่คลาดเคลื่อนหรือมีการดัดแปลง จะมีโทษสูงสุด จำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 280,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วนกรณีไม่ปิดป้ายแสดงราคา มีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท”น.ส.ญาณีกล่าว