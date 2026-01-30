กรมพัฒน์จับมือสอน SME และ Micro SME ใช้ AI-LINE ทำธุรกิจ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจับมือ LINE จัดเวิร์กชอป UPSKILL SME ธุรกิจโตไว ทำกำไร ด้วย AI และ LINE Solutions ช่วยผู้ประกอบการ SME และ Micro SME สามารถนำเทคโนโลยี AI และเครื่องดื่มดิจิทัลไปใช้ในการทำธุรกิจ เพิ่มยอดขาย ลดต้นทุน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดงาน “UPSKILL SME ธุรกิจโตไว ทำกำไร ด้วย AI และ LINE Solutions” ณ โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์พอยต์ เพรสทีจ กรุงเทพฯ ว่า การจัดงานในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างกรม บริษัท ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย มุ่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ SME และ Micro SME (MSME) ให้สามารถนำเทคโนโลยี AI และเครื่องมือดิจิทัลไปใช้ในการทำธุรกิจได้จริง เพื่อเพิ่มยอดขาย ลดต้นทุน และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันในเศรษฐกิจดิจิทัล
ทั้งนี้ กรมมีเป้าหมายในการพัฒนาศักยภาพให้ผู้ประกอบการ SME และ Micro SME (MSME) ไทย ให้สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล และ Chat Commerce ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน และช่วยสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจดิจิทัลที่เข้มแข็ง เพื่อสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืน
สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ มีผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมผ่านช่องทาง Onsite 200 ราย และ Online กว่า 10,000 ราย โดยผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมดจะได้รับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลผ่านกิจกรรม Workshop ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการไทยสามารถใช้ AI และเทคโนโลยีดิจิทัลวิเคราะห์ข้อมูลตลาดได้อย่างแม่นยำ ช่วยลดต้นทุน และยกระดับการบริหารจัดการธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผ่านการฝึกปฏิบัติจริงแบบจับมือทำ (Hands-on Workshop) โดยมี LINE Certified Coach วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดดิจิทัล มาร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ในมิติต่าง ๆ ในหัวข้อ เร่งธุรกิจให้โตด้วย LINE OA และ LINE Ads หัวข้อ ลูกค้าไม่หาย ขายของง่ายขึ้นด้วย MyCustomer | CRM และ MyShop และหัวข้อ ยกระดับการหาลูกค้าใหม่บน LINE Ads ด้วยพลัง AI เป็นต้น
นอกจากนี้ ภายในงานยังมีบูธกิจกรรมและการให้คำปรึกษาจากหน่วยงานพันธมิตร เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการในการต่อยอดองค์ความรู้ไปสู่การใช้งานจริง ช่วยวางแนวทาง การทำตลาดออนไลน์ การบริหารจัดการลูกค้า และการเลือกใช้เครื่องมือดิจิทัลที่เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของแต่ละราย ซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มรายได้ ลดต้นทุน และเสริมความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน
“กรมหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมในครั้งนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญให้ SME และ Micro SME (MSME) ตลอดจนผู้ที่กำลังจะเริ่มต้นดำเนินธุรกิจ ได้รับความรู้ไปพร้อม ๆ กับการเปิดประสบการณ์ใหม่ ๆ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีความหลากหลาย และเกิดผลสัมฤทธิ์แบบก้าวกระโดด สามารถนำไปปรับใช้กับธุรกิจได้อย่างเหมาะสมและชาญฉลาด เพื่อให้ก้าวไปสู่การเป็นผู้ประกอบการที่มีศักยภาพสูงในยุคดิจิทัล”นายพูนพงษ์กล่าว